https://ukraina.ru/20250404/1062284854.html

ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия

ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия - 04.04.2025 Украина.ру

ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия

Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 4 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи

2025-04-04T11:05

2025-04-04T11:05

2025-04-04T11:05

новости

сша

европа

нато

сенат

евросоюз

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062284733_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_d1298bd37e03b9107d94da8533a7986d.jpg

По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами. Кроме того, решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019-м главком назвал верным, из которого Европе и Америке нужно извлечь выгоду. В ходе заседания Каволи отметил, что возможный отказ США от командования силами НАТО в Европе создаст проблемы в плане ядерного командования и контроля.Накануне, 3 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сказал, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5%. По его словам, каждый участник сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО должен пообещать достичь этого результата.В этой теме также пытался разобраться автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?

https://ukraina.ru/20250403/1062266871.html

сша

европа

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, нато, сенат, евросоюз, вашингтон