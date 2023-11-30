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В украинской воинской части нашли 28 кг золота

В украинской воинской части нашли 28 кг золота - 30.11.2023 Украина.ру

В украинской воинской части нашли 28 кг золота

На территории воинской части в Житомирской области обнаружили платы с драгоценными металлами на сумму 65 миллионов гривен (около 158 млн рублей), сообщила 30 ноября пресс-служба Минобороны Украины

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

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Во время проверки чиновники из МО Украины обнаружили блоки с неизвестным содержимым в двух гаражах на территории воинской части.После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:Эти платы состояли на учёте воинской части. Одной из задач подразделения было – хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему хранилось неучтенным, устанавливают, сообщили в МО Украины.В ведомстве заявили, что металлы вновь поставили на учёт. Стоимость обнаруженных драгоценных плат оценивается в 65,66 миллиона гривен (158,87 миллиона рублей).

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