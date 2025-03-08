ВСУ бросили, "как щепки в костер": Гагин назвал расстояние до замыкания "котла" под Суджей
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
ВСУ лишились возможности снабжения и ротации на Суджанском направлении в Курской области, до замыкания украинской группировки в "котел" на этом участке фронта осталось не более десяти километров
Такое заявление в беседе с журналистами агентства РИА Новости сделал военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске.
"Если говорить о суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. До, скажем так, до его сужения остается немногим более десяти километров. При этом противник сейчас лишен возможности ротации и поставки тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий, наши контролируют эту дорогу, по которой противник снабжался", - рассказал Гагин.
Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.
Он также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".
Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.
В пятницу, 7 марта, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что ВС РФ близки к тому, чтобы захлопнуть "крышку" "котла" под Курском.
Вчера, 11:09Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep StateРоссийские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта
Параллельно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине.