Украинские военные сдались в плен в Запорожской области
11:11 04.04.2025 (обновлено: 11:20 04.04.2025)
© Reuters
© Reuters
Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России
"Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь", - рассказал он.
В конце марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Днепр" освободили Щербаки в Запорожской области.
О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.