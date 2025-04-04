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Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск

Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск - 04.04.2025 Украина.ру

Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск

Командование ВСУ заметило, что российские войска наращивают свой потенциал в виде личного состава в зоне конфликта и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях. Об этом 4 апреля в эфире телеканала "Общественное" заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса

2025-04-04T10:55

2025-04-04T10:55

2025-04-04T10:55

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Как он утверждает, расширить группировку российских войск планируется до 150 тысяч военнослужащих. Это около 15 новых мотострелковых дивизий.Стоит отметить, что и ранее украинские политики пытались предугадать, когда и на каком направлении российская армия разовьет свое наступление. Об этом уже успели заявить Владимир Зеленский, глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко и другие. Подробности в публикации Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ.Кроме того, ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил об успешном продвижении ВС РФ в регионе. В Часовом Яре была отбита контратака противника, в достижении целей российским войскам помогают погодные условия.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, владимир зеленский