https://ukraina.ru/20250308/1061639736.html

Верит в национальный эгоизм и желает закрытую диктатуру. Что предложит украинцам кандидат Билецкий**

Верит в национальный эгоизм и желает закрытую диктатуру. Что предложит украинцам кандидат Билецкий** - 08.03.2025 Украина.ру

Верит в национальный эгоизм и желает закрытую диктатуру. Что предложит украинцам кандидат Билецкий**

На вероятных президентских выборах на Украине в качестве альтернативы Зеленскому постараются выставить исключительно националистов и "ястребов", отсекая всех прочих от возможности участия. Украинские СМИ уже с прошлого года говорят о некой партии военных, которой прочат победу.

2025-03-08T12:53

2025-03-08T12:53

2025-03-08T13:01

украина

сша

россия

андрей билецкий

кирилл буданов

ринат ахметов

"азов"

вооруженные силы украины

батькивщина

эксклюзив

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Правда, одни записывают в нее экс-главкома Залужного, другие записывают туда главу ГУР МОУ Кирилла Буданова**, а третьи – неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**. Украинцы смогут выбирать, кто их будет эффективнее гробить. Все эти вероятные кандидаты являются более или менее медийными и раскрученными персонажами, но могут претендовать и на роль заговорщиков, которых поставят управлять Украиной без каких-либо выборов, ссылаясь на катастрофическую ситуацию на фронте и необходимость "спасения Батькивщины".Сам Билецкий** ранее заявлял о необходимости привести к власти военных, так как только они якобы смогут навести на Украине порядок.Депутат Александр Дубинский в конце января писал, что Билецкого будет двигать в политику олигарх Ринат Ахметов, который традиционно на выборах раскладывает яйца по разным корзинам. В декабре бывший нардеп и бывший "азовец" Игорь Мосийчук** сообщал, что у некоторых командиров неонацистского "Азова"* внезапно появились квартиры в элитном киевском жилом комплексе "Новопечерские Липки".По данным Мосийчука**, средняя стоимость такой квартиры составляет 20 миллионов гривен. В связи с этим он задался вопросом, на какие средства была куплена недвижимость. После его заявлений командир бригады “Азов”* Денис Прокопенко** подтвердил информацию о квартирах и объяснил, что они были куплены неким меценатом. Добрым дядей оказался Ринат Ахметов, который таким образом покупает лояльность неонацистов.Украинские власти тоже не случайно из плена требуют освободить или обменять именно "азовцев"*, как опору режима и тоталитарную неонацистскую секту, хотя та может его же и свергнуть.Сейчас Билецкий** командует Третьей штурмовой бригадой, которую многие украинцы окрестили "Третьей шаурмой". Но в феврале украинские СМИ сообщали, что в рамках реформы ВСУ планируется создание 20 армейских корпусов на базе наиболее боеспособных бригад. В частности, будет создан 3-й корпус на базе 3-ей штурмовой бригады. Командиром останется Андрей Билецкий**. Также отдельный корпус будет создан на базе 12-й бригады "Азов"* (Нацгвардия) с командиром Денисом Прокопенко** (Рэдис).Хотя ни тот ни другой не являются профессиональными военными (историк и филолог), но назначения должны усилить идеологическую неонацистскую составляющую в ВСУ.В начале февраля онлайн-опрос "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп" показывал, что партии Билецкого** и Буданова получают сразу по 10% голосов. С другой стороны, никаким результатам опросов на Украине сейчас не стоит верить ни на йоту.В начале января Билецкий** внезапно поддержал заключение перемирия с РФ на любых условиях, чтобы заняться модернизацией армии и государства ради подготовки к будущей войне. "Если будет перемирие на любых условиях, 20 января или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока" - заявил Билецкий** в интервью. Он также отмечал, что его подчиненные измотаны и не особо рвутся в бой, ожидая скорого перемирия.В новом своем интервью 4 марта Билецкий** признает, что у Украины будут серьезные проблемы в связи с остановкой помощи от США, особенно в сфере информации, технологий связи и ПВО. Он утверждает, что на целых участках фронта украинские связисты разучились организовывать связь и передачу информации иначе, чем через Starlink. Однако он подчеркивает, что Украина не зависит от поставок из США самоходных артиллерийских установок и танков.Вместе с тем, он уверен, что у России заканчивается бронетехника, артиллерия и мобилизационный ресурс, поэтому, дескать, для Украины еще не все потеряно, хотя в целом весенне-летнюю кампанию он считает непредсказуемой.По его словам, ситуация с остановкой военной помощи США должна побудить Украину наращивать собственные оборонные возможности, чтобы не зависеть от помощи партнеров. "Я не верю в общие интересы наций, не очень верю в общие ценности, я верю в национальный эгоизм", - резюмирует неонацист.Такой подход говорит об определенном разочаровании в неонацистском интернационале, который Билецкий пытался организовать вокруг Украины, привлекая ультраправые группировки и наемников из стран Европы и США.Учитывая давление со стороны новой администрации США, Билецкий хотел бы сформировать на остатках Украины некую окуклившуюся до времени тоталитарную автаркию. Он надеется на смену глобальной конъюнктуры и возможность с новыми силами начать войну с РФ подросшими детьми и подростками, которых его подчиненные усиленно окучивают в украинских школах.*Организация, признанная в РФ террористической и экстремистской**Признан в России экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20250308/1061638250.html

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украина, сша, россия, андрей билецкий, кирилл буданов, ринат ахметов, "азов", вооруженные силы украины, батькивщина, эксклюзив