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Украинский конфликт: стратегии четырёх участников

Украинский конфликт: стратегии четырёх участников - 04.04.2025 Украина.ру

Украинский конфликт: стратегии четырёх участников

Трамп недоволен тем, что Зеленский и Путин не спешат идти ему навстречу. Ведь, казалось бы, завершение войны само по себе в их интересах. На самом деле всё немного не так. Безусловно и России, и Украине нужно прекращение войны, но это не самоцель. Более того, если уж на то пошло, то это не самоцель и для Трампа

2025-04-04T14:39

2025-04-04T14:39

2025-04-04T14:39

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Если говорить о стратегии американского президента, то многие (в том числе и автор этих строк) недоумевали – а зачем ему вообще срочно нужен мир между Украиной и Россией? Сейчас это становится понятно.Собственно, у Трампа две цели в украинском конфликте: прекратить войну и подписать соглашение о получении контроля над украинскими ресурсами.Кажется, что эти два пункта друг к другу не привязаны, но сейчас, после введения трамповских тарифов, ситуация становится более прозрачной.Трамп закрывает страну для внешней торговли, что создаёт условия для её реиндустриализации. А что нужно для индустриализации? Правильно – ресурсы. Самые главные ресурсы – время и деньги. Уже потом – рабочие руки и полезные ископаемые.Прекращение боевых действий на Украине позволяет выиграть время и деньги – не будет необходимости выполнять военные заказы для Украины и оказывать помощь киевскому режиму, а высвободившиеся средства можно будет инвестировать в развитие производств в США. Politico уже пишет, что "тарифы Трампа" подрывают производство американского вооружения (правда, речь идёт о международном военно-техническом сотрудничестве).Рабочая сила от Украины не требуется – в США её избыток и даже возможно, что часть её будет направлена на разработку полезных ископаемых, которые будут нужны самим США и, опять же, дадут средства для внутренних инвестиций.В общем интерес Трампа именно к такому развитию событий очевиден. Правда, у него произошёл сбой в программе – достичь мира на Украине сразу же не удалось, а введение новых тарифов видимо было увязано с какими-то внутриполитическими факторами. В результате, позиции Трампа в торге вокруг Украины ослаблены и он стал уязвим для критики со стороны своих украинских и европейских "союзников"..У Зеленского тоже две цели в украинском конфликте – сохранить поддержку со стороны США и ЕС (потому что, как сказал Попандопуло, "у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны") и не подписывать никаких ресурсных отношений со США.В отношении первого важны способы достижения цели – необходимо или не допустить прекращения войны (последняя вступила в фазу позиционного тупика, когда боевые действия ведут тучи дронов и сколько-нибудь глубокие прорывы становятся нереальными), а если прекратить, то на таких условиях, когда Запад продолжит финансировать Украину в масштабах однопорядковых с нынешними.Что до второго, то важны задачи – дело даже не в сохранении контроля над недрами (так или иначе контроль этот чисто формальный в условиях отсутствия ресурсов для разработки), а в закреплении идеологемы – Украина никому ничего не должна (а Трамп требует украинские недра под предлогом того, что это плата за военную помощь), напротив – весь мир ей должен, потому что она защитила, защищает и будет защищать его от "российской агрессии".Отметим, что цели Зеленского в конфликте полностью противоположны целям Трампа и надежда последнего на заключение сделки основывается только на наличии у США возможностей давления на украинское руководство.Европа самостоятельную политику выработать не может, но ключевые европейские страны, в первую очередь Великобритания и Франция, преследуют свои цели.Главная из них – втянуть США в войну на Украине. Сама война Европе не так уж нужна, более того – с финансово-экономической точки зрения она катастрофически невыгодна, но… Речь идёт о двух важных момента.С одной стороны, нужно сохранить присутствие США в Европе – как военного гаранта, а теперь ещё и как экономического союзника – ведь не должны же США вводить санкции против партнёров?(Хотя почему не должны? Европейские страны столько времени упражнялись в разрушении декларированной ими же свободы торговли, что это не могло ударить по ним же – есть в этом, знаете ли, некоторая высшая справедливость…)С другой стороны, втягивание США в конфликт на Украине означает их ослабление и создаёт больше возможностей для самостоятельной геополитической игры. Франция, например, может попытаться вернуть себе часть контроля над Африкой, из которой их вытеснили русские. Какие-никакие ресурсы для этого есть.Ну и, наконец, Россия. Россия указала свои интересы. Интересы России и США нигде не пересекаются кроме одной точки – Трампу обязательно нужно выти из этого узла противоречий победителем: они, мол, не смогли договориться, а я пришёл весь в белом и их договорил.Проблема тут в том, что, если Трамп просто заставит своих "союзников" выполнить требования России, победителем он выглядеть не будет. Он будет выглядеть как новый союзник России, отстаивающей её интересы. Пока что он обвинения такого рода терпит, но надолго ли у него хватит терпения мы не знаем.Самое же интересное, что Трамп и сам не может придумать, что ему потребовать от России, чтобы реализовать его же формулу, что обе стороны будут недовольны компромиссом. Разве что вопрос разоружения Украины… парадокс в том, что вооружённая Украина Трампу сейчас не нужна – она может пригодиться ему потом.Трамповские тарифы высветили огромное количество сильнейших противоречий и, как ни странно, ещё более сблизили США с Россией. При этом обе стороны чувствуют себя в такой конфигурации неуютно – к ним начинают с подозрением относиться их собственные союзники и, главное, США и Россия друг другу не доверяют.О новой геополитической реальности в Европе можно так же прочитать в статье Евгении Кондаковой "Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский".

https://ukraina.ru/20250404/1062288894.html

https://ukraina.ru/20250227/1061393780.html

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https://ukraina.ru/20250402/1062241715.html

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мнения, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, санкции, переговоры, дипломатия