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МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов

МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов - 12.12.2024 Украина.ру

МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов

В Министерстве иностранных дел России назвали выделение США денег Киеву под гарантии доходов от замороженных российских активов банальным грабежом

2024-12-12T07:32

2024-12-12T07:32

2024-12-12T07:43

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"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" (G7) у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении.Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы.В министерстве предупредили, что эти "псевдоправовые ухищрения" не останутся без ответа. В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам.Во вторник Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее - в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, сша, киев, мид, минфин, ес