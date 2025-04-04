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Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов
Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов - 04.04.2025 Украина.ру
Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что фронт ВСУ может скоро рухнуть
2025-04-04T14:47
2025-04-04T14:47
2025-04-04T14:47
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апти алаудинов
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вооруженные силы украины
"ахмат"
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Он отметил, что все подразделения, которые находятся на Курском направлении, да и на других направлениях всей линии боевого соприкосновения, потихоньку продвигаются вперед."Что нам дает надежды на то, что под таким давлением длительное время простоять подразделения ВСУ Украины не в состоянии и не смогут. Конечно, они там пытаются где-то наловить людей для того, чтобы по новой их закинуть, подготовив на какие-то участки, но, как мы видим, это все безрезультатно. Будем надеяться, что, если все пойдет такими темпами, реально фронт весь у них скоро рухнет. Буду на это надеяться", - сказал Алаудинов.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, украина, харьков, апти алаудинов, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Россия, Украина, Харьков, Апти Алаудинов, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, "Ахмат"
Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что фронт ВСУ может скоро рухнуть