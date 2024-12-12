https://ukraina.ru/20241212/1059599076.html

Уклоняется от службы и ругает Зеленского из Молдавии. Чем занят бывший спикер "Правого сектора"* Береза

Уклоняется от службы и ругает Зеленского из Молдавии. Чем занят бывший спикер "Правого сектора"* Береза - 12.12.2024 Украина.ру

Уклоняется от службы и ругает Зеленского из Молдавии. Чем занят бывший спикер "Правого сектора"* Береза

Одним из наиболее активных критиков нынешнего режима Зеленского сейчас является бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Борислав Береза.

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:42

эксклюзив

борислав береза

владимир зеленский

игорь мосийчук

правый сектор

вооруженные силы украины

офис президента

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Ежедневно на его каналах выступают преимущественно сторонники Петра Порошенко, которые обвиняют Зеленского и главу его Офиса в военных провалах. После зачистки политического поля на Украине осталась лишь такая "оппозиция" из числа националистов, которая пытается доказать западным хозяевам свою относительно большую эффективность в борьбе с РФ, не оспаривая общий курс режима.Сам Береза также критикует власть за излишнюю приверженность Демпартии США, что, по его мнению, может оставить Украину без финансовой помощи уже в январе следующего года.Как и большинство "порохоботов", Береза стал ярым сторонником экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого СМИ и фиктивные соцопросы упорно проталкивают на должность нового "управдома" Украины.В свою очередь, у Зеленского бывшего спикера "Правого сектора"* обвиняют в уклонизме и бегстве из страны. Телеграм-каналы Офиса президента утверждают, что он находится в Молдавии, откуда и призывает украинцев не жалеть своих жизней.Весной 2022 года Береза часто записывал ролики в Тик-Ток, позируя в военной форме. Однако когда ему вознамерились вручить повестку, пытался убежать, вызвал полицию, затем звонил адвокату. При этом разговаривал он на чистейшем русском языке. Примечательно, что произошло это в женском монастыре грекокатоликов (УГКЦ) возле Трускавца в Львовской области. Повестку ему тогда все же вручили, но Береза по ней не явился, а успел сбежать из страны. В свое оправдание он говорил, что вручение повестки было местью за критику Офиса президента, а в женском монастыре он якобы прятал свою семью.Недавно украинское издание "Закон и бизнес" сообщало, что за уклонение от службы в ВСУ бывшего спикера "Правого сектора"* разыскивает полиция. По данным издания, он пешком перешел через молдавскую границу."Последние полгода он настойчиво позиционировал в соцсетях, что находится на Украине, создавая впечатление прямого участия в защите страны. Но фактически Береза во время войны сбежал с Украины, хотя вместе с тем пропагандирует патриотизм и необходимость защищать родину в социальных сетях, аккаунты в которых ведет, как оказывается, из-за границы", – отмечает "Закон и бизнес".Следственные органы Украины утверждают также, что он "проводит гибридную информационную политику в интересах РФ", а таковой по умолчанию считается любая критика власти.Береза в ответ обвиняет в уклонизме Зеленского, а интерес к его персоне со стороны СМИ считает проплаченным. "Лучше бы потратили эти деньги на FPV-дроны, машины и ночные прицелы. В отличие от четырехкратного уклониста [Зеленского], я служил", — заявил Борислав Береза.По его словам, его самого списали из ВСУ, так как у него начало падать зрение. Но обычных украинских мужчин мобилизуют сейчас даже со зрением минус 8.Еще одно обвинение, которое предъявляют Березе в Офисе Зеленского – наличие израильского паспорта, а второе гражданство на Украине формально запрещено.Бывший нардеп признает, что с 1991 по 1993 жил в Израиле, куда выехал вместе с родителями. Тогда он носил фамилию отца Бляхер, а фамилию матери Берёза взял, вернувшись на Украину, так как в "земле обетованной" оказался чужим.В 1990-2000-е он торговал книгами на киевском рынке "Петровка", а затем закупал книги для сетей киевских магазинов. Книги, по его признанию, возили из Москвы КамАЗами. Впоследствии директор сети книжных супермаркетов "Буква" Константин Климошенко обвинил Берёзу в том, что тот, работая в его магазине в 2005—2006 годах менеджером по закупке литературы из России, присвоил 150 тыс. долларов.Береза также утверждал, что закончил с отличием Киевский национальный экономический университет в 1995 г. Однако в 2015 году при проверке оказалось, что диплом, который предъявлял Береза, является поддельным, так как никому под таким номером не выдавался. В середине 90-х в Киев такие "дипломы" можно было купить в переходе.Накануне Евромайдана Береза занимался формированием частных библиотек для обеспеченных киевлян, был русскоязычным и к политике отношения не имел.На Майдане он появился почти "под занавес" - 18 февраля 2014 года. По его словам, привело его туда чувство протеста против избиения студентов. Там он сразу же познакомился с основателем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем**. Это знакомство помогло ушлому книготорговцу сначала неофициально выступать в СМИ от имени "Правого сектора", ссылаясь на знакомство с Ярошем, а затем он и официально стал спикером радикальных националистов. Уволили его с этой должности только в декабре 2014 года, но за этот период он успел пройти в Раду по одномандатному округу, официально являясь безработным и беспартийным.Резкий взлет Березы украинские политологи связывали с раскруткой и протекцией со стороны телепродюсера Егора Бенкендорфа, на тот момент – главы правления телеканала "Интер".В парламенте Береза занял должность заместителя председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. В 2015 году Береза серьезно поссорился с еще одним радикальным националистом – нардепом Игорем Мосийчуком**, который бросил в него бутылкой. Мосийчук объяснил свои действия личными отношениями."Он цинично обидел меня лично, поэтому к заседанию не имеет отношения, он повел себя по-хамски, обратился ко мне с нецензурным предложением сексуального характера, возможно, ему это присуще, из-за того, что он сережку носит", — рассказывал Мосийчук.В том же 2015 год Берёза баллотировался на пост мэра Киева, прошел во второй тур, но уступил действующему градоначальнику Виталию Кличко.В 2019 году Береза в Раду не прошел, проиграв кандидату от партии "Слуга народа". С тех пор Береза ушел в так называемую оппозицию, занимаясь преимущественно раскруткой своих каналов в соцсетях.Бывший спикер "Правого сектора" основной упор в политике делает на медийную составляющую. Зеленский именно это поле считает своим основным преимуществом, а к конкурентам относится крайне ревностно. Офис президента пытается выманить его на Украину ссылками на тот факт, что после длительного пребывания за границей гражданин теряет право баллотироваться. Но Берёза не так прост, понимая, что его могут тут же мобилизовать и бросить на убой под Курск, поэтому предпочитает издалека призывать сограждан воевать с русскими до последней капли крови.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк

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эксклюзив, борислав береза, владимир зеленский, игорь мосийчук, правый сектор, вооруженные силы украины, офис президента