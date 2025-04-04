https://ukraina.ru/20250404/1062293700.html
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области - 04.04.2025 Украина.ру
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадали три человека. Один из них погиб. Об этом 4 апреля в своем Телеграм-канале написал губернатор области Александр Богомаз
2025-04-04T13:03
2025-04-04T13:03
2025-04-04T13:03
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брянская область
россия
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вооруженные силы украины
всу
бпла
дроны
александр богомаз
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В публикации, которую он выложил еще в ночь на пятницу, отмечалось, что дроны ВСУ атаковали Белую Березку Трубачевского района: осколочные ранения получили трое жителей поселка, они были оперативно доставлены в районную больницу, но один из пострадавших погиб. Помимо этого, в результате ударов украинских беспилотников были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме, а также несколько автомобилей. Также уточняется, что в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство: водитель автомобиля получил легкие ранения.Тем временем на Украине вновь начали говорить о готовящемся наступлении российской армии. Подробности в публикации Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск.
https://ukraina.ru/20250404/1062283907.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, александр богомаз
Новости, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, дроны, Александр Богомаз
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадали три человека. Один из них погиб. Об этом 4 апреля в своем Телеграм-канале написал губернатор области Александр Богомаз