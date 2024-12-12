https://ukraina.ru/20241212/1059601574.html

ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось

ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось - 12.12.2024 Украина.ру

ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось

Украинское командование подготовило под Красноармейском (украинское название города - Покровск) мощный укрепрайон, однако солдат туда перебросить не успело. Бойцы российской группировки "Центр" пришли туда раньше и заняли эти позиции без боя. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов*

2024-12-12T10:20

2024-12-12T10:20

2024-12-12T10:53

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Бутусов посетовал, что в обустройство этого укрепрайона были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".Однако чаще всего вэсэушники жалуются на то, что командование обещало им укрепления, но в итоге ничего не сделало. Также в местных СМИ регулярно появляются сообщения о разворовывании средств, предназначенных на строительство фортификационных сооружений.Накануне глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).И действительно, совсем недавно в прессе появилась информация о прорыве позиций ВСУ под Красноармейском, где в плен российским военным сдалась большая группа украинских солдат. По данным журнала Forbes, Российской Армии осталось до города не более пяти километров.Накануне российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово.Также Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Другие темы: "Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20241105/1058631582.html

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https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html

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новости, россия, курахово, часов яр, юрий бутусов, владимир рогов, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, укрепления, вс рф