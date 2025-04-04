https://ukraina.ru/20250404/1062293080.html

Украина выбирает теракты, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 апреля

Украина выбирает теракты, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 апреля - 04.04.2025 Украина.ру

Украина выбирает теракты, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 апреля

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Подмосковье. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-04T13:00

2025-04-04T13:00

2025-04-04T13:00

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россия

украина

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В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", — отмечалось в пресс-релизе.Как сообщил ЦОС ФСБ, подозреваемого задержали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. Как выяснилось, его завербовали украинские спецслужбы. В телефоне у задержанного нашли переписку с куратором, в которой обсуждалось планируемое преступление.Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, задержанный оказался российским военнослужащим и состоял в террористическом сообществе.На допросе он признался, что должен был обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части. За это ему обещали вывезти детей в одну из западных стран.В этот же день, 4 апреля, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, что украинское руководство отдало приказ спецслужбам активизировать террористическую деятельность на территории России."Наш источник сообщает, что СБУ и ГУР готовят серию терактов внутри России. На совещании (на ставке), Зеленский требовал от силовиков проявить активность по дестабилизации ситуации в РФ. Причина в том, что ВСУ сейчас не могут получить перемогу на фронте, а постоянные отступления, ежедневные потери деревень/населенных пунктов, слишком сильно бьют по моральному духу армии и общества", — отмечалось в публикации канала.Авторы "Легитимного" отметили, что этими терактами украинская власть попытается отвлечь армию и общества о плачевной ситуации на фронте.Обстрелы и налётыУтром 4 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."За период с 21:00 по московскому времени 3 апреля по 05:00 по московскому времени 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 34 – над территорией Курской области, 30 – над территорией Орловской области, 18 – над территорией Липецкой области, 7 – над территорией Калужской области, 4 – над территорией Ростовской области, 4 – над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА – над территорией Тамбовской области, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, 2 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 49 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц, в т.ч. парня 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и легковой автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому, Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм и 2 БПЛА-камикадзе.Также в Горловке и Енакиево объявлялась ракетная опасность.Позднее, в 12:10, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы."В результате украинской вооружённой агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — написал он в своём телеграм-канале.По информации канала "Таврия. Новости Херсонкой области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 7; Алёшки — 6; Новая Каховка — 5; Каховка — 3; Днепряны — 3; Голая Пристань — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Каиры, Каховка, Горностаевка и Нижний Рогачик.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", — сообщил Гладков.В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Бессоновка, Пушкарное, Черемошное и Ясные Зори подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. В посёлке Малиновка в результате атаки беспилотника повреждён частный дом, в селе Черемошное от прилёта боеприпаса повреждены 2 частных дома и надворная постройка."В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Казинка, Орехово и Шведуновка атакованы 6 беспилотниками, 2 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово повреждены 2 домовладения и линия электропередачи. В селе Орехово также повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение в населённых пунктах восстановлено. Сегодня ночью в селе Шведуновка повреждена линия газоснабжения — службы устранили утечку" — писал губернатор.В Волоконовском районе в селе Тишанка с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён объект торговли."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Пороз, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Головчино повреждена ГАЗель, в хуторе Масычево — 2 легковых автомобиля", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Вязовое и Староселье подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 3 боеприпаса, и атакованы 4 беспилотниками. Без пострадавших и разрушений.Над Ракитянским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты."Вечером в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал в Шебекино в результате детонации дрона на парковке коммерческого предприятия. Пострадавшему диагностирована баротравма. Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", — сообщил Гладков.В Шебекино по результатам обхода выявлены повреждения в коммерческом объекте и в 7 автомобилях. В селе Муром в результате прилёта боеприпаса повреждена надворная постройка.Позднее Гладков сообщил о ракетной опасности в Краснояружской и Ракитянском районах области.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ситуации в белгородском приграничье — в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжёлыми минами".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, московская область, вячеслав гладков, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фсб, минобороны рф