Призывал убивать русских. МВД РФ объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане
07:12 04.03.2024 (обновлено: 07:18 04.03.2024)
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского
"Врублевский Петр Юрьевич.... 15.7.1970... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных розыска ведомства.
В 2022 году в соцсетях появилась видеозапись, где Врублевский призывал убивать русских. В МИД Казахстана по этому поводу выразили протест, после чего послу Украины пришлось принести извинения. Затем Врублевский, не дожидаясь выдворения, уехал на родину в отпуск, где позднее был снят с должности.
В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.
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