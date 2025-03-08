https://ukraina.ru/20250308/1061637479.html

Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ

Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру

Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 08.03.2025

2025-03-08T09:32

2025-03-08T09:32

2025-03-08T09:32

видео

россия

украина

франция

армен гаспарян

петр порошенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

общественная палата

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.01:01 – О зверствах сирийских радикалов; 09:04 – Зачем Трампу показательная "порка" Зеленского и что ждёт Украину после скандала в Белом доме? 21:52 – О возможном победителе на украинских выборах и добровольцах в ВСУ; 29:22 – Поздравление с Международным женским днём от Армена Гаспаряна.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Также упоминаются Кирилл Буданов и Андрей Билецкий, которые признаны экстремистами и террористами и запрещены на территории России #Гаспарян #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Запад #Сирия #Ближний_Восток #Буча #Израиль #Трамп #США #ЕС #Европа #Евросоюз #USAID #Канада #Зеленский #Газа #Ливан #Польша #Мировая_война #Франция #история #СССР #глобалисты #Порошенко #Вэнс #нацизм #Гитлер #история #Тимошенко #Порошенко #Кличко #оружие #разведка #ПВО #Германия #ФРГ #Великая_отечественная #Британия #Великобритания #бензин #Румыния #Макрон #Франция #Эстония #Ермак #Харрис #демократы #республиканцы #КПСС #Брюссель #Каллас #гиперинфляция #Курск #Курская_область #Залужный #котёл #Суджа #Гитлерюгенд #Майдан #Сырский #Тимошенко #газ #транзит #Олланд #Меркель #Нуланд #Арахамия #Буданов #Разумков #Слуга_народа #националисты #Билецкий #Британия #Великобритания #военное_положение #Дия #Маск #Ермак ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, франция, армен гаспарян, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, общественная палата, всу