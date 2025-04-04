ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Штурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, отметил эксперт.
"С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Не жалея людей, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, на головы украинских солдат летит "всё что можно", отметил он. Результат – до полусотни "двухсотых" со стороны противника, констатировал полковник запаса.
Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:30Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под КупянскомНа сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. В настоящее время усиливается давление войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин