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Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск
Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск - 04.04.2025 Украина.ру
Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск
Командование ВСУ заметило, что российские войска наращивают свой потенциал в виде личного состава в зоне конфликта и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях. Об этом 4 апреля в эфире телеканала "Общественное" заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса
2025-04-04T10:55
2025-04-04T10:55
2025-04-04T10:55
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вооруженные силы украины
вс рф
наступление
владимир зеленский
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Как он утверждает, расширить группировку российских войск планируется до 150 тысяч военнослужащих. Это около 15 новых мотострелковых дивизий.Стоит отметить, что и ранее украинские политики пытались предугадать, когда и на каком направлении российская армия разовьет свое наступление. Об этом уже успели заявить Владимир Зеленский, глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко и другие. Подробности в публикации Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ.Кроме того, ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил об успешном продвижении ВС РФ в регионе. В Часовом Яре была отбита контратака противника, в достижении целей российским войскам помогают погодные условия.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление, Владимир Зеленский
Украина испугалась масштабного наступления: стало известно о наращивании российских войск
Командование ВСУ заметило, что российские войска наращивают свой потенциал в виде личного состава в зоне конфликта и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях. Об этом 4 апреля в эфире телеканала "Общественное" заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса
Как он утверждает, расширить группировку российских войск планируется до 150 тысяч военнослужащих. Это около 15 новых мотострелковых дивизий.
"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет", — отметил Палиса. Он также признал, что российская армия продолжает продвигаться на поле боя, делает попытки продавить отдельные участки фронта и имеет тактические успехи.
Стоит отметить, что и ранее украинские политики пытались предугадать, когда и на каком направлении российская армия разовьет свое наступление. Об этом уже успели заявить Владимир Зеленский
, глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО
Андрей Коваленко и другие. Подробности в публикации Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
.
Кроме того, ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР
) Игорь Кимаковский
сообщил об успешном продвижении ВС РФ в регионе. В Часовом Яре была отбита контратака противника, в достижении целей российским войскам помогают погодные условия.