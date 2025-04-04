https://ukraina.ru/20250404/1062298234.html

Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ

Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ - 04.04.2025 Украина.ру

Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал введение чрезвычайного положения в США, а также рассказал о вероятности снятия части санкций, направленных против России

2025-04-04T13:36

2025-04-04T13:36

2025-04-04T13:36

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колташов

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украина

зерновая сделка

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00:23 - Чрезвычайное положение в США;14:43 - Черноморская инициатива и отмена санкций;22:20 - Возвращение иностранных компаний на рынок РФ.ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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