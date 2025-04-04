https://ukraina.ru/20250404/1062279892.html

ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку

ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку - 04.04.2025 Украина.ру

ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку

Штурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-04T06:00

2025-04-04T06:00

2025-04-04T06:00

новости

сумская область

краснояружский район

белгородская область

геннадий алехин

наступление

бои

граница

потери всу

бпла

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В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, отметил эксперт."С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают российские операторы БПЛА. Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем, рассказал Алехин.Не жалея людей, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, на головы украинских солдат летит "всё что можно", отметил он. Результат – до полусотни "двухсотых" со стороны противника, констатировал полковник запаса.Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062252359.html

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новости, сумская область, краснояружский район, белгородская область, геннадий алехин, наступление, бои, граница, потери всу, бпла, север, сво, спецоперация, война