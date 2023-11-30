https://ukraina.ru/20231130/1051619345.html
В украинской воинской части нашли 28 кг золота
В украинской воинской части нашли 28 кг золота - 30.11.2023 Украина.ру
В украинской воинской части нашли 28 кг золота
На территории воинской части в Житомирской области обнаружили платы с драгоценными металлами на сумму 65 миллионов гривен (около 158 млн рублей), сообщила 30 ноября пресс-служба Минобороны Украины
2023-11-30T11:43
2023-11-30T11:43
2023-11-30T11:43
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Во время проверки чиновники из МО Украины обнаружили блоки с неизвестным содержимым в двух гаражах на территории воинской части.После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:Эти платы состояли на учёте воинской части. Одной из задач подразделения было – хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему хранилось неучтенным, устанавливают, сообщили в МО Украины.В ведомстве заявили, что металлы вновь поставили на учёт. Стоимость обнаруженных драгоценных плат оценивается в 65,66 миллиона гривен (158,87 миллиона рублей).
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минобороны украины, золото
В украинской воинской части нашли 28 кг золота
На территории воинской части в Житомирской области обнаружили платы с драгоценными металлами на сумму 65 миллионов гривен (около 158 млн рублей), сообщила 30 ноября пресс-служба Минобороны Украины
Во время проверки чиновники из МО Украины обнаружили блоки с неизвестным содержимым в двух гаражах на территории воинской части.
После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:
—28 килограммов золота
—60 килограммов серебра
—590 граммов металлов платиновой группы.
Эти платы состояли на учёте воинской части. Одной из задач подразделения было – хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему хранилось неучтенным, устанавливают, сообщили в МО Украины.
В ведомстве заявили, что металлы вновь поставили на учёт. Стоимость обнаруженных драгоценных плат оценивается в 65,66 миллиона гривен (158,87 миллиона рублей).