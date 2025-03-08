Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
01:01 – О зверствах сирийских радикалов;
09:04 – Зачем Трампу показательная "порка" Зеленского и что ждёт Украину после скандала в Белом доме?
21:52 – О возможном победителе на украинских выборах и добровольцах в ВСУ;
29:22 – Поздравление с Международным женским днём от Армена Гаспаряна.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.
** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Также упоминаются Кирилл Буданов и Андрей Билецкий, которые признаны экстремистами и террористами и запрещены на территории России
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