"Диктаторские законы": 10 лет успешной провокации
© Фото : коллаж Украина.РуЕвромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть
© Фото : коллаж Украина.Ру
Как ни странно, но "Диктаторские законы 16 января" до сих пор встречаются в публичной риторике современной Украины, а факт голосования за них считается отягчающим обстоятельством к любому деянию. А ведь 10 лет прошло и с тех пор на Украине ввели нормы, по сравнению с которыми "диктаторские законы" – декларация прав человека…
Чтобы далеко не ходить, новость от 31 октября 2022 года: "во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика - эксрегионала, который голосовал за диктаторские законы и финансировал храмы УПЦ МП, строится без разрешения!" Действительно – без разрешения стоят многие, а вот чтобы одновременно за "диктаторские законы" голосовать…
Накануне нового, 2014 года, стоял автор статьи на Владимирской горке вместе с украинским сотрудником посольства США и тот высказал мнение, что после Нового года начнётся обострение. Суждение это меня не столько даже удивило, сколько позабавило – смысла никакого в обострении для власти не было, поскольку Евромайдан явно доживал последние дни. Нет, после нового года протесты могли продолжиться, но речи об их возобновлении в прежнем масштабе уже не было.
А потом Рада проголосовала за "диктаторские законы". Фракции Партии регионов и КПУ простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчёта голосов (позже оппозиция смогла установить только 127 причастных к принятию законов, хотя в двух фракциях было 235 депутатов), приняли 11 законов и одно постановление, вводившие 21 новую норму.
- Вводилась процедура заочного уголовного преследования.
- Устанавливалась административная ответственность за движение колонн без согласования с ГАИ.
- Запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации.
16 января 2020, 15:16Олейник: Так называемые "диктаторские" законы 2014 года были списаны с России, США, Германии и ФранцииШесть лет назад, 16 января 2014 года, в разгар евромайдана Верховная Рада приняла законы, которые тут же были обозначены, как диктаторские. Они были приняты для противодействия экстремистам во время уличных акций. Один из соавторов законов Владимир Олейник уже после госпереворота был обвинен в их инициировании и вынужден был выехать из страны
- Упрощалась процедура привлечения депутатов к уголовной ответственности.
- Запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, присутствие на митинге с открытым огнём, пиротехникой, оружием, газовыми баллончиками, взрывчаткой и т.п., а также в одежде, "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов".
- Вводился штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ.
- Вводилась уголовная ответственность за: "экстремистскую деятельность"; клевету; блокирование государственных и общественных зданий, доступа к жилищу, транспортных коммуникаций; захват государственных и общественных зданий; незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о сотруднике правоохранительных или судебных органов, а также его родственниках; несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных ресурсов; надругательство над памятниками и могилами тех, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, а также за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма и пропаганду неонацистской идеологии.
Предусматривался контроль Службы безопасности Украины над соблюдением всеми юридическими лицами норм технической защиты информации, разработка которых также возлагалась на СБУ.
- Вводилось понятие "общественных объединений, исполняющих функции иностранных агентов".
- Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим противозаконную информацию.
- Предоставление услуг мобильной связи разрешалось только при условии заключения письменного договора между оператором и потребителем.
По больше части речь шла об ужесточении существующих норм. Например, движение колонной баз согласования и так было запрещено в ПДД, просто были введены санкции. В некоторых случаях речь шла о копировании норм стран Запада, но, например, закон об иноагентах сравнивали не с аналогичным законом в США, а с российским законом, потому что, удивительным образом, одна и та же норма означает разное в зависимости от того, кто её применяет.
Самое интересное состояло разумеется в том, что легко угадывались конкретные адресаты тех или иных мер. Например, движение в колоннах и блокирование доступа к жилью – практика бандформирования, называемого "Автомайдан".
"Правозащитники", понятно, подняли истерику. Выяснять их отношение к значительно более жёстким мерам, принятым сейчас, смысла нет – "вы не понимаете, это другое". Ну естественно – сейчас ведь война идёт, а тогдашние меры были направлены на пресечение деятельности политиков, которые эту войну и развязали в конце концов. И правда – другое.
Естественным образом, принятие этих законов, да ещё в обход нормальной процедуры вызвало то самое обострение, о котором шла речь ещё до Нового года. Сразу же начались массовые протесты с циничным нарушением только что принятых норм. Например, безневинные киевские старушки натягивали на головы чулки (сознание теряли!) и кастрюли (причём в толпе прошел слух, что это защита от "снайперов Януковича", хотя вроде бы очевидно, что снайперская пуля пробивает не только кастрюлю, но и армейскую каску). Уже 19 января начались столкновения на улице Грушевского, а 22 появились первые трупы (по основной версии убийства были осуществлены самими участниками Майдана).
Сами законы (не все – 9 из 11) конституционным большинством голосов были отменены 28 января – в рамках выполнения соглашений между властью и оппозицией, которые оппозицией выполнены не были – в конечном итоге дело окончилось государственным переворотом. А в 2016 году действительно была введена ответственность за нацистскую пропаганду, по которой сейчас можно сажать любого государственного чиновника, начиная с президента.
Естественно, резкий ответ со стороны ещё не успокоившейся общественности, подзуживаемой оппозицией и т.н. "гражданским обществом" был предсказуем, но почему-то недоучтён инициаторами принятия законов.
Понятно, что большинство депутатов пребывали в некоторой эйфории от явной победы власти в 2013 году и спешили закрепить успех. Так или иначе ожидался Майдан по итогам президентских выборов, которые должны были состояться в 2015 году. Законодательное пресечение применения уже опробованных технологий переворота было мероприятием вполне осмысленным.
Однако "залповое" принятие соответствующих мер сразу по горячим следам Евромайдана было в любом случае рискованным мероприятием. Те же нормы можно был ввести по одной и обкатать на протяжении 2014 года. Как логично, в общем-то, указывает украинский политолог Виталий Филипповский, "этот закон я бы назвал элементом Майдана, причём одной из самых фундаментальных ошибок Виктора Януковича. Власть Януковича кроме затягивания гаек ничего лучшего придумать не смогла".
Не оставляет ощущение, что инициатива власти и мощный ответ оппозиции были не просто согласованы, а срежессированы посольством США, так или иначе планировавшим свержение Януковича, провоцирование гражданской войны и конфликта с Россией. Ну а представители власти на улицу Танковую (ныне – авиаконструктора Сикорского) ходили ничуть не реже оппозиционеров.
29 ноября 2018, 06:20Ренат Кузьмин: Майдан 2014 года прошел по методичке экс-советника президента СШАБывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин приводит основные тезисы книги бывшего консультанта Совета национальной безопасности и советника президента США Эдварда Люттвака «Государственный переворот. Практическое пособие»
Хотя есть, конечно, и другая точка зрения – специально для альтернативно интеллектуальных "майданных стояльцев": "для того, чтобы из Кремля потом дали команду Януковичу бежать, а у Путина уже были развязаны руки для аннексии Крыма и кровавого проекта "Новороссия". Автору приходилось это слышать от реальных активистов Майдана. В ответ на вопрос – что же вы, по приказу Путина выходили, слышалась нецензурная брань… Впрочем, по мнению автора приведённой цитаты цель власти были другие: "именно после того "голосования конечностями" Евромайдан окончательно превратился в Революцию Достоинства". Впрочем, мотивация участников Майдана – тема исследований для социопсихологов и психиатров.
Позже следователи Генпрокуратуры собрали доказательства незаконности голосования 16 января и фальсификации его результатов. Было сообщено о подозрении 15 лицам, среди них – президенту-беглецу Януковичу и первому заместителю спикера Рады Игорю Калетнику. Ни один человек наказан не был. Тем более не могло быть претензий к депутатам – по Конституции они не несут ответственности за своё голосование.