https://ukraina.ru/20250404/1062287898.html

Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить

Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить - 04.04.2025 Украина.ру

Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить

Вся военная инфраструктура Украины в Очакове находится под нашим прицелом. Нам там даже не надо применять дальние средства поражения. Там хватает ПТРК и артиллерии, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-04-04T11:44

2025-04-04T11:44

2025-04-04T11:57

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные с территории Кинбурнской косы полностью заблокировали украинские порты в Николаевской и Херсонской областях и что там сейчас нет ни военных, ни коммерческих судов. По его словам, у врага нет доступа к выходу из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и дальше в Черное море.- Василий Алексеевич, то, о чем говорит Сальдо – это общеизвестный факт? Или за последнее время на этом направлении действительно происходило что-то важное, что позволило главе Херсонской области акцентировать на этом внимание?- Наши ребята уже давно находятся на Кинбурнской косе. У нее очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы. Именно оттуда шли БЭКи (безэкипажные катера - Ред.). Киевский режим также пытался высадить на косу десант со спецназом на подаренных им Западом штурмовых лодках, но всякий раз эти попытки заканчивались уничтожением квалифицированных кадров противника.Хотя маловероятно, что в этих десантных операциях принимали участия сами британцы, потому что они предпочитают отсиживаться на берегу.Так вот вся эта военная инфраструктура Украины находится под ударом наших войск.Более того, киевский режим сам перегородил там фарватер, затопив свой бывший флагман "Гетман Сагайдачный". Если туда что-то и проходит, так это катера. Но все они находятся под нашим прицелом. Нам там даже не надо применять дальние средства поражения. Там хватает ПТРК и артиллерии.То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона.- Изменит ли этот расклад сил вероятное возобновление зерновой сделки?- Вокруг Кинбурнской косы эта ситуация не изменится. В основном зерновая сделка касается портов Одессы. Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике. Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует. Поставки техники и предоставление разведданных Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки мы тоже имеем.И в любом случае око наших войск должно быть направлено на черноморское побережье. Еще Суворов участвовал в Кинбурнской баталии. Сейчас там сражаются наши казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия, которая уничтожает диверсантов на островах под Херсоном.- Если говорить однозначно, сейчас Одесса больше имеет для киевского режима экономическое или военное значение?- Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. Поставки по Дунаю морских средств продолжаются. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии. Мы сейчас активно бьем по этим складам с оружием. И там же киевский режим развернул группировку, которая угрожает Приднестровью. Так что ситуация остается напряженной.- Вы упомянули, что киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике. У нашего общества есть ожидание, что после его истечения мы тоже будем наносить массированные дистанционные удары по энергетике Украины. В связи с этим хотел бы спросить, изменились ли ракетные возможности нашего Черноморского флота и Каспийской флотилии?- Изменились.Каспийская флотилия получила новые ракетные корабли. Вероятно, через какое-то время они перейдут к Черноморскому флоту. Это носители боеприпасов, которые могут лететь за 2000 километров.Что касается самих черноморцев, то у них есть подводные лодки и фрегаты. Тех же малых ракетных кораблей у них тоже достаточно. Наши береговые ракетные войска вооружены комплексами "Бастион". Ракеты, которые применяются в "Искандере", они тоже обстреляли.То есть при необходимости после истечения моратория мы можем нанести массированный ракетный удар по Украине и с земли, и с воздуха, и с моря.Это очень нервирует Зеленского и компанию.- Вы сказали об освобождении Херсона. В военной теории сказано, что цель любого форсирования – это захватить на противоположном берегу реки такой рубежа, потеря которого лишит противника возможности вести наземное наблюдение за переправой. Просматриваются ли у нас такие цели там?- Там идут жесткие бои под Антоновским мостом и на островах. Можно вспомнить ситуацию в Крынках, которая стала братской могилой для кадровых украинских морпехов.Херсон – это зона ответственности группировки "Днепр". Будет ли она проводить такую операцию – сказать трудно. Сейчас тяжело скрыть перемещения большой массы войск. Украина уже получает разведанные из Франции, у которой есть своя приличная спутниковая группировка. Главное, чтобы такая операция была неожиданной для врага.Скажу только одно. Херсон – такой же российский регион, как и Курская область. Освобождать его надо.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, херсон, херсонская область, василий дандыкин, владимир сальдо, дональд трамп, вооруженные силы украины, черноморский флот, николаевская область, ракеты