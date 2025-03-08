"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
Западные специалисты, работавшие с данными со спутников, покинули Украину. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ
"Группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала. <...> Никого не осталось", - говорится в публикации издания.
Накануне стало известно, что Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.
4 марта, 16:17Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.