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"Диктаторские законы": 10 лет успешной провокации

"Диктаторские законы": 10 лет успешной провокации - 16.01.2024 Украина.ру

"Диктаторские законы": 10 лет успешной провокации

Как ни странно, но "Диктаторские законы 16 января" до сих пор встречаются в публичной риторике современной Украины, а факт голосования за них считается отягчающим обстоятельством к любому деянию. А ведь 10 лет прошло и с тех пор на Украине ввели нормы, по сравнению с которыми "диктаторские законы" – декларация прав человека…

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

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Чтобы далеко не ходить, новость от 31 октября 2022 года: "во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика - эксрегионала, который голосовал за диктаторские законы и финансировал храмы УПЦ МП, строится без разрешения!" Действительно – без разрешения стоят многие, а вот чтобы одновременно за "диктаторские законы" голосовать…Накануне нового, 2014 года, стоял автор статьи на Владимирской горке вместе с украинским сотрудником посольства США и тот высказал мнение, что после Нового года начнётся обострение. Суждение это меня не столько даже удивило, сколько позабавило – смысла никакого в обострении для власти не было, поскольку Евромайдан явно доживал последние дни. Нет, после нового года протесты могли продолжиться, но речи об их возобновлении в прежнем масштабе уже не было.А потом Рада проголосовала за "диктаторские законы". Фракции Партии регионов и КПУ простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчёта голосов (позже оппозиция смогла установить только 127 причастных к принятию законов, хотя в двух фракциях было 235 депутатов), приняли 11 законов и одно постановление, вводившие 21 новую норму.- Вводилась процедура заочного уголовного преследования.- Устанавливалась административная ответственность за движение колонн без согласования с ГАИ.- Запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации.- Упрощалась процедура привлечения депутатов к уголовной ответственности.- Запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, присутствие на митинге с открытым огнём, пиротехникой, оружием, газовыми баллончиками, взрывчаткой и т.п., а также в одежде, "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов".- Вводился штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ.- Вводилась уголовная ответственность за: "экстремистскую деятельность"; клевету; блокирование государственных и общественных зданий, доступа к жилищу, транспортных коммуникаций; захват государственных и общественных зданий; незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о сотруднике правоохранительных или судебных органов, а также его родственниках; несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных ресурсов; надругательство над памятниками и могилами тех, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, а также за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма и пропаганду неонацистской идеологии.Предусматривался контроль Службы безопасности Украины над соблюдением всеми юридическими лицами норм технической защиты информации, разработка которых также возлагалась на СБУ.- Вводилось понятие "общественных объединений, исполняющих функции иностранных агентов".- Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим противозаконную информацию.- Предоставление услуг мобильной связи разрешалось только при условии заключения письменного договора между оператором и потребителем.По больше части речь шла об ужесточении существующих норм. Например, движение колонной баз согласования и так было запрещено в ПДД, просто были введены санкции. В некоторых случаях речь шла о копировании норм стран Запада, но, например, закон об иноагентах сравнивали не с аналогичным законом в США, а с российским законом, потому что, удивительным образом, одна и та же норма означает разное в зависимости от того, кто её применяет.Самое интересное состояло разумеется в том, что легко угадывались конкретные адресаты тех или иных мер. Например, движение в колоннах и блокирование доступа к жилью – практика бандформирования, называемого "Автомайдан"."Правозащитники", понятно, подняли истерику. Выяснять их отношение к значительно более жёстким мерам, принятым сейчас, смысла нет – "вы не понимаете, это другое". Ну естественно – сейчас ведь война идёт, а тогдашние меры были направлены на пресечение деятельности политиков, которые эту войну и развязали в конце концов. И правда – другое.Естественным образом, принятие этих законов, да ещё в обход нормальной процедуры вызвало то самое обострение, о котором шла речь ещё до Нового года. Сразу же начались массовые протесты с циничным нарушением только что принятых норм. Например, безневинные киевские старушки натягивали на головы чулки (сознание теряли!) и кастрюли (причём в толпе прошел слух, что это защита от "снайперов Януковича", хотя вроде бы очевидно, что снайперская пуля пробивает не только кастрюлю, но и армейскую каску). Уже 19 января начались столкновения на улице Грушевского, а 22 появились первые трупы (по основной версии убийства были осуществлены самими участниками Майдана).Сами законы (не все – 9 из 11) конституционным большинством голосов были отменены 28 января – в рамках выполнения соглашений между властью и оппозицией, которые оппозицией выполнены не были – в конечном итоге дело окончилось государственным переворотом. А в 2016 году действительно была введена ответственность за нацистскую пропаганду, по которой сейчас можно сажать любого государственного чиновника, начиная с президента.Естественно, резкий ответ со стороны ещё не успокоившейся общественности, подзуживаемой оппозицией и т.н. "гражданским обществом" был предсказуем, но почему-то недоучтён инициаторами принятия законов.Понятно, что большинство депутатов пребывали в некоторой эйфории от явной победы власти в 2013 году и спешили закрепить успех. Так или иначе ожидался Майдан по итогам президентских выборов, которые должны были состояться в 2015 году. Законодательное пресечение применения уже опробованных технологий переворота было мероприятием вполне осмысленным.Однако "залповое" принятие соответствующих мер сразу по горячим следам Евромайдана было в любом случае рискованным мероприятием. Те же нормы можно был ввести по одной и обкатать на протяжении 2014 года. Как логично, в общем-то, указывает украинский политолог Виталий Филипповский, "этот закон я бы назвал элементом Майдана, причём одной из самых фундаментальных ошибок Виктора Януковича. Власть Януковича кроме затягивания гаек ничего лучшего придумать не смогла".Не оставляет ощущение, что инициатива власти и мощный ответ оппозиции были не просто согласованы, а срежессированы посольством США, так или иначе планировавшим свержение Януковича, провоцирование гражданской войны и конфликта с Россией. Ну а представители власти на улицу Танковую (ныне – авиаконструктора Сикорского) ходили ничуть не реже оппозиционеров.Хотя есть, конечно, и другая точка зрения – специально для альтернативно интеллектуальных "майданных стояльцев": "для того, чтобы из Кремля потом дали команду Януковичу бежать, а у Путина уже были развязаны руки для аннексии Крыма и кровавого проекта "Новороссия". Автору приходилось это слышать от реальных активистов Майдана. В ответ на вопрос – что же вы, по приказу Путина выходили, слышалась нецензурная брань… Впрочем, по мнению автора приведённой цитаты цель власти были другие: "именно после того "голосования конечностями" Евромайдан окончательно превратился в Революцию Достоинства". Впрочем, мотивация участников Майдана – тема исследований для социопсихологов и психиатров.Позже следователи Генпрокуратуры собрали доказательства незаконности голосования 16 января и фальсификации его результатов. Было сообщено о подозрении 15 лицам, среди них – президенту-беглецу Януковичу и первому заместителю спикера Рады Игорю Калетнику. Ни один человек наказан не был. Тем более не могло быть претензий к депутатам – по Конституции они не несут ответственности за своё голосование.

https://ukraina.ru/20200116/1026343635.html

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https://ukraina.ru/20181129/1021905778.html

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