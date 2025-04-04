Орбан посетовал на мобилизацию венгров в терпящую поражение украинскую армию
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
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Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы", - сказал Орбан.
По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют "тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, на содержание украинской армии и вообще на подготовку к большой войне".
Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что они увенчаются успехом.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмущался, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". Подробнее - в материале Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто на сайте Украина.ру.