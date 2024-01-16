https://ukraina.ru/20240116/1052658830.html

"Будёновка" или "богатырка"?

"Будёновка" или "богатырка"? - 16.01.2024 Украина.ру

"Будёновка" или "богатырка"?

Головной убор, получивший ставшее традиционным название "будёновка" или "фрунзенка" (первоначально в просторечье – "богатырка") была утверждена в качестве зимнего (на практике – всесезонного) головного убора Красной армии приказом Реввоенсовета от 18 декабря 1918 года, а 105 лет назад, 16 января 1919 года, в новом приказе РВС, было дано её описание

2024-01-16T15:55

2024-01-16T15:55

2024-01-16T15:56

история

история

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В соответствии с приказом конструкция будёновки была следующей:"Головной убор состоит из колпака по форме головы, суживающегося кверху и имеющего вид шлема, и отгибающихся: назатыльника и козырька. (…) Спереди к колпаку головного убора, симметрично по отношению к козырьку пришивается пятиконечная звезда из цветного сукна, обращённая острым концом вверх. (…) В центре звезды прикрепляется значок-кокарда установленного образца с эмалью вишнёвого цвета". Изготавливали их из сукна на ватной подкладке.Звезда на будёновке, а также петлицы и клапаны-"разговоры" на шинелях и гимнастёрках обозначали род войск: малиновый – пехота, синий – кавалерия (интересно, что петлицы и шеврон синего цвета с изображением подковы и перекрещенных сабель остались и у созданного для участия в киносъёмках в 1962 году 11-го отдельного кавалерийского полка), оранжевый (с 1922 года – чёрный) – артиллерия, голубой – авиация, чёрный – инженерные войска, зелёный – пограничники.Будёновка (а также шинель с поперечными клапанами-"разговорами" и другие элементы новой военной формы красноармейцев) были созданы в 1918-19 годах специально для Красной армии. По инерции форма эта создавалась с элементами неорусского стиля, бывшего официозным со времён Александра III.Может быть именно поэтому в 1990-х, на форме всеобщего разоблачения (в частности, оказалась что большая часть красноармейских песен имеет белогвардейское происхождение), появилась версия, что "богатырки" и форма с "разговорами" – якобы парадная форма императорской армии, лежавшая до времени на складах и использованная большевиками. Сами бы большевики ничего такого делать не стали бы – именно из-за стиля, в котором принято было строить храмы и связанные с Православной церковью здания (пример – здание Религиозно-просветительского общества в Киеве на большой Житомирской улице).Увы, эта версия никакого документального подтверждения не имеет. Более того, её и воспоминаниях нет, хотя, казалось бы, что стоило что-то такое вспомнить генерал-лейтенанту РККА графу Алексею Игнатьеву, который, по идее, должен был быть в курсе? Правда, сторонники этой версии "честно" утверждают, что все документы и воспоминания (включая написанные в эмиграции) были уничтожены злыми большевиками. Это типичный приём криптоистории, который ничего не доказывает, но опровержение которого никого не убеждает.Единственное "доказательство" – книга Олег Второва "Начало продолжения. Российское предпринимательство и российская социал-демократия", в которой утверждается:"На интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая концерном Н.А. Второва по эскизам Василия Васнецова. Форма была сшита по заказам Двора Его Императорского Величества и предназначалась для войск русской армии, в которой она должна была пройти на параде Победы в Берлине. Это были долгополые шинели с "разговорами", суконные шлемы, стилизованные под старорусские шеломы, позднее известные как будёновки".Автор, как потомок Николая Второва, конечно, мог что-то знать, но с не меньшей вероятностью он, как заинтересованное лицо, мог что-то выдумать. Особенно напрягает "Василий Васнецов" (хотя это может быть просто опечатка) и, главное, участие в пошиве формы для военного ведомства ЕИВ Двора – с какой стати?В то же время, "советская" версия обоснована солидным пулом официальных документов, которые, правда, почти все были подписаны наркомвоенмором Львом Троцким, который в СССР был фигурой умолчания. Первыми таким документами были приказы Народного комиссариата по военным делам об учреждении временной комиссии по созданию новой формы одежды Красной армии (25 апреля 1918 года) и о положении о конкурсе по разработке обмундирования для Красной армии (7 мая 1918 года).В конкурсе принимали участие многие именитые художники.Иногда встречается упоминание об участии в конкурсе Виктора Васнецова. Документально такая версия не подтверждена (тем более, что и сам художник революцию воспринял без восторга), но стилистика формы отчётливо "васнецовская". Он – мог, но могли и другие художники, изображавшие на своих картинах стрельцов, например.В частности, в конкурсе участвовал – Борис Кустодиев. По воспоминаниям его дочери именно он первый предложил взять за основу форменной шапки богатырских шлем, но его приоритет зафиксирован не был.Впрочем, документы и эскизы однозначно подтверждают, что за основу был взят проект Михаила Езучевского – художника сейчас малоизвестного (много его картин есть в экспозиции Дарвинского музея в Москве), а окончательную прорисовку осуществил Владимир Баранов-Россинэ (этот авангардист известен ещё менее, поскольку в 1925 году эмигрировал в Париж).Уже в конце 1918 года отряд, сформированный из рабочих Иваново-Вознесенска, отправился в новой форме на Восточный фронт – в войска под командованием Михаила Фрунзе. Первая конная армия Семёна Будённого получила новую форму позже, а вообще новая форма одежды была введена только в 1922 году – тогда нестандартное обмундирование было просто запрещено.В 1922 году помимо собственно будёновки был введён летний полотняный шлем, в основном повторявший форму будёновки, но без застёгивающихся под подбородком отворотов назатыльника. Тогда же был несколько изменён дизайн самой будёновки.В таком или примерно таком виде будёновка просуществовала до 5 июля 1940 года – по итогам "Зимней войны" она была признана не соответствующей потребностям войск и заменена на меховую шапку-ушанку или папаху. Впрочем, из-за дефицита форменной одежды её кое-где продолжали носить до конца войны.Главными недостатками будёновки были недостаточная теплоизоляция (что, правда, не считалось важным благодаря дешевизне материалов) и невозможность носить поверх будёновки каску.P.S.: Кадр из фильма Владимира Басова "Дни Турбиных", вынесенный нами в начало статьи, разумеется анахроничен – никаких будёновок в красных войсках, бравших Киев в феврале 1919 года, быть не могло. В тексте романа красноармеец носит "остроконечный куколь-башлык".

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история, история ссср, красная армия, гражданская война, форма