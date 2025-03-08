"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061638250.html
"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ - 08.03.2025 Украина.ру
"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
Западные специалисты, работавшие с данными со спутников, покинули Украину. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ
2025-03-08T10:25
2025-03-08T10:25
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
илон маск
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061619040_0:0:1224:690_1920x0_80_0_0_a73313448bdc418b84b93b0ead81862f.jpg.webp
Накануне стало известно, что Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.
https://ukraina.ru/20250304/1061528703.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061619040_128:0:1145:763_1920x0_80_0_0_15545f5429b7de4b94cf9f3a2dd08027.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, ес
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ЕС

"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ

10:25 08.03.2025
 
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
Читать в
ДзенTelegram
Западные специалисты, работавшие с данными со спутников, покинули Украину. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ

"Группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала. <...> Никого не осталось", - говорится в публикации издания.

Накануне стало известно, что Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.
Фото: смеющийся Илон Маск
4 марта, 16:17
Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.
 
НовостиУкраинаКиевСШАДональд ТрампИлон МаскВооруженные силы УкраиныЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
11:10The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию
10:25"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
09:56Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине
09:44Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
09:32Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
08:00Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
07:598 марта: за что на Украине так не любят США?
07:45Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
07:33"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом
07:30Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
Лента новостейМолния