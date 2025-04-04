Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск - 04.04.2025 Украина.ру
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Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск
Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск - 04.04.2025 Украина.ру
Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск
И вот он наступил - День независимости США. Теперь экономической.
2025-04-04T13:23
2025-04-04T13:23
эксклюзив
дональд трамп
сша
россия
илон маск
джо байден
пентагон
ес
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Трамп ввел пошлины против всего мира (кроме России и Белоруссии, против них пошлин нет, "нет торговли").И пока весь мир ждёт последствий, давайте попробуем разобраться, почему это произошло.И как это связано с госдолгом США, работой DOGE Илона Маска и усилиями министра финансов по снижению процентов по облигациям США.Шоумен и его "ШОК-КОНТЕНТ"Дональд Трамп, конечно, великий шоумен. Его последнее выступление опять заставило говорить о нём весь мир.Президент США выступил с новым сногсшибательным шоу "Америка превыше всего, а вы - ниже".Но это же логичное продолжение фразы "America first". Если Америка - первая, то вы - как минимум вторые. Но вассалы, друзья и недруги США оказались к этому не готовы. Европа протестует. Азия тоже.Россия, Белоруссия, Куба и КНДР, которые остались "без тарифов", с интересом наблюдают, как хомячки бегают по кругу с криками: "мы ответим!", "это неслыханно!", "предательство старейшего партнёра", "безмозглые тарифы" и "самая большая экономическая ошибка в истории"!Но, во-первых, этого следовало ожидать. Трамп предупреждал о "страшных тарифах" и о "восстановлении справедливости" много раз, и ещё задолго до своего избрания.А во-вторых, никакой ошибки нет. Это хорошо запланированный процесс.Кроме всего прочего, ситуация с тарифами - это, возможно, хитрый ход, чтобы заставить вассалов шевелиться побыстрее.Сейчас начнётся вереница "ходоков к Трампу", все будут договариваться индивидуально. Тарифы значительно изменятся, уменьшатся. Конечно, не просто так, а за инвестиции в США, например.Но сейчас мировая торговля и фондовые рынки в хаосе и панике.Теряются "триллиарды капитализации". Нет смысла приводить цифры, потому что всё время появляются новые: ещё у кого-то минус очередные миллиарды."Сейчас будет трудно, но потом - очень хорошо"Сам Трамп обещает процветание гражданам США, через время:"Сейчас будет трудно, надо немного потерпеть".Как это всё будет происходить - увидим.А пока лидеры стран чуть ли не впрямую проклинают "рыжего шоумена", который вдруг решил перевернуть мировую экономику, надо вспомнить: ведь у "шоумена Трампа" есть команда профессионалов.Президент США - по сути, актёр, он просто выходит на сцену ("со скрижалями тарифов", как в этот раз) и объявляет народу, что задумали его мудрецы.И если Трампа легко можно обвинить в эксцентричности, то например, его "финансового мудреца", главу Минфина Скотта Бессента, можно заподозрить только в излишней сдержанности. Типичный "научный сухарь".Послушаем, что он говорит, и узнаем, в чем может быть реальная причина эксцентричного обрушения мировых рынков руками президента США.Надо, кстати, заметить, что эту роль Трамп исполняет с видимым удовольствием.А за его спиной Скотт Бессент тоже даёт интервью и многое обьясняет.Но всё это тонет в многоголосом шуме: "Шеф, всё пропало!" - "ахахаха, сейчас вы узнаете, какие мощные у меня инструменты!"Но это - только шоу для того, чтобы опять иметь возможность сказать "Америка Стронг!"А на самом деле всё совсем не так."Успокойтесь и примите это"Что означает эта загадочная фраза Скотта Бессента, министра финансов США?Почему он посоветовал всем остальным странам мира "перетерпеть"?Скотт Бессент дал совет другим странам, которых коснулись тарифы:"Мой совет - не мстите. Откиньтесь на спинку кресла, примите это. Посмотрим, как пойдёт. Потому что, если вы ответите, будет эскалация.""Будет процветание"То же самое все члены команды Трампа говорят внутри Америки: надо потерпеть.Ещё раньше и Бессент, и министр торговли США Говард Лютник убеждали американцев, что не надо так уж расстраиваться из-за того, что товары подорожают.Бессент:"Дешевые товары - не наша цель."Лютник:"Это политика - самое важное, что когда-либо было в Америке. Оно того стоит."Министр сельского хозяйства Брук Роллинз:"Будет короткий период неопределённости, а потом мы быстро вернёмся к процветанию, которое задумал президент."Все наперебой обещают американцам эру процветания в будущем. Например, обещают полностью снять налоги."Вы будете так богаты, что не будете знать, куда тратить деньги", - уверяет их Трамп.Будущее процветание и новые заводы, которые европейцы должны побежать строить в США - это прекрасно, но на всё это уйдут годы.А обрушить рынок надо было уже сейчас. Почему?Всё дело в госдолгеВсё дело в том, что у США просто нет другого выхода. Само обрушение мировой экономики и даже рынков США необходимо для них, и необходимо как можно быстрее.Потому что иначе уже к лету США могут быть объявлены банкротом, и это обрушит экономику ещё хуже.Всё дело в госдолге США.Госдолг США в цифрахГосдолг США на январь 2025 года составил 36 триллионов долларов.А всего лишь в октябре 2022 года госдолг составлял 31 триллион. Рост "за время Байдена" колоссальный: 5 триллионов долларов.Причем на 2 триллиона администрация Байдена увеличила госдолг с января по ноябрь 2024 года."Тратили, как пьяные матросы", - по выражению пресс секретаря Трампа Кэролайн Левит.В 2024 году выплаты процентов по госдолгу США превысили расходы самих же США на оборону.С 30 сентября 2023 по 1 октября 2024 Минфин США израсходовал на ПРОЦЕНТЫ по госдолгу 882 миллиарда долларов.Причём выплаты эти ускоренно растут, как и сам госдолг.Если так пойдёт дальше, то только выплата ПРОЦЕНТОВ по госдолгу в 2026 году будет составлять 3,2 процента от ВВП США (!)Вся страна давно живёт в долг, и это обязательно должно закончиться грандиозным экономическим крахом.Спасибо "величайшему" президенту США Рональду Рейгану, который и запустил эту машину по увеличению госдолга. Впрочем, возможно, "спасибо" надо сказать Никсону и его администрации, которая отменила обеспечение доллара золотом.Но и все последующие президенты так и продолжали жить в кредит. В мире капитализма есть один неприятнейший закон - там регулярно происходят экономические кризисы. Все оттягивали этот кризис и старались завещать его потомкам.Надо же наконец что-то с этим делать.Америка - банкрот. Вот-вотДальше так продолжаться не может, потому что:День, когда США не смогут обслуживать свой долг, наступит С ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 2025 года. Если не принять какие-то меры.Все хорошо подсчитано еще до Трампа.Именно поэтому Маск в интервью сказал: "Америка может стать банкротом из-за коррупции и растрат. Если ничего не предпринять, корабль под названием "Америка" затонет".Кстати, усилия Маска и его DOGE вызваны тем же: попытки уменьшить госдолг и вообще расходы государства.А впереди они запланировали ещё более грандиозные меры, чем "тарифная война".Форт Нокс, золото и ФРСЗадача, которую ставит Маск - уменьшить расходы страны на 2 триллиона.Илон Маск уже призвал закрыть ФРС (частная структура, которая печатает доллары).Он удивлён тем, что в ФРС работают тысячи людей, но никто не знает, чем они занимаются.И призывает провести прямую видеотрансляцию из Форт Нокс, хранилища золота - не только США, но и других стран.Так безопаснее, объяснили США своим вассалам, и золотой запас множества стран стал "храниться" в Форт-Нокс.Штат Кентукки, супер защищённое хранилище золота. А есть ли там золото? И сколько его?Это действительно "загадка века". Аудит ФРС невозможно провести без аудита Форт-Нокс. Но это не так просто. Видеотрансляция не поможет. Для того, чтобы пересчитать и проверить все слитки, потребуются месяцы работы.Да и смогут ли Маск с Трампом добраться до Форт-Нокса?ПентагонЕсть и еще один "крепкий орешек", даже покруче чем Форт-Нокс.Прямо сейчас Маск пытается провести аудит Пентагона. Предыдущие пять раз аудит провести не удалось (!)Расходы администрации Байдена на Пентагон - около 1 триллиона долларов в год. Куда они уходят? Это вопрос из вопросов.Кроме того, США очевидно проигрывают в экономическом соревновании.Мировая экономикаРост мировой экономики за прошлый год составил 4,4 процента.У Китая 7 процентов.У России 4,9 процента.У США 2,5 процента.И то это происходит при накручивании в статистику "домашнего труда" женщин и разнообразных подтасовок с цифрами.Чтобы понять масштабы бедствия:В Китае за год строится 1000 кораблей.В США за год строится менее 10 кораблей.При этом большинство стран импортируют в США больше, чем покупают у США.Трамп:"Действия ЕС и Китая были особо разрушительными для американской экономики. 45 лет нас грабили!"Дефицит торгового баланса США только за январь 2025 составил 130 миллиардов долларов.Проценты по облигациямСША просто обязаны успеть что-то сделать, иначе будут ещё более непредсказуемые последствия.Вот и глава корпорации "Блэк Рок" Ларри Финт недавно заявил, что если США не сократят дефицит, то доллар может уступить роль резервной валюты цифровым активам.Всё делается для этого: сократить дефицит, сократить госдолг США.Сейчас уже начала падать доходность американских десятилетних облигаций.Но это и есть задача команды Трампа. Падает курс доллара. Но это и есть их цель.Доходность облигаций в январе была 4,8 процента. Сейчас уже около 4 процентов.Значит, США смогут к лету дешевле перекредитоваться.Именно об этом рассказывал постоянно Скотт Бессент.Как написал финансовый журнал "Форчун":"Министр финансов Скотт Бессент не перестаёт говорить о доходности десятилетних облигаций. В своих выступлениях, в интервью, неделя за неделей он пересказывает план Трампа по их снижению и удержанию на низком уровне."Иначе Америка - банкрот, по крайней мере, так может случиться уже через три месяца.Если "антикризисный менеджер" Трамп и его команда не найдут решения.Так что "тарифная война" - это только один из эпизодов их борьбы за будущее США.Трамп, как известно, пережил в своей жизни несколько банкротств. У него большой опыт. Но такого банкротства, как потопление всего "корабля USA" всё-таки он не хочет допустить.Его, собственно, для этого и выбрали. Так же как и всю "антикризисную команду".Все это провоцирует мировой финансовый кризис? Но это тоже может быть целью команды Трампа. Везде - кризис и хаос, а Америка от этого, видимо, только выигрывает?"America first", они говорили об этом с самого начала.О том, что говорят по этому поводу эксперты - в статье Трест, который лопнет: тарифная война Трампа
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, сша, россия, илон маск, джо байден, пентагон, ес
Эксклюзив, Дональд Трамп, США, Россия, Илон Маск, Джо Байден, Пентагон, ЕС

Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск

13:23 04.04.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP / Evan Vucci
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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И вот он наступил - День независимости США. Теперь экономической.
Трамп ввел пошлины против всего мира (кроме России и Белоруссии, против них пошлин нет, "нет торговли").
И пока весь мир ждёт последствий, давайте попробуем разобраться, почему это произошло.
И как это связано с госдолгом США, работой DOGE Илона Маска и усилиями министра финансов по снижению процентов по облигациям США.
Шоумен и его "ШОК-КОНТЕНТ"
Дональд Трамп, конечно, великий шоумен. Его последнее выступление опять заставило говорить о нём весь мир.
Президент США выступил с новым сногсшибательным шоу "Америка превыше всего, а вы - ниже".
Но это же логичное продолжение фразы "America first". Если Америка - первая, то вы - как минимум вторые. Но вассалы, друзья и недруги США оказались к этому не готовы. Европа протестует. Азия тоже.
Россия, Белоруссия, Куба и КНДР, которые остались "без тарифов", с интересом наблюдают, как хомячки бегают по кругу с криками: "мы ответим!", "это неслыханно!", "предательство старейшего партнёра", "безмозглые тарифы" и "самая большая экономическая ошибка в истории"!
Но, во-первых, этого следовало ожидать. Трамп предупреждал о "страшных тарифах" и о "восстановлении справедливости" много раз, и ещё задолго до своего избрания.
А во-вторых, никакой ошибки нет. Это хорошо запланированный процесс.
Кроме всего прочего, ситуация с тарифами - это, возможно, хитрый ход, чтобы заставить вассалов шевелиться побыстрее.
Сейчас начнётся вереница "ходоков к Трампу", все будут договариваться индивидуально. Тарифы значительно изменятся, уменьшатся. Конечно, не просто так, а за инвестиции в США, например.
Но сейчас мировая торговля и фондовые рынки в хаосе и панике.
Теряются "триллиарды капитализации". Нет смысла приводить цифры, потому что всё время появляются новые: ещё у кого-то минус очередные миллиарды.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
"Сейчас будет трудно, но потом - очень хорошо"
Сам Трамп обещает процветание гражданам США, через время:
"Сейчас будет трудно, надо немного потерпеть".
Как это всё будет происходить - увидим.
А пока лидеры стран чуть ли не впрямую проклинают "рыжего шоумена", который вдруг решил перевернуть мировую экономику, надо вспомнить: ведь у "шоумена Трампа" есть команда профессионалов.
Президент США - по сути, актёр, он просто выходит на сцену ("со скрижалями тарифов", как в этот раз) и объявляет народу, что задумали его мудрецы.
И если Трампа легко можно обвинить в эксцентричности, то например, его "финансового мудреца", главу Минфина Скотта Бессента, можно заподозрить только в излишней сдержанности. Типичный "научный сухарь".
Послушаем, что он говорит, и узнаем, в чем может быть реальная причина эксцентричного обрушения мировых рынков руками президента США.
Надо, кстати, заметить, что эту роль Трамп исполняет с видимым удовольствием.
А за его спиной Скотт Бессент тоже даёт интервью и многое обьясняет.
Но всё это тонет в многоголосом шуме: "Шеф, всё пропало!" - "ахахаха, сейчас вы узнаете, какие мощные у меня инструменты!"
Но это - только шоу для того, чтобы опять иметь возможность сказать "Америка Стронг!"
А на самом деле всё совсем не так.
"Успокойтесь и примите это"
Что означает эта загадочная фраза Скотта Бессента, министра финансов США?
Почему он посоветовал всем остальным странам мира "перетерпеть"?
Скотт Бессент дал совет другим странам, которых коснулись тарифы:
"Мой совет - не мстите. Откиньтесь на спинку кресла, примите это. Посмотрим, как пойдёт. Потому что, если вы ответите, будет эскалация."
© Public domain Скотт Бессент
© Public domain
Скотт Бессент
"Будет процветание"
То же самое все члены команды Трампа говорят внутри Америки: надо потерпеть.
Ещё раньше и Бессент, и министр торговли США Говард Лютник убеждали американцев, что не надо так уж расстраиваться из-за того, что товары подорожают.
Бессент:
"Дешевые товары - не наша цель."
Лютник:
"Это политика - самое важное, что когда-либо было в Америке. Оно того стоит."
Министр сельского хозяйства Брук Роллинз:
"Будет короткий период неопределённости, а потом мы быстро вернёмся к процветанию, которое задумал президент."
Все наперебой обещают американцам эру процветания в будущем. Например, обещают полностью снять налоги.
"Вы будете так богаты, что не будете знать, куда тратить деньги", - уверяет их Трамп.
Будущее процветание и новые заводы, которые европейцы должны побежать строить в США - это прекрасно, но на всё это уйдут годы.
А обрушить рынок надо было уже сейчас. Почему?
Всё дело в госдолге
Всё дело в том, что у США просто нет другого выхода. Само обрушение мировой экономики и даже рынков США необходимо для них, и необходимо как можно быстрее.
Потому что иначе уже к лету США могут быть объявлены банкротом, и это обрушит экономику ещё хуже.
Всё дело в госдолге США.
Госдолг США в цифрах
Госдолг США на январь 2025 года составил 36 триллионов долларов.
А всего лишь в октябре 2022 года госдолг составлял 31 триллион. Рост "за время Байдена" колоссальный: 5 триллионов долларов.
Причем на 2 триллиона администрация Байдена увеличила госдолг с января по ноябрь 2024 года.
"Тратили, как пьяные матросы", - по выражению пресс секретаря Трампа Кэролайн Левит.
В 2024 году выплаты процентов по госдолгу США превысили расходы самих же США на оборону.
С 30 сентября 2023 по 1 октября 2024 Минфин США израсходовал на ПРОЦЕНТЫ по госдолгу 882 миллиарда долларов.
Причём выплаты эти ускоренно растут, как и сам госдолг.
Если так пойдёт дальше, то только выплата ПРОЦЕНТОВ по госдолгу в 2026 году будет составлять 3,2 процента от ВВП США (!)
Вся страна давно живёт в долг, и это обязательно должно закончиться грандиозным экономическим крахом.
Спасибо "величайшему" президенту США Рональду Рейгану, который и запустил эту машину по увеличению госдолга. Впрочем, возможно, "спасибо" надо сказать Никсону и его администрации, которая отменила обеспечение доллара золотом.
Но и все последующие президенты так и продолжали жить в кредит. В мире капитализма есть один неприятнейший закон - там регулярно происходят экономические кризисы. Все оттягивали этот кризис и старались завещать его потомкам.
Надо же наконец что-то с этим делать.
© AP Илон Маск
 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP
Илон Маск
Америка - банкрот. Вот-вот
Дальше так продолжаться не может, потому что:
День, когда США не смогут обслуживать свой долг, наступит С ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 2025 года. Если не принять какие-то меры.
Все хорошо подсчитано еще до Трампа.
Именно поэтому Маск в интервью сказал: "Америка может стать банкротом из-за коррупции и растрат. Если ничего не предпринять, корабль под названием "Америка" затонет".
Кстати, усилия Маска и его DOGE вызваны тем же: попытки уменьшить госдолг и вообще расходы государства.
А впереди они запланировали ещё более грандиозные меры, чем "тарифная война".
Форт Нокс, золото и ФРС
Задача, которую ставит Маск - уменьшить расходы страны на 2 триллиона.
Илон Маск уже призвал закрыть ФРС (частная структура, которая печатает доллары).
Он удивлён тем, что в ФРС работают тысячи людей, но никто не знает, чем они занимаются.
И призывает провести прямую видеотрансляцию из Форт Нокс, хранилища золота - не только США, но и других стран.
Так безопаснее, объяснили США своим вассалам, и золотой запас множества стран стал "храниться" в Форт-Нокс.
Штат Кентукки, супер защищённое хранилище золота. А есть ли там золото? И сколько его?
Это действительно "загадка века". Аудит ФРС невозможно провести без аудита Форт-Нокс. Но это не так просто. Видеотрансляция не поможет. Для того, чтобы пересчитать и проверить все слитки, потребуются месяцы работы.
Да и смогут ли Маск с Трампом добраться до Форт-Нокса?
© Public domain
© Public domain
Пентагон
Есть и еще один "крепкий орешек", даже покруче чем Форт-Нокс.
Прямо сейчас Маск пытается провести аудит Пентагона. Предыдущие пять раз аудит провести не удалось (!)
Расходы администрации Байдена на Пентагон - около 1 триллиона долларов в год. Куда они уходят? Это вопрос из вопросов.
Кроме того, США очевидно проигрывают в экономическом соревновании.
Мировая экономика
Рост мировой экономики за прошлый год составил 4,4 процента.
У Китая 7 процентов.
У России 4,9 процента.
У США 2,5 процента.
И то это происходит при накручивании в статистику "домашнего труда" женщин и разнообразных подтасовок с цифрами.
Чтобы понять масштабы бедствия:
В Китае за год строится 1000 кораблей.
В США за год строится менее 10 кораблей.
При этом большинство стран импортируют в США больше, чем покупают у США.
Трамп:
"Действия ЕС и Китая были особо разрушительными для американской экономики. 45 лет нас грабили!"
Дефицит торгового баланса США только за январь 2025 составил 130 миллиардов долларов.
Проценты по облигациям
США просто обязаны успеть что-то сделать, иначе будут ещё более непредсказуемые последствия.
Вот и глава корпорации "Блэк Рок" Ларри Финт недавно заявил, что если США не сократят дефицит, то доллар может уступить роль резервной валюты цифровым активам.
Всё делается для этого: сократить дефицит, сократить госдолг США.
Сейчас уже начала падать доходность американских десятилетних облигаций.
Но это и есть задача команды Трампа. Падает курс доллара. Но это и есть их цель.
Доходность облигаций в январе была 4,8 процента. Сейчас уже около 4 процентов.
Значит, США смогут к лету дешевле перекредитоваться.
Именно об этом рассказывал постоянно Скотт Бессент.
Как написал финансовый журнал "Форчун":
"Министр финансов Скотт Бессент не перестаёт говорить о доходности десятилетних облигаций. В своих выступлениях, в интервью, неделя за неделей он пересказывает план Трампа по их снижению и удержанию на низком уровне."
Иначе Америка - банкрот, по крайней мере, так может случиться уже через три месяца.
Если "антикризисный менеджер" Трамп и его команда не найдут решения.
Так что "тарифная война" - это только один из эпизодов их борьбы за будущее США.
Трамп, как известно, пережил в своей жизни несколько банкротств. У него большой опыт. Но такого банкротства, как потопление всего "корабля USA" всё-таки он не хочет допустить.
Его, собственно, для этого и выбрали. Так же как и всю "антикризисную команду".
Все это провоцирует мировой финансовый кризис? Но это тоже может быть целью команды Трампа. Везде - кризис и хаос, а Америка от этого, видимо, только выигрывает?
"America first", они говорили об этом с самого начала.
О том, что говорят по этому поводу эксперты - в статье Трест, который лопнет: тарифная война Трампа
 
ЭксклюзивДональд ТрампСШАРоссияИлон МаскДжо БайденПентагонЕС
 
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13:23Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск
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