Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО - 04.04.2025 Украина.ру
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Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО - 04.04.2025 Украина.ру
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО
Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1
2025-04-04T10:48
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сша
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дональд трамп
кирилл дмитриев
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"Очевидно, что членство Украины в НАТО практически сразу привело бы к развязыванию Третьей мировой войны, и Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет", - сказал Сийярто.В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В пятницу глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя итоги переговоров с американскими чиновниками в Вашингтоне, заверил, что в администрации Трампа разделяют позицию Москвы о невозможности присоединения Украины к НАТО. При этом он отметил, что "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме" для Украины "могут быть приемлемы".Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру.
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сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, венгрия, петер сийярто, нато
США, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО

Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО

10:48 04.04.2025 (обновлено: 10:50 04.04.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1
"Очевидно, что членство Украины в НАТО практически сразу привело бы к развязыванию Третьей мировой войны, и Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет", - сказал Сийярто.
В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО.
В пятницу глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя итоги переговоров с американскими чиновниками в Вашингтоне, заверил, что в администрации Трампа разделяют позицию Москвы о невозможности присоединения Украины к НАТО. При этом он отметил, что "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме" для Украины "могут быть приемлемы".
Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру.
 
СШАУкраинаДональд ТрампКирилл ДмитриевВенгрияПетер СийяртоНАТО
 
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