Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру
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Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру
Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 08.03.2025
2025-03-08T09:32
2025-03-08T09:32
видео
россия
украина
франция
армен гаспарян
петр порошенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
общественная палата
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.01:01 – О зверствах сирийских радикалов; 09:04 – Зачем Трампу показательная "порка" Зеленского и что ждёт Украину после скандала в Белом доме? 21:52 – О возможном победителе на украинских выборах и добровольцах в ВСУ; 29:22 – Поздравление с Международным женским днём от Армена Гаспаряна.*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Также упоминаются Кирилл Буданов и Андрей Билецкий, которые признаны экстремистами и террористами и запрещены на территории России #Гаспарян #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Запад #Сирия #Ближний_Восток #Буча #Израиль #Трамп #США #ЕС #Европа #Евросоюз #USAID #Канада #Зеленский #Газа #Ливан #Польша #Мировая_война #Франция #история #СССР #глобалисты #Порошенко #Вэнс #нацизм #Гитлер #история #Тимошенко #Порошенко #Кличко #оружие #разведка #ПВО #Германия #ФРГ #Великая_отечественная #Британия #Великобритания #бензин #Румыния #Макрон #Франция #Эстония #Ермак #Харрис #демократы #республиканцы #КПСС #Брюссель #Каллас #гиперинфляция #Курск #Курская_область #Залужный #котёл #Суджа #Гитлерюгенд #Майдан #Сырский #Тимошенко #газ #транзит #Олланд #Меркель #Нуланд #Арахамия #Буданов #Разумков #Слуга_народа #националисты #Билецкий #Британия #Великобритания #военное_положение #Дия #Маск #Ермак ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, франция, армен гаспарян, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, общественная палата, всу
Видео, Россия, Украина, Франция, Армен Гаспарян, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, общественная палата, ВСУ

Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ

09:32 08.03.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
01:01 – О зверствах сирийских радикалов;
09:04 – Зачем Трампу показательная "порка" Зеленского и что ждёт Украину после скандала в Белом доме?
21:52 – О возможном победителе на украинских выборах и добровольцах в ВСУ;
29:22 – Поздравление с Международным женским днём от Армена Гаспаряна.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.
** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Также упоминаются Кирилл Буданов и Андрей Билецкий, которые признаны экстремистами и террористами и запрещены на территории России
#Гаспарян #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Запад #Сирия #Ближний_Восток #Буча #Израиль #Трамп #США #ЕС #Европа #Евросоюз #USAID #Канада #Зеленский #Газа #Ливан #Польша #Мировая_война #Франция #история #СССР #глобалисты #Порошенко #Вэнс #нацизм #Гитлер #история #Тимошенко #Порошенко #Кличко #оружие #разведка #ПВО #Германия #ФРГ #Великая_отечественная #Британия #Великобритания #бензин #Румыния #Макрон #Франция #Эстония #Ермак #Харрис #демократы #республиканцы #КПСС #Брюссель #Каллас #гиперинфляция #Курск #Курская_область #Залужный #котёл #Суджа #Гитлерюгенд #Майдан #Сырский #Тимошенко #газ #транзит #Олланд #Меркель #Нуланд #Арахамия #Буданов #Разумков #Слуга_народа #националисты #Билецкий #Британия #Великобритания #военное_положение #Дия #Маск #Ермак
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- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
07:45
Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на УкраинеВ нынешних условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
 
ВидеоРоссияУкраинаФранцияАрмен ГаспарянПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕСобщественная палатаВСУ
 
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09:32Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
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