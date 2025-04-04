Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным - 04.04.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным
Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным - 04.04.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля прокомментировал журналистам информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным
2025-04-04T13:53
2025-04-04T13:54
новости
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"Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал официальный представитель Кремля.Он заверил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что окружение президента США якобы советует ему не звонить российскому лидеру до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине.В конце марта тот же NBC News со ссылкой на Трампа информировал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Песков в ответ указывал, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, сша, кремль, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, США, Кремль, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным

13:53 04.04.2025 (обновлено: 13:54 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля прокомментировал журналистам информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным
"Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал официальный представитель Кремля.
Он заверил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что окружение президента США якобы советует ему не звонить российскому лидеру до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине.
В конце марта тот же NBC News со ссылкой на Трампа информировал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Песков в ответ указывал, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКремльРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
13:53Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным
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