Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру - 08.03.2025 Украина.ру
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Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру
Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру - 08.03.2025 Украина.ру
Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру спрогнозировал усиление ударов по энергетике Украины и объяснил, почему Зеленский так упорно отказывается от мирных... Украина.ру, 08.03.2025
2025-03-08T12:37
2025-03-08T12:37
видео
россия
украина
сша
владимир зеленский
юрий баранчик
дональд трамп
ес
украина.ру
вооруженные силы украины
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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру спрогнозировал усиление ударов по энергетике Украины и объяснил, почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров. А также он проанализировал вероятность отправки европейского военного контингента на территорию, подконтрольную киевскому режиму.00:41 — Когда Трамп начнёт давить на Россию с требованиями о мире?04:54 — Для чего президенту США нужна заморозка конфликта?08:49 — Отправит ли Европа военный контингент на Украину?10:28 — Почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров?10:58 — Когда станет понятно, что глава киевского режима "списан"?12:13 — О стратегии России на мирных переговорах;13:14 — О чём ещё Россия может договориться с Трампом?14:30 — Как ослабление санкций поможет России продвигаться на фронте?16:17 — Готова ли Россия усиливать атаки по энергетике Украины?18:05 — Прогнозы о продвижении России на фронте.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено. **В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Баранчик #США #Трамп #президент #металл #литий #Зеленский #глобалисты #Европа #ЕС #Евросоюз #посольство #Рада #Китай #Азия #Лондон #Париж #Стармер #Макрон #Франция #Великобритания #ПВО #артиллерия #Германия #ФРГ #Америка #Польша #Румыния #ракеты #Западная_Украина #Шёлковый_путь #порты #логистика #транзит #Восточная_Европа #Прибалтика #Польша #Балтия #парламент #Голландия #НАТО #Рютте #Залужный #генерал #Саудовская_Аравия #Порошенко #Тимошенко #Кличко #коррупция #Ермак #Вэнс #выборы #санкции #танкер #нефть #газ #Арктика #ИИ #Запад #SWIFT #переговоры #Путин #электроэнергия #мосты #энергетика #Вашингтон #Курск #Курская_область #Малая_Локня #ДНР #Донбасс #Покровск #Красноармейск #Часов_Яр #Берлин #мобилизация ТГ-канал Юрия Баранчика – t.me/barantchikНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, владимир зеленский, юрий баранчик, дональд трамп, ес, украина.ру, вооруженные силы украины
Видео, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру

12:37 08.03.2025
 
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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру спрогнозировал усиление ударов по энергетике Украины и объяснил, почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров. А также он проанализировал вероятность отправки европейского военного контингента на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

00:41 — Когда Трамп начнёт давить на Россию с требованиями о мире?
04:54 — Для чего президенту США нужна заморозка конфликта?
08:49 — Отправит ли Европа военный контингент на Украину?
10:28 — Почему Зеленский так упорно отказывается от мирных переговоров?
10:58 — Когда станет понятно, что глава киевского режима "списан"?
12:13 — О стратегии России на мирных переговорах;
13:14 — О чём ещё Россия может договориться с Трампом?
14:30 — Как ослабление санкций поможет России продвигаться на фронте?
16:17 — Готова ли Россия усиливать атаки по энергетике Украины?
18:05 — Прогнозы о продвижении России на фронте.

*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.

**В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

#Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Баранчик #США #Трамп #президент #металл #литий #Зеленский #глобалисты #Европа #ЕС #Евросоюз #посольство #Рада #Китай #Азия #Лондон #Париж #Стармер #Макрон #Франция #Великобритания #ПВО #артиллерия #Германия #ФРГ #Америка #Польша #Румыния #ракеты #Западная_Украина #Шёлковый_путь #порты #логистика #транзит #Восточная_Европа #Прибалтика #Польша #Балтия #парламент #Голландия #НАТО #Рютте #Залужный #генерал #Саудовская_Аравия #Порошенко #Тимошенко #Кличко #коррупция #Ермак #Вэнс #выборы #санкции #танкер #нефть #газ #Арктика #ИИ #Запад #SWIFT #переговоры #Путин #электроэнергия #мосты #энергетика #Вашингтон #Курск #Курская_область #Малая_Локня #ДНР #Донбасс #Покровск #Красноармейск #Часов_Яр #Берлин #мобилизация

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