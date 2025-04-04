ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия - 04.04.2025 Украина.ру
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ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия - 04.04.2025 Украина.ру
ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 4 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи
2025-04-04T11:05
2025-04-04T11:05
новости
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По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами. Кроме того, решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019-м главком назвал верным, из которого Европе и Америке нужно извлечь выгоду. В ходе заседания Каволи отметил, что возможный отказ США от командования силами НАТО в Европе создаст проблемы в плане ядерного командования и контроля.Накануне, 3 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сказал, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5%. По его словам, каждый участник сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО должен пообещать достичь этого результата.В этой теме также пытался разобраться автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?
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новости, сша, европа, нато, сенат, евросоюз, вашингтон
Новости, США, Европа, НАТО, сенат, Евросоюз, Вашингтон

ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия

11:05 04.04.2025
 
© Alexyz3d
© Alexyz3d
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Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 4 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи
По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами.
"Есть запрос на размещение одной из них в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании", — заявил Каволи.
Кроме того, решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019-м главком назвал верным, из которого Европе и Америке нужно извлечь выгоду. В ходе заседания Каволи отметил, что возможный отказ США от командования силами НАТО в Европе создаст проблемы в плане ядерного командования и контроля.
Накануне, 3 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сказал, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5%. По его словам, каждый участник сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО должен пообещать достичь этого результата.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Вчера, 13:55
Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"Помощь европейских стран НАТО Киеву позволит Украине воевать столько, сколько необходимо. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио, который 3 апреля впервые принимает участие в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе
В этой теме также пытался разобраться автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?
 
НовостиСШАЕвропаНАТОсенатЕвросоюзВашингтон
 
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Заголовок открываемого материала
11:11Украинские военные сдались в плен в Запорожской области
11:05ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
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