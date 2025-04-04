https://ukraina.ru/20250404/1062293700.html

Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области

Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области - 04.04.2025 Украина.ру

Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области

В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадали три человека. Один из них погиб. Об этом 4 апреля в своем Телеграм-канале написал губернатор области Александр Богомаз

2025-04-04T13:03

2025-04-04T13:03

2025-04-04T13:03

новости

брянская область

россия

украина

вооруженные силы украины

всу

бпла

дроны

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_de825140373306d0ce5a88ecf506d2c1.jpg

В публикации, которую он выложил еще в ночь на пятницу, отмечалось, что дроны ВСУ атаковали Белую Березку Трубачевского района: осколочные ранения получили трое жителей поселка, они были оперативно доставлены в районную больницу, но один из пострадавших погиб. Помимо этого, в результате ударов украинских беспилотников были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме, а также несколько автомобилей. Также уточняется, что в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство: водитель автомобиля получил легкие ранения.Тем временем на Украине вновь начали говорить о готовящемся наступлении российской армии. Подробности в публикации Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск.

https://ukraina.ru/20250404/1062283907.html

брянская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, александр богомаз