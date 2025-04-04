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Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ
Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ - 04.04.2025 Украина.ру
Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал введение чрезвычайного положения в США, а также рассказал о вероятности снятия части санкций, направленных против России
2025-04-04T13:36
2025-04-04T13:36
2025-04-04T13:36
видео
колташов
сша
чп
сво
санкции
переговоры
россия
украина
зерновая сделка
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00:23 - Чрезвычайное положение в США;14:43 - Черноморская инициатива и отмена санкций;22:20 - Возвращение иностранных компаний на рынок РФ.ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, колташов, сша, чп, сво, санкции, переговоры, россия, украина, зерновая сделка, дефолт, экономика, дональд трамп, владимир путин, канада, дипломатия, рынок, компания, европа, видео
Видео, Колташов, США, ЧП, СВО, санкции, переговоры, Россия, Украина, зерновая сделка, дефолт, экономика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Канада, дипломатия, рынок, компания, Европа
Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал введение чрезвычайного положения в США, а также рассказал о вероятности снятия части санкций, направленных против России
00:23
- Чрезвычайное положение в США;
14:43
- Черноморская инициатива и отмена санкций;
22:20
- Возвращение иностранных компаний на рынок РФ.
ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov