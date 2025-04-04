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Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск

Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск - 04.04.2025 Украина.ру

Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск

И вот он наступил - День независимости США. Теперь экономической.

2025-04-04T13:23

2025-04-04T13:23

2025-04-04T13:23

эксклюзив

дональд трамп

сша

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илон маск

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ес

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Трамп ввел пошлины против всего мира (кроме России и Белоруссии, против них пошлин нет, "нет торговли").И пока весь мир ждёт последствий, давайте попробуем разобраться, почему это произошло.И как это связано с госдолгом США, работой DOGE Илона Маска и усилиями министра финансов по снижению процентов по облигациям США.Шоумен и его "ШОК-КОНТЕНТ"Дональд Трамп, конечно, великий шоумен. Его последнее выступление опять заставило говорить о нём весь мир.Президент США выступил с новым сногсшибательным шоу "Америка превыше всего, а вы - ниже".Но это же логичное продолжение фразы "America first". Если Америка - первая, то вы - как минимум вторые. Но вассалы, друзья и недруги США оказались к этому не готовы. Европа протестует. Азия тоже.Россия, Белоруссия, Куба и КНДР, которые остались "без тарифов", с интересом наблюдают, как хомячки бегают по кругу с криками: "мы ответим!", "это неслыханно!", "предательство старейшего партнёра", "безмозглые тарифы" и "самая большая экономическая ошибка в истории"!Но, во-первых, этого следовало ожидать. Трамп предупреждал о "страшных тарифах" и о "восстановлении справедливости" много раз, и ещё задолго до своего избрания.А во-вторых, никакой ошибки нет. Это хорошо запланированный процесс.Кроме всего прочего, ситуация с тарифами - это, возможно, хитрый ход, чтобы заставить вассалов шевелиться побыстрее.Сейчас начнётся вереница "ходоков к Трампу", все будут договариваться индивидуально. Тарифы значительно изменятся, уменьшатся. Конечно, не просто так, а за инвестиции в США, например.Но сейчас мировая торговля и фондовые рынки в хаосе и панике.Теряются "триллиарды капитализации". Нет смысла приводить цифры, потому что всё время появляются новые: ещё у кого-то минус очередные миллиарды."Сейчас будет трудно, но потом - очень хорошо"Сам Трамп обещает процветание гражданам США, через время:"Сейчас будет трудно, надо немного потерпеть".Как это всё будет происходить - увидим.А пока лидеры стран чуть ли не впрямую проклинают "рыжего шоумена", который вдруг решил перевернуть мировую экономику, надо вспомнить: ведь у "шоумена Трампа" есть команда профессионалов.Президент США - по сути, актёр, он просто выходит на сцену ("со скрижалями тарифов", как в этот раз) и объявляет народу, что задумали его мудрецы.И если Трампа легко можно обвинить в эксцентричности, то например, его "финансового мудреца", главу Минфина Скотта Бессента, можно заподозрить только в излишней сдержанности. Типичный "научный сухарь".Послушаем, что он говорит, и узнаем, в чем может быть реальная причина эксцентричного обрушения мировых рынков руками президента США.Надо, кстати, заметить, что эту роль Трамп исполняет с видимым удовольствием.А за его спиной Скотт Бессент тоже даёт интервью и многое обьясняет.Но всё это тонет в многоголосом шуме: "Шеф, всё пропало!" - "ахахаха, сейчас вы узнаете, какие мощные у меня инструменты!"Но это - только шоу для того, чтобы опять иметь возможность сказать "Америка Стронг!"А на самом деле всё совсем не так."Успокойтесь и примите это"Что означает эта загадочная фраза Скотта Бессента, министра финансов США?Почему он посоветовал всем остальным странам мира "перетерпеть"?Скотт Бессент дал совет другим странам, которых коснулись тарифы:"Мой совет - не мстите. Откиньтесь на спинку кресла, примите это. Посмотрим, как пойдёт. Потому что, если вы ответите, будет эскалация.""Будет процветание"То же самое все члены команды Трампа говорят внутри Америки: надо потерпеть.Ещё раньше и Бессент, и министр торговли США Говард Лютник убеждали американцев, что не надо так уж расстраиваться из-за того, что товары подорожают.Бессент:"Дешевые товары - не наша цель."Лютник:"Это политика - самое важное, что когда-либо было в Америке. Оно того стоит."Министр сельского хозяйства Брук Роллинз:"Будет короткий период неопределённости, а потом мы быстро вернёмся к процветанию, которое задумал президент."Все наперебой обещают американцам эру процветания в будущем. Например, обещают полностью снять налоги."Вы будете так богаты, что не будете знать, куда тратить деньги", - уверяет их Трамп.Будущее процветание и новые заводы, которые европейцы должны побежать строить в США - это прекрасно, но на всё это уйдут годы.А обрушить рынок надо было уже сейчас. Почему?Всё дело в госдолгеВсё дело в том, что у США просто нет другого выхода. Само обрушение мировой экономики и даже рынков США необходимо для них, и необходимо как можно быстрее.Потому что иначе уже к лету США могут быть объявлены банкротом, и это обрушит экономику ещё хуже.Всё дело в госдолге США.Госдолг США в цифрахГосдолг США на январь 2025 года составил 36 триллионов долларов.А всего лишь в октябре 2022 года госдолг составлял 31 триллион. Рост "за время Байдена" колоссальный: 5 триллионов долларов.Причем на 2 триллиона администрация Байдена увеличила госдолг с января по ноябрь 2024 года."Тратили, как пьяные матросы", - по выражению пресс секретаря Трампа Кэролайн Левит.В 2024 году выплаты процентов по госдолгу США превысили расходы самих же США на оборону.С 30 сентября 2023 по 1 октября 2024 Минфин США израсходовал на ПРОЦЕНТЫ по госдолгу 882 миллиарда долларов.Причём выплаты эти ускоренно растут, как и сам госдолг.Если так пойдёт дальше, то только выплата ПРОЦЕНТОВ по госдолгу в 2026 году будет составлять 3,2 процента от ВВП США (!)Вся страна давно живёт в долг, и это обязательно должно закончиться грандиозным экономическим крахом.Спасибо "величайшему" президенту США Рональду Рейгану, который и запустил эту машину по увеличению госдолга. Впрочем, возможно, "спасибо" надо сказать Никсону и его администрации, которая отменила обеспечение доллара золотом.Но и все последующие президенты так и продолжали жить в кредит. В мире капитализма есть один неприятнейший закон - там регулярно происходят экономические кризисы. Все оттягивали этот кризис и старались завещать его потомкам.Надо же наконец что-то с этим делать.Америка - банкрот. Вот-вотДальше так продолжаться не может, потому что:День, когда США не смогут обслуживать свой долг, наступит С ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 2025 года. Если не принять какие-то меры.Все хорошо подсчитано еще до Трампа.Именно поэтому Маск в интервью сказал: "Америка может стать банкротом из-за коррупции и растрат. Если ничего не предпринять, корабль под названием "Америка" затонет".Кстати, усилия Маска и его DOGE вызваны тем же: попытки уменьшить госдолг и вообще расходы государства.А впереди они запланировали ещё более грандиозные меры, чем "тарифная война".Форт Нокс, золото и ФРСЗадача, которую ставит Маск - уменьшить расходы страны на 2 триллиона.Илон Маск уже призвал закрыть ФРС (частная структура, которая печатает доллары).Он удивлён тем, что в ФРС работают тысячи людей, но никто не знает, чем они занимаются.И призывает провести прямую видеотрансляцию из Форт Нокс, хранилища золота - не только США, но и других стран.Так безопаснее, объяснили США своим вассалам, и золотой запас множества стран стал "храниться" в Форт-Нокс.Штат Кентукки, супер защищённое хранилище золота. А есть ли там золото? И сколько его?Это действительно "загадка века". Аудит ФРС невозможно провести без аудита Форт-Нокс. Но это не так просто. Видеотрансляция не поможет. Для того, чтобы пересчитать и проверить все слитки, потребуются месяцы работы.Да и смогут ли Маск с Трампом добраться до Форт-Нокса?ПентагонЕсть и еще один "крепкий орешек", даже покруче чем Форт-Нокс.Прямо сейчас Маск пытается провести аудит Пентагона. Предыдущие пять раз аудит провести не удалось (!)Расходы администрации Байдена на Пентагон - около 1 триллиона долларов в год. Куда они уходят? Это вопрос из вопросов.Кроме того, США очевидно проигрывают в экономическом соревновании.Мировая экономикаРост мировой экономики за прошлый год составил 4,4 процента.У Китая 7 процентов.У России 4,9 процента.У США 2,5 процента.И то это происходит при накручивании в статистику "домашнего труда" женщин и разнообразных подтасовок с цифрами.Чтобы понять масштабы бедствия:В Китае за год строится 1000 кораблей.В США за год строится менее 10 кораблей.При этом большинство стран импортируют в США больше, чем покупают у США.Трамп:"Действия ЕС и Китая были особо разрушительными для американской экономики. 45 лет нас грабили!"Дефицит торгового баланса США только за январь 2025 составил 130 миллиардов долларов.Проценты по облигациямСША просто обязаны успеть что-то сделать, иначе будут ещё более непредсказуемые последствия.Вот и глава корпорации "Блэк Рок" Ларри Финт недавно заявил, что если США не сократят дефицит, то доллар может уступить роль резервной валюты цифровым активам.Всё делается для этого: сократить дефицит, сократить госдолг США.Сейчас уже начала падать доходность американских десятилетних облигаций.Но это и есть задача команды Трампа. Падает курс доллара. Но это и есть их цель.Доходность облигаций в январе была 4,8 процента. Сейчас уже около 4 процентов.Значит, США смогут к лету дешевле перекредитоваться.Именно об этом рассказывал постоянно Скотт Бессент.Как написал финансовый журнал "Форчун":"Министр финансов Скотт Бессент не перестаёт говорить о доходности десятилетних облигаций. В своих выступлениях, в интервью, неделя за неделей он пересказывает план Трампа по их снижению и удержанию на низком уровне."Иначе Америка - банкрот, по крайней мере, так может случиться уже через три месяца.Если "антикризисный менеджер" Трамп и его команда не найдут решения.Так что "тарифная война" - это только один из эпизодов их борьбы за будущее США.Трамп, как известно, пережил в своей жизни несколько банкротств. У него большой опыт. Но такого банкротства, как потопление всего "корабля USA" всё-таки он не хочет допустить.Его, собственно, для этого и выбрали. Так же как и всю "антикризисную команду".Все это провоцирует мировой финансовый кризис? Но это тоже может быть целью команды Трампа. Везде - кризис и хаос, а Америка от этого, видимо, только выигрывает?"America first", они говорили об этом с самого начала.О том, что говорят по этому поводу эксперты - в статье Трест, который лопнет: тарифная война Трампа

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, дональд трамп, сша, россия, илон маск, джо байден, пентагон, ес