https://ukraina.ru/20250308/1061639585.html

ВСУ бросили, "как щепки в костер": Гагин назвал расстояние до замыкания "котла" под Суджей

ВСУ бросили, "как щепки в костер": Гагин назвал расстояние до замыкания "котла" под Суджей - 08.03.2025 Украина.ру

ВСУ бросили, "как щепки в костер": Гагин назвал расстояние до замыкания "котла" под Суджей

ВСУ лишились возможности снабжения и ротации на Суджанском направлении в Курской области, до замыкания украинской группировки в "котел" на этом участке фронта осталось не более десяти километров

2025-03-08T12:32

2025-03-08T12:32

2025-03-08T12:32

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Такое заявление в беседе с журналистами агентства РИА Новости сделал военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске.Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.Он также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.В пятницу, 7 марта, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что ВС РФ близки к тому, чтобы захлопнуть "крышку" "котла" под Курском.Параллельно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине.

https://ukraina.ru/20250307/1061614697.html

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новости, россия, украина, суджа, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область