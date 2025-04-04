https://ukraina.ru/20250404/1062289970.html

"Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах

"Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах - 04.04.2025 Украина.ру

"Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах

Украина.ру, 04.04.2025

2025-04-04T13:44

2025-04-04T13:44

2025-04-04T13:44

интервью

ленинградская область

россия

"ахмат"

бпла

сво

дроны

fpv-дрон

связь

пилоты

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О задачах российских дроноводов в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов, универсальности, полезных навыках и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир расчета БПЛА "Добрый" из группы "Канады", батальона "Охотника" СпН "Ахмат".- Как давно вы работаете в Белгородском приграничье?- Здесь мы находимся уже порядка четырех месяцев. Основная наша задача – подавление противника, недопущение подвоза и концентрации его живой силы.- А конкретно ты какие выполняешь задачи?- Ну, я летают на FPV-дронах. Мне очень нравится. Ну, знаешь, красивые пейзажи, уничтожение врагов России (смеется).- Какое-то время на этом направлении было относительно тихо…- Тут я с вами не соглашусь. Если говорить конкретно о нашем участке, то с лета здесь есть продвижение. Но суть в том, что мы должны сковать действия противника, не позволить ему двигаться. Для этого уничтожаем подвозы, личный состав и технику.- То есть в режиме свободной охоты?- Так точно. Это дневная работа, это ночная работа. Это применение FPV-дронов, ударных дронов, "мавиков" со сбросами, это круглосуточная разведка. Ну, в общем, работают профессионалы, и я в их числе.- Верно ли я понимаю, что ты способен работать и с дронами-камикадзе, и с теми же "мавиками"?- Да. Ну, скажем так, это советский подход к образованию, который применяется в нашей группе. Иными словами, ты должен уметь все, чтобы задействовать то или это в зависимости от того, как повернется ситуация. А здесь, как вы знаете, бывает всякое.- А на чем летаешь чаще?- Чаще всего летаю на "мавиках". Занимаюсь разведкой и, скажем так, сбросом боеприпасов на противника. Но если появляются какие-то серьезные цели, то сразу же вылетаю на FPV-дроне и работаю по ним.- То есть командир расчета принимает деятельное участие…- Самое непосредственное, да. Мне это очень нравится. Ты знаешь, я получаю удовольствие вот именно от этого ощущения полета. В детстве мечтал стать летчиком, но, к сожалению, не прошел по здоровью. А тут такая замечательная возможность появилась.- Пусть и не совсем обычным, но пилотом в итоге ты стал.- Стал. Вообще я наладчик станков-манипуляторов пятого разряда. То есть с военным делом никак связан не был, но всегда работал на военных. У меня была отсрочка, но все-таки решил приехать сюда.- А почему?- Слушай, наверное это все-таки зов предков. И дед мой воевал, и прадед воевал. А почему же я сам не должен был? Тем более, что враг угрожает моим родным, близким, детям. Ну как я мог сидеть дома? Хотя была отсрочка и зарплата очень даже хорошая тоже была. Больше, кстати, чем здесь.- То есть ты с военного производства ушел на войну?- С тех пор, как институт закончил, я всю жизнь работал на военных. Занимался изготовлением оружия. Скажем так. А вообще я родился в городе Гатчина Ленинградской области. Это город-герой.- Что-нибудь интересное доводилось поражать в последнее время?- Самое интересное из недавнего – это дом с расчетом БПЛА противника. Запустил туда два дрона-камикадзе и оба в цель. Одну дырку проделал в стенке, другую – в крыше.- Что самое трудное, когда прикрываешь свою пехоту?- Для меня, например, самый большой страх – ударить по своим. Сейчас мы с противником выглядим примерно одинаково. Поэтому нужно постоянно быть начеку. Тут нельзя ошибиться.- У тебя здесь ну очень много разнообразных дронов. Расскажешь о них?- Запросто! Здесь у нас представлены разнообразные дроны. Самые любимые мои – это дроны "Бумеранг". Они оснащены искусственным интеллектом, системой донаведения. Есть две камеры: дневная и ночная. То есть применять их можно и днем, и ночью. Что еще? Хорошая батарея, крепкая рама. Такая рама тянет примерно три кило полезного веса. Обычно мы используем фугасные боеприпасы, но при желании можно подвесить осколочные, кумулятивные. Да какие хочешь.- Вообще забавно, что "Бумерангом" назвали FPV-дрон, который не должен возвращаться.- Ну, кстати, этот дрон может использоваться и как беспилотник-камикадзе, и как разведчик. С ночной камерой, к примеру, разведку вполне можно вести. У нас вот участились ночные прилеты "Бабы-яги" или гексокоптера. Я привязываю к "Бумерангу" доску и поднимаю его, если что. Не нашел "Бабу-ягу" - возвращаю на базу.- И что? Удавалось сбить "ягу" доской?- Пока нет, но у меня все еще впереди. Война длинная, а прилетают они почти каждую ночь.- Чем еще похвастаешься?- Еще у нас тут "Судоплатовские" дроны. Тоже оснащены ночной камерой. Вообще очень хорошая камера, которая дает отличную картинку. Опять же – грузоподъемность у них около трех килограммов. Отличная связь, отличное управление.- Но "Бумеранг", судя по тону, тебе нравится больше?- Ну, ты знаешь, да. Почему-то у меня на них лучше получается летать. Плюс – они круто смотрятся.- Сейчас в некоторых подразделениях экспериментируют со сбросами посредством FPV-дронов. Что думаешь об этом?- Мы тоже над этим работаем. Работаем над тем, чтобы дрон, скажем так, можно было безопасно вернуть домой. Потому, что враг довольно активно ведет разведку видеочастот. То есть возвращение домой вполне могут засечь.Есть оборудование, есть рамы, есть моторы, способные поднять до пяти кило веса. Ну мы все равно будем использовать эти снаряды для сбросов, поскольку они прекрасно себя зарекомендовали.- Военный пилот должен ведь не только хорошо управлять дроном, но и справляться с нештатными ситуациями. Какие знания и навыки для этого нужны?- Если говорить конкретно об FPV-дронах, то это вообще не про полеты, а про радиосвязь. Чтобы ее наладить, нужно учесть массу всяческих нюансов. Ну, к примеру, ландшафт: низины, высоты. Нужно отыскать правильное место для установки оборудования, нужно уметь правильно все это замаскировать. Потому, что разведку в отношении нас противник ведет очень активно. Но мы, как видишь, справляемся. Работаем качественно и стараемся обходиться без потерь.Ещё на тему "войны дронов": "Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, ленинградская область, россия, "ахмат", бпла, сво, дроны, fpv-дрон, связь, пилоты