МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов - 12.12.2024 Украина.ру
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МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов - 12.12.2024 Украина.ру
МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
В Министерстве иностранных дел России назвали выделение США денег Киеву под гарантии доходов от замороженных российских активов банальным грабежом
2024-12-12T07:32
2024-12-12T07:43
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"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" (G7) у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении.Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы.В министерстве предупредили, что эти "псевдоправовые ухищрения" не останутся без ответа. В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам.Во вторник Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее - в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, сша, киев, мид, минфин, ес
Новости, Россия, Владимир Зеленский, США, Киев, МИД, Минфин, ЕС

МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов

07:32 12.12.2024 (обновлено: 07:43 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В Министерстве иностранных дел России назвали выделение США денег Киеву под гарантии доходов от замороженных российских активов банальным грабежом
"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" (G7) у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы.
В министерстве предупредили, что эти "псевдоправовые ухищрения" не останутся без ответа.
"Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - отметили в МИД.
В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам.
Во вторник Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
Подробнее - в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
 
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