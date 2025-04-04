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В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев

В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев - 04.04.2025 Украина.ру

В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев

По договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Об этом 4 апреля, как сообщают российские СМИ, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по результатам переговоров с чиновниками США в Вашингтоне

2025-04-04T10:12

2025-04-04T10:12

2025-04-04T10:12

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По его словам, в рамках встреч с представителями американской администрации он обсудил большое число вопросов по восстановлению двусторонних отношений. Также глава РФПИ подчеркнул, что власти США слышат позицию России."Мы отметили бы то, что администрация президента [США Дональда] Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", — заявил спецпредставитель президента.Кроме того, Дмитриев обратил внимание и на переговоры о приостановке огня на Украине. Однако, уточнил глава РФПИ, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, в то же время стороны стремятся их преодолеть. Дмитриев при этом указал, что многие игроки стремятся сорвать диалог двух стран.Подробнее о заявлениях спецпредставителя российского президента — в публикации Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля.

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев