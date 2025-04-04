https://ukraina.ru/20250404/1062269696.html

Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской

Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской - 04.04.2025 Украина.ру

Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской

Белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской. Потому что у ВСУ недостаточно техники и мотивированной пехоты, чтобы прорваться вглубь территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-04-04T03:30

2025-04-04T03:30

2025-04-04T03:30

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наступление

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Зеленский решился на новую атаку на приграничье Белгородской области на фоне российско-американских переговоров, чтобы показать всем, что Украина "еще может наступать", считает эксперт.Очевидно, что белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской, считает Ераносян. Потому что у Украины недостаточно тралов и танков, а самое главное – мотивированной пехоты, которая способна прорваться вглубь территории, подчеркнул собеседник издания.Более того, за все время сражений в Курской области российские войска тоже научились вести сетицентрические (объединенные в единую информационную сеть) боевые действия, дистанционному минированию укрепрайонов ВСУ и установлению огневого контроля над логистическими маршрутами, указал он.То есть даже если ВСУ закрепятся в какой-то лесополосе, российские военные просто-напросто заминируют ее по всему периметру, и они оттуда просто не выйдут, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062209029.html

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новости, россия, украина, белгородская область, владимир ераносян, всу, минирование, бронетехника, курская область, наступление, атака, мины, логистика, переговоры, сво, спецоперация