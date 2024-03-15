Степан Петриченко: лидер Кронштадтского восстания, повернувшего Россию к НЭПу

Во многих источниках взгляды Петриченко характеризуются как анархо-коммунистические. Однако есть сведения, что он крайне негативно относился к Брестскому миру и вообще не упускал случая поругать большевиков, за что в конце концов и был изгнан из партии.

В некоторых раннесоветских источниках Петриченко вообще упоминается как украинский националист, хотя его эмигрантская жизнь не позволяет хоть как-то заподозрить его в подобных политических симпатиях. Во всяком случае, с эмигрантами из УНР он контактов не поддерживал.

Но о самом загадочном периоде жизни Петриченко — эмигрантском — чуть позже, а пока вернемся к кронштадтским событиям.

Восстание моряков не на шутку напугало большевиков. Вернее, так: ни одно восстание времен Гражданской не напугало их сильнее.

Разрозненные крестьянские выступления были для них предсказуемы. Большевики по умолчанию считали крестьян неразумными носителями враждебного мелкобуржуазного духа. Другое дело матросы — опора Октябрьской революции.

Виктор Кибальчич-Серж вспоминал о тех днях и об эффекте, который произвело восстание: