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Просчитался: Моравецкий назвал судьбоносную ошибку Зеленского

Просчитался: Моравецкий назвал судьбоносную ошибку Зеленского - 08.03.2025 Украина.ру

Просчитался: Моравецкий назвал судьбоносную ошибку Зеленского

Владимир Зеленский просчитался, полагая, что Дональд Трамп не станет президентом США. Такое заявление во время беседы с агентством РАР сделал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

2025-03-08T12:16

2025-03-08T12:16

2025-03-08T12:16

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Ранее об этом говорили и другие политики, не скрывал недовольства таким выбором Зеленского и сам Трамп. А на днях американское издание Politico сообщило, что команда президента США ищет замену главарю киевского режима и для этого ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.Украинская "Страна" уточнила, что помимо указанных их американскими коллегами экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, речь идет и о других людях. Например, потенциальном победителе Зеленского на выборах Валерие Залужном, мэре Киева Виталии Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также главе Главного управления разведки (ГУР) [Кирилле] Буданове* и главе фракции "Слуг народа" [Давиде] Арахамии. Последние двое, уточнили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.Комментируя эту тему для издания Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что таким образом Вашингтон в последний раз дает понять Зеленскому, что на арене есть и другие игроки: Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.

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новости, украина, сша, польша, владимир зеленский, дональд трамп, матеуш моравецкий, politico, батькивщина, слуга народа