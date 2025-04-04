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Глава МИД Канады хочет установить России "дедлайн" для перемирия с Украиной
Глава МИД Канады хочет установить России "дедлайн" для перемирия с Украиной - 04.04.2025 Украина.ру
Глава МИД Канады хочет установить России "дедлайн" для перемирия с Украиной
Глава МИД Канады Мелани Жоли на встрече глав МИД стран НАТО 4 апреля заявила, что для России нужно установить "дедлайн" по принятию перемирия в украинском конфликте
2025-04-04T11:48
2025-04-04T11:48
2025-04-04T11:49
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По ее словам, министры обсудили украинский конфликт и "поддержали переговоры" США. Министр заявила, что Россия должна представить "более четкую позицию" по конфликту.На вопрос журналиста, нужно ли установить дедлайн для РФ для принятия соглашения о прекращении огня, министр ответила положительно. Она также настояла, что "должны быть последствия для нее (России - ред.)", если она не согласится с условиями прекращения огня.Глава МИД Эстонии Маргус Цахна поддержал эту идею. "Обсуждение Украины прошло хорошо.... Однозначно должны быть своего рода красные линии в расписании, так как Трамп не может больше ждать", - сказал Цахна.Министр добавил, что обсуждалось введение "более тяжелых" санкций для давления на Россию.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Канада, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД, НАТО
Глава МИД Канады хочет установить России "дедлайн" для перемирия с Украиной
11:48 04.04.2025 (обновлено: 11:49 04.04.2025)
Глава МИД Канады Мелани Жоли на встрече глав МИД стран НАТО 4 апреля заявила, что для России нужно установить "дедлайн" по принятию перемирия в украинском конфликте