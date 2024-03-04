Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане

«Политика - дело грязное»: эксперт из Казахстана рассказала, как в стране решается русский вопрос В Казахстане проживает около 3,5 миллионов русских, но их нет в политике не потому что их туда не пускают, а потому что люди сами не хотят заниматься этим делом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук