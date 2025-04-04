Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области - 04.04.2025 Украина.ру
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Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области - 04.04.2025 Украина.ру
Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадали три человека. Один из них погиб. Об этом 4 апреля в своем Телеграм-канале написал губернатор области Александр Богомаз
2025-04-04T13:03
2025-04-04T13:03
новости
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
бпла
дроны
александр богомаз
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В публикации, которую он выложил еще в ночь на пятницу, отмечалось, что дроны ВСУ атаковали Белую Березку Трубачевского района: осколочные ранения получили трое жителей поселка, они были оперативно доставлены в районную больницу, но один из пострадавших погиб. Помимо этого, в результате ударов украинских беспилотников были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме, а также несколько автомобилей. Также уточняется, что в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство: водитель автомобиля получил легкие ранения.Тем временем на Украине вновь начали говорить о готовящемся наступлении российской армии. Подробности в публикации Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск.
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новости, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, александр богомаз
Новости, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, дроны, Александр Богомаз

Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области

13:03 04.04.2025
 
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В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадали три человека. Один из них погиб. Об этом 4 апреля в своем Телеграм-канале написал губернатор области Александр Богомаз
В публикации, которую он выложил еще в ночь на пятницу, отмечалось, что дроны ВСУ атаковали Белую Березку Трубачевского района: осколочные ранения получили трое жителей поселка, они были оперативно доставлены в районную больницу, но один из пострадавших погиб.
Помимо этого, в результате ударов украинских беспилотников были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме, а также несколько автомобилей. Также уточняется, что в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство: водитель автомобиля получил легкие ранения.
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Тем временем на Украине вновь начали говорить о готовящемся наступлении российской армии. Подробности в публикации Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск.
 
НовостиБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУБПЛАдроныАлександр Богомаз
 
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