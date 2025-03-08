https://ukraina.ru/20250308/1061638250.html

"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ

"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ - 08.03.2025 Украина.ру

"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ

Западные специалисты, работавшие с данными со спутников, покинули Украину. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ

2025-03-08T10:25

2025-03-08T10:25

2025-03-08T10:25

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Накануне стало известно, что Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.

https://ukraina.ru/20250304/1061528703.html

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, ес