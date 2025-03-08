https://ukraina.ru/20250308/1061640126.html

Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру

Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру - 08.03.2025 Украина.ру

Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру

Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру спрогнозировал усиление ударов по энергетике Украины и объяснил, почему Зеленский так упорно отказывается от мирных... Украина.ру, 08.03.2025

2025-03-08T12:37

2025-03-08T12:37

2025-03-08T12:37

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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру спрогнозировал усиление ударов по энергетике Украины и объяснил, почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров. А также он проанализировал вероятность отправки европейского военного контингента на территорию, подконтрольную киевскому режиму.00:41 — Когда Трамп начнёт давить на Россию с требованиями о мире?04:54 — Для чего президенту США нужна заморозка конфликта?08:49 — Отправит ли Европа военный контингент на Украину?10:28 — Почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров?10:58 — Когда станет понятно, что глава киевского режима "списан"?12:13 — О стратегии России на мирных переговорах;13:14 — О чём ещё Россия может договориться с Трампом?14:30 — Как ослабление санкций поможет России продвигаться на фронте?16:17 — Готова ли Россия усиливать атаки по энергетике Украины?18:05 — Прогнозы о продвижении России на фронте.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено. **В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Баранчик #США #Трамп #президент #металл #литий #Зеленский #глобалисты #Европа #ЕС #Евросоюз #посольство #Рада #Китай #Азия #Лондон #Париж #Стармер #Макрон #Франция #Великобритания #ПВО #артиллерия #Германия #ФРГ #Америка #Польша #Румыния #ракеты #Западная_Украина #Шёлковый_путь #порты #логистика #транзит #Восточная_Европа #Прибалтика #Польша #Балтия #парламент #Голландия #НАТО #Рютте #Залужный #генерал #Саудовская_Аравия #Порошенко #Тимошенко #Кличко #коррупция #Ермак #Вэнс #выборы #санкции #танкер #нефть #газ #Арктика #ИИ #Запад #SWIFT #переговоры #Путин #электроэнергия #мосты #энергетика #Вашингтон #Курск #Курская_область #Малая_Локня #ДНР #Донбасс #Покровск #Красноармейск #Часов_Яр #Берлин #мобилизация ТГ-канал Юрия Баранчика – t.me/barantchikНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сша, владимир зеленский, юрий баранчик, дональд трамп, ес, украина.ру, вооруженные силы украины