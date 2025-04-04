https://ukraina.ru/20250404/1062280463.html

Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова

Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова - 04.04.2025 Украина.ру

Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова

Польша применила к российскому политологу Кириллу Молчанову "презумпцию виновности". Журналисты портала Strajk озабочены его судьбой, и напоминают об убитом в украинских застенках блогере Гонсало Лире.

2025-04-04T04:38

2025-04-04T04:38

2025-04-04T04:38

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История с задержанием в Польше украинского оппозиционного политолога с российским гражданством Кирилла Молчанова и его молниеносной депортацией на Украину, за которой следит издание Украина.ру, остаётся под завесой тайны на берегах Вислы. До сих пор нет никаких официальных заявлений от спецслужб, правоохранительных органов, прокуратуры или пограничной службы Польши (именно она отвечает за депортацию иностранцев).Из польских политиков на инцидент отреагировал лишь глава МВД Томаш Семоняк, который описал передачу Мочанова киевским властям в логике "презумпции виновности". "Подозреваемые в преступлениях, о выдаче которых мы ходатайствуем, депортируются в Польшу. Например, несколько недель назад из Боснии и Герцеговины к нам был депортирован человек, подозреваемый в координации диверсионных актов в Польше, также гражданин России. И если у нас есть украинский гражданин, который нужен Украине, мы депортируем его на Украину. Это нормальное сотрудничество между правовыми государствами, которые, если на их территории есть человек, подозреваемый в совершении преступлений, подают ходатайство в отношении такого человека. Это рутина", – сказал Семоняк в комментарии провластному польскому телеканалу TVN24.При этом польский министр отметил, что переданного мужчину следует судить на Украине. "Я полностью уверен, что украинские службы, украинская система правосудия разберутся с таким человеком должным образом", – подчеркнул он. На вопрос, является ли эта операция успехом польской или украинской стороны, Семоняк ответил, что речь идет не об успехах, а о хорошем сотрудничестве. "Украинцы помогают нам в разных вопросах. Мы помогаем украинцам. Это естественно в ситуации, когда враг общий, когда мы имеем дело с таким методом действий", – сказал глава МВД Польши.Стоит отметить, что TVN24 стал одним из немногих СМИ в Польше, которое попыталось получить от властей своей страны хоть какую-то дополнительную информацию по делу Кирилла Молчанова. Даже государственный телеканал TVP и "Польское радио" ограничились лишь публикацией пресс-релиза СБУ или текстов украинских медиа-ресурсов. Точно так же сделали и подавляющее большинство польских средств массовой информации, разница была разве что в характеристиках Молчанова, которого называли то "российским агентом", то "российским пропагандистом".Единственным СМИ, попытавшимся выйти за заданные украинской спецслужбой рамки, стал польский портал Strajk.eu. Его главный редактор Мачей Вишнёвский и польско-болгарский журналист-международник Боян Станиславкий на ютуб-канале издания обсудили произошедшее с Молчановым, и пришли к печальным выводам.Боян Станиславский привёл несколько абзацев из откровенно ангажированных и клеймящих текстов украинских СМИ о Кирилле Молчанове, которые безо всяких комментариев были опубликованы в Польше. "Вывод из этих публикаций очевиден: Молчанов заслужил ту судьбу, которая неизбежно его постигнет, поскольку он попал в руки людей, искренне его ненавидящих. Эта ненависть сочится практически из каждой фразы, процитированной мною", – отметил журналист.В свою очередь, Мачей Вишнёвский сказал, что его очень интересует, на основании каких доказательств Кирилл Молчанов был задержан польскими властями и передан украинской стороне. "Какие неопровержимые доказательства стали основой для того, чтобы передать человека в руки украинского государства, которое не славится тем, что придерживается европейских стандартов. Причём не только по отношению к людям, которых это государство назовёт своими врагами, но и в целом в таких вопросах, как арест, лишение свободы и система правосудия. Фактически гарантировано, что к Молчанову будут относиться полностью и абсолютно несправедливо. Более того, я переживаю за его жизнь. Я боюсь, что из СИЗО он живым не выйдет. Это просто характеристика Украины и её системы правосудия на нынешнем этапе. Поэтому позор польскому государству, которое не выполнило никаких проверочных процедур. Это выглядит фатально", – отметил главный редактор портала Strajk.eu.Боян Станиславский саркастически парировал, что никаких проверочных процедур не было и не будет, поскольку речь идёт о "бесценной Украине", которая является воплощением добра во всех смыслах – правовом, философском и моральном. "В этом контексте попытка проверить подобные утверждения противоречила бы идентичности, распространённой в польском политикуме. Тут стоит в очередной раз напомнить о словах официального представителя МИД Польши Лукаша Ясины весной 2022 года: "Мы являемся слугами украинского народа". А слуга не проверяет, прав ли господин, а только выполняет команды или пытается предугадать желания. Поэтому и в деле Кирилла Молчанова никто не поставит под сомнение эту важнейшую и фундаментальную парадигму польского видения Украины и международной политики в целом", – считает журналист.Он также отметил, что администрация Владимира Зеленского добилась ликвидации всех оппозиционных политических партий на Украине. Несколько оставшихся политических сил позволяют себе дискуссии лишь относительно мелких, на самом деле незначительных моментов постмайданного порядка в стране, который функционирует после 2014 года. Однако цензуре и репрессиям подвергаются на Украине не только политические партии, но и отдельные люди, которые представляют ясно выраженные диссидентские взгляды."Возвращаясь к делу Молчанова, стоит вспомнить о судьбе Гонсало Лиры, и эта аналогия вполне правомочна. Лира, который не имел журналистского опыта, случайно оказался в начале войны на Украине. Он решил использовать своё присутствие в цифровом мире, чтобы представить публике информацию вне рамок зацементированной пропагандистской скорлупы, которую навязывали мировому общественном мнению украинские медиа. За это на Украине он был брошен за решётку, где и умер", – напомнил Станиславский.При этом, по его мнению, Гонсало Лира находился в куда лучшей ситуации, чем Молчанов: он был гражданином США и не имел абсолютно никакой связи с какой-либо российской структурой. "Он просто принял непродуманное решение основать диссидентский информационный канал с глобальной аудиторией, не имея никакой страховки, явно рассчитывая на то, что его американское гражданство защитит от возможных репрессий, и дело ограничится депортацией в США. Но реальность оказалась совсем другой. Мне ещё в 2022 году было очевидно, что на Украине дело идёт к построению тоталитаризма, хотя это и происходило постепенно. Уже тогда было ясно, как украинские власти будут поступать с диссидентами, и никакой американский паспорт ни от чего не спасёт", – говорит он.Потому, по мнению польского журналиста, нет никаких сомнений в том, как киевские власти будут относиться к Кириллу Молчанову. "Если бы в условном даркнете организовали приём нелегальных ставок на то, убьют ли его или нет, то 97% поставили на то, что он погибнет, и вопрос только в сроках. Это очень печально, ужасно, морально и политически отталкивающе. Но подавляющее число людей, потребляющих украинские нарративы типа тех, которые я привёл в начале, не будут иметь никаких проблем, чтобы признать подобный исход справедливым", – констатировал Боян Станиславский.Подробнее о судьбе оппозиционного политолога Кирилла Молчанова, арестованного польскими властями и переданного в Украину, - в статье Павла Волкова "ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, польша, сша, кирилл молчанов, константин станиславский, томаш семоняк, мвд, украина.ру, сбу, эксклюзив