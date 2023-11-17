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Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"

Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан" - 17.11.2023 Украина.ру

Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"

Президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Киев в начале следующей недели, чтобы отпраздновать государственный переворот на Украине 2014 года. Об этом 17 ноября сообщило издание Politico

2023-11-17T17:59

2023-11-17T17:59

2023-11-17T17:59

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"Мишель посетит Украину, чтобы отметить протесты на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года. Протесты начались после решения бывшего президента Украины Виктора Януковича выйти из соглашения о политической и экономической ассоциации с ЕС. Россия назвала восстание спровоцированным Западом "переворотом" и использовала его для оправдания своих военных действий на Украине в 2014 году", - сказано в публикации.Визит Мишеля состоится накануне саммита Евросовета: в середине декабря лидеры ЕС обсудят рекомендации Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.Государственный переворот на Украине 2014 года произошёл при активном участии лидеров западных государств, предложивших президенту Виктору Януковичу "гарантии" взамен на неприменение насилия против участников массовых беспорядков. Формальным поводом для активизации прозападной оппозиции на Украине стал отказ премьер-министра Николая Азарова и президента Виктора Януковича подписывать невыгодное Украине соглашение об ассоциации с ЕС. Западные лидеры обманули украинское руководство, позволив мятежникам захватить власть и развязать в 2014 году гражданскую войну.

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