В договоренностях о прекращении огня на Украине есть прогресс, заявил Дмитриев
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
По договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Об этом 4 апреля, как сообщают российские СМИ, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по результатам переговоров с чиновниками США в Вашингтоне
По его словам, в рамках встреч с представителями американской администрации он обсудил большое число вопросов по восстановлению двусторонних отношений. Также глава РФПИ подчеркнул, что власти США слышат позицию России.
"Мы отметили бы то, что администрация президента [США Дональда] Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", — заявил спецпредставитель президента.
Кроме того, Дмитриев обратил внимание и на переговоры о приостановке огня на Украине.
"Под руководством президента [РФ Владимира] Путина и Трампа достигнуто соглашение о, практически, ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Что, безусловно, первый шаг к деэскалации украинского конфликта", — сказал он.
Однако, уточнил глава РФПИ, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, в то же время стороны стремятся их преодолеть. Дмитриев при этом указал, что многие игроки стремятся сорвать диалог двух стран.
Подробнее о заявлениях спецпредставителя российского президента — в публикации Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля.