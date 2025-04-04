ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку - 04.04.2025 Украина.ру
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ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку
ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку - 04.04.2025 Украина.ру
ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку
Штурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-04T06:00
2025-04-04T06:00
новости
сумская область
краснояружский район
белгородская область
геннадий алехин
наступление
бои
граница
потери всу
бпла
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В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, отметил эксперт."С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают российские операторы БПЛА. Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем, рассказал Алехин.Не жалея людей, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, на головы украинских солдат летит "всё что можно", отметил он. Результат – до полусотни "двухсотых" со стороны противника, констатировал полковник запаса.Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, краснояружский район, белгородская область, геннадий алехин, наступление, бои, граница, потери всу, бпла, север, сво, спецоперация, война
Новости, Сумская область, Краснояружский район, Белгородская область, Геннадий Алехин, наступление, бои, граница, потери ВСУ, БПЛА, север, СВО, Спецоперация, война

ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку

06:00 04.04.2025
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Штурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, отметил эксперт.
"С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают российские операторы БПЛА. Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем, рассказал Алехин.
Не жалея людей, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, на головы украинских солдат летит "всё что можно", отметил он. Результат – до полусотни "двухсотых" со стороны противника, констатировал полковник запаса.
Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под КупянскомНа сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. В настоящее время усиливается давление войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиСумская областьКраснояружский районБелгородская областьГеннадий Алехиннаступлениебоиграницапотери ВСУБПЛАсеверСВОСпецоперациявойна
 
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