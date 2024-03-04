Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане - 04.03.2024 Украина.ру
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Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане
Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане - 04.03.2024 Украина.ру
Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского
2024-03-04T07:12
2024-03-04T07:18
русский
новости
посол
убийство
казахстан
розыск
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"Врублевский Петр Юрьевич.... 15.7.1970... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных розыска ведомства.В 2022 году в соцсетях появилась видеозапись, где Врублевский призывал убивать русских. В МИД Казахстана по этому поводу выразили протест, после чего послу Украины пришлось принести извинения. Затем Врублевский, не дожидаясь выдворения, уехал на родину в отпуск, где позднее был снят с должности.В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.
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русский, новости, посол, убийство, казахстан, розыск
русский, Новости, посол, убийство, Казахстан, розыск

Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане

07:12 04.03.2024 (обновлено: 07:18 04.03.2024)
 
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
Петр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Читать в
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского
"Врублевский Петр Юрьевич.... 15.7.1970... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных розыска ведомства.
В 2022 году в соцсетях появилась видеозапись, где Врублевский призывал убивать русских. В МИД Казахстана по этому поводу выразили протест, после чего послу Украины пришлось принести извинения. Затем Врублевский, не дожидаясь выдворения, уехал на родину в отпуск, где позднее был снят с должности.
В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.
Нур-Султан, Казахстан, город - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля 2022, 05:52
«Политика - дело грязное»: эксперт из Казахстана рассказала, как в стране решается русский вопросВ Казахстане проживает около 3,5 миллионов русских, но их нет в политике не потому что их туда не пускают, а потому что люди сами не хотят заниматься этим делом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук
 
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