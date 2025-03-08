Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061640485.html
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа - 08.03.2025 Украина.ру
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
Десять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Telegraph
2025-03-08T13:02
2025-03-08T13:02
новости
россия
украина
курская область
дональд трамп
ян гагин
вооруженные силы украины
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197777_93:0:1321:691_1920x0_80_0_0_1b8f14740a1520fb31a406249565678a.png.webp
Газета уточнила, что ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ на указанном участке фронта надвое, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой. И это - результат остановки передачи разведданных от США, уверены журналисты Telegraph. Они подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Чуть раньше в комментарии агентству РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске, уточнил, что до закрытия суджанского "котла" осталось порядка десяти километров.Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Накануне стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.Параллельно американское издание The Hill написало, что Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на РФ, объявив, что наложит на Москву санкции, если та не сядет за стол переговоров."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. &lt;...&gt; Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - отметил Трамп.В то же время изданию Reuters удалось узнать, что администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые Вашингтон может смягчить во время переговоров с Москвой.
https://ukraina.ru/20250307/1061626879.html
https://ukraina.ru/20250308/1061638085.html
россия
украина
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197777_180:0:1247:800_1920x0_80_0_0_4b15b232fdc07bc192b2c2ce79f8a46d.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, ян гагин, вооруженные силы украины, reuters
Новости, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Reuters

Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа

13:02 08.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Десять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Telegraph
"Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области РФ. - Ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", - говорится в публикации издания.
Газета уточнила, что ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ на указанном участке фронта надвое, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой. И это - результат остановки передачи разведданных от США, уверены журналисты Telegraph. Они подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
Чуть раньше в комментарии агентству РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске, уточнил, что до закрытия суджанского "котла" осталось порядка десяти километров.
Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.
Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".
Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Вчера, 14:53
ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал SHOT, отметив, что тела украинских военных с простреленными головами нашли у населенных пунктов Махновка и Казачья Локня
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Накануне стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
Параллельно американское издание The Hill написало, что Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на РФ, объявив, что наложит на Москву санкции, если та не сядет за стол переговоров.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - отметил Трамп.
В то же время изданию Reuters удалось узнать, что администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые Вашингтон может смягчить во время переговоров с Москвой.
Трамп и Путин
09:56
Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по УкраинеПрезидент России Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент для отправки на Украину. Такое сообщение опубликовало американское издание Bloomberg
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьДональд ТрампЯн ГагинВооруженные силы УкраиныReuters
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42"Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой
13:03Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта
13:02Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
12:53Верит в национальный эгоизм и желает закрытую диктатуру. Что предложит украинцам кандидат Билецкий**
12:37Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру
12:32ВСУ бросили, "как щепки в костер": Гагин назвал расстояние до замыкания "котла" под Суджей
12:16Просчитался: Моравецкий назвал судьбоносную ошибку Зеленского
11:37Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
11:10The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию
10:25"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
09:56Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине
09:44Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
09:32Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
08:00Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
07:598 марта: за что на Украине так не любят США?
07:45Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
07:33"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом
07:30Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
Лента новостейМолния