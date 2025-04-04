https://ukraina.ru/20250404/1062269696.html
Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской
Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской - 04.04.2025 Украина.ру
Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской
Белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской. Потому что у ВСУ недостаточно техники и мотивированной пехоты, чтобы прорваться вглубь территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-04T03:30
2025-04-04T03:30
2025-04-04T03:30
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украина
белгородская область
владимир ераносян
всу
минирование
бронетехника
курская область
наступление
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Зеленский решился на новую атаку на приграничье Белгородской области на фоне российско-американских переговоров, чтобы показать всем, что Украина "еще может наступать", считает эксперт.Очевидно, что белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской, считает Ераносян. Потому что у Украины недостаточно тралов и танков, а самое главное – мотивированной пехоты, которая способна прорваться вглубь территории, подчеркнул собеседник издания.Более того, за все время сражений в Курской области российские войска тоже научились вести сетицентрические (объединенные в единую информационную сеть) боевые действия, дистанционному минированию укрепрайонов ВСУ и установлению огневого контроля над логистическими маршрутами, указал он.То есть даже если ВСУ закрепятся в какой-то лесополосе, российские военные просто-напросто заминируют ее по всему периметру, и они оттуда просто не выйдут, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250403/1062209029.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белгородская область, владимир ераносян, всу, минирование, бронетехника, курская область, наступление, атака, мины, логистика, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Ераносян, ВСУ, минирование, бронетехника, Курская область, наступление, атака, мины, логистика, переговоры, СВО, Спецоперация
Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской
Белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской. Потому что у ВСУ недостаточно техники и мотивированной пехоты, чтобы прорваться вглубь территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян