ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
© Alexyz3d
© Alexyz3d
Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 4 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи
По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами.
"Есть запрос на размещение одной из них в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании", — заявил Каволи.
Кроме того, решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019-м главком назвал верным, из которого Европе и Америке нужно извлечь выгоду. В ходе заседания Каволи отметил, что возможный отказ США от командования силами НАТО в Европе создаст проблемы в плане ядерного командования и контроля.
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