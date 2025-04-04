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Украинские военные сдались в плен в Запорожской области

Украинские военные сдались в плен в Запорожской области - 04.04.2025 Украина.ру

Украинские военные сдались в плен в Запорожской области

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России

2025-04-04T11:11

2025-04-04T11:11

2025-04-04T11:20

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"Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь", - рассказал он.В конце марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Днепр" освободили Щербаки в Запорожской области.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запорожская область, харьков, вооруженные силы украины