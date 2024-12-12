https://ukraina.ru/20241212/1059598488.html
Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский - 12.12.2024 Украина.ру
Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал, какое тактическое ядерное оружие России уже размещено на территории Белоруссии, а также, как ситуация в Сирии повлияет на договороспособность Запада по украинскому конфликту
2024-12-12T07:56
2024-12-12T07:56
2024-12-12T07:56
белоруссия
россия
сирия
вооруженные силы украины
аль-каида
видео
эскалация
минск
сво
спецоперация
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00:29 - О тактическом ядерном оружии России на территории Белоруссии.04:48 - Об использовании "Орешника".06:12 - О целях размещения ТЯО в Белоруссии.08:03 - О новых серьезных провокациях Запада в 2025 году.10:43 - О смене власти в Сирии и переговорах по Украине.16:35 - На что ещё способны ВСУ? 21:38 - О военных учения белорусской армии.24:20 - О заходе через белорусскую территорию.* В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и Аль-Каида, признанные террористическими и запрещённые в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белоруссия, россия, сирия, вооруженные силы украины, аль-каида, видео, эскалация, минск, сво, спецоперация, ес, польша, дональд трамп, пво, провокация, договор, видео
Белоруссия, Россия, Сирия, Вооруженные силы Украины, Аль-Каида, Видео, эскалация, Минск, СВО, Спецоперация, ЕС, Польша, Дональд Трамп, ПВО, провокация, договор
Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал, какое тактическое ядерное оружие России уже размещено на территории Белоруссии, а также, как ситуация в Сирии повлияет на договороспособность Запада по украинскому конфликту
00:29 - О тактическом ядерном оружии России на территории Белоруссии.
04:48 - Об использовании "Орешника".
06:12 - О целях размещения ТЯО в Белоруссии.
08:03 - О новых серьезных провокациях Запада в 2025 году.
10:43 - О смене власти в Сирии и переговорах по Украине
.
16:35 - На что ещё способны ВСУ?
21:38 - О военных учения белорусской армии.
24:20 - О заходе через белорусскую территорию.
* В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и Аль-Каида, признанные террористическими и запрещённые в РФ.