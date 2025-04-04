https://ukraina.ru/20250404/1062284036.html
Украина держит открытый счет в одном из банков в РФ: СМИ выяснили, как он использовался
Украина держит открытый счет в одном из банков в РФ: СМИ выяснили, как он использовался - 04.04.2025 Украина.ру
Украина держит открытый счет в одном из банков в РФ: СМИ выяснили, как он использовался
Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше использовала для оплаты консульского сбора. Об этом 4 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные налоговой службы
2025-04-04T10:28
2025-04-04T10:28
2025-04-04T10:28
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Издание отмечает, что на сайте уже не работающего украинского посольства в Москве до сих пор указаны реквизиты банковского счета для оплаты сбора. При этом в налоговой службе утверждают, что "действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют". Кроме того, агентство выяснило, что функция перевода на счет посольства также доступна.Стоит отметить, что власти Украины приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Россией 24 февраля 2022 года. Посольство Украины в Москве также прекратило прием граждан в этот день. Помимо этого, в 2024 году РФ расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на аналогичное решение Киева.Между тем стало известно о том, к чему пришли Россия и США в результате очередных переговоров. Подробности в публикации Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, москва, киев, посольство
Новости, Украина, Россия, Москва, Киев, посольство
Украина держит открытый счет в одном из банков в РФ: СМИ выяснили, как он использовался
Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше использовала для оплаты консульского сбора. Об этом 4 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные налоговой службы