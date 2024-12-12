https://ukraina.ru/20241212/1059598488.html

Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский

Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский - 12.12.2024 Украина.ру

Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский

Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал, какое тактическое ядерное оружие России уже размещено на территории Белоруссии, а также, как ситуация в Сирии повлияет на договороспособность Запада по украинскому конфликту

2024-12-12T07:56

2024-12-12T07:56

2024-12-12T07:56

белоруссия

россия

сирия

вооруженные силы украины

аль-каида

видео

эскалация

минск

сво

спецоперация

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00:29 - О тактическом ядерном оружии России на территории Белоруссии.04:48 - Об использовании "Орешника".06:12 - О целях размещения ТЯО в Белоруссии.08:03 - О новых серьезных провокациях Запада в 2025 году.10:43 - О смене власти в Сирии и переговорах по Украине.16:35 - На что ещё способны ВСУ? 21:38 - О военных учения белорусской армии.24:20 - О заходе через белорусскую территорию.* В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и Аль-Каида, признанные террористическими и запрещённые в РФ.

белоруссия

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минск

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2024

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