ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
10:20 12.12.2024 (обновлено: 10:53 12.12.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинское командование подготовило под Красноармейском (украинское название города - Покровск) мощный укрепрайон, однако солдат туда перебросить не успело. Бойцы российской группировки "Центр" пришли туда раньше и заняли эти позиции без боя. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов*
"У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, но не успели туда отправить наших солдат из-за определенных неадекватных управленческих решений командования. Теперь, ключевой, в тактическом отношении укрепрайон, уже захватил противник, без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека", - сказал журналист.
Бутусов посетовал, что в обустройство этого укрепрайона были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".
Однако чаще всего вэсэушники жалуются на то, что командование обещало им укрепления, но в итоге ничего не сделало. Также в местных СМИ регулярно появляются сообщения о разворовывании средств, предназначенных на строительство фортификационных сооружений.
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И действительно, совсем недавно в прессе появилась информация о прорыве позиций ВСУ под Красноармейском, где в плен российским военным сдалась большая группа украинских солдат. По данным журнала Forbes, Российской Армии осталось до города не более пяти километров.
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* Иноагент.