В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев - 04.04.2025 Украина.ру
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В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев
В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев - 04.04.2025 Украина.ру
В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев
По договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Об этом 4 апреля, как сообщают российские СМИ, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по результатам переговоров с чиновниками США в Вашингтоне
2025-04-04T10:12
2025-04-04T10:12
новости
украина
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дональд трамп
кирилл дмитриев
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По его словам, в рамках встреч с представителями американской администрации он обсудил большое число вопросов по восстановлению двусторонних отношений. Также глава РФПИ подчеркнул, что власти США слышат позицию России."Мы отметили бы то, что администрация президента [США Дональда] Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", — заявил спецпредставитель президента.Кроме того, Дмитриев обратил внимание и на переговоры о приостановке огня на Украине. Однако, уточнил глава РФПИ, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, в то же время стороны стремятся их преодолеть. Дмитриев при этом указал, что многие игроки стремятся сорвать диалог двух стран.Подробнее о заявлениях спецпредставителя российского президента — в публикации Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев

В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев

10:12 04.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
Брифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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По договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Об этом 4 апреля, как сообщают российские СМИ, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по результатам переговоров с чиновниками США в Вашингтоне
По его словам, в рамках встреч с представителями американской администрации он обсудил большое число вопросов по восстановлению двусторонних отношений. Также глава РФПИ подчеркнул, что власти США слышат позицию России.
"Мы отметили бы то, что администрация президента [США Дональда] Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", — заявил спецпредставитель президента.
Кроме того, Дмитриев обратил внимание и на переговоры о приостановке огня на Украине.
"Под руководством президента [РФ Владимира] Путина и Трампа достигнуто соглашение о, практически, ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Что, безусловно, первый шаг к деэскалации украинского конфликта", — сказал он.
Однако, уточнил глава РФПИ, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, в то же время стороны стремятся их преодолеть. Дмитриев при этом указал, что многие игроки стремятся сорвать диалог двух стран.
Подробнее о заявлениях спецпредставителя российского президента — в публикации Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
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