https://ukraina.ru/20250308/1061640485.html
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа - 08.03.2025 Украина.ру
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
Десять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Telegraph
2025-03-08T13:02
2025-03-08T13:02
2025-03-08T13:02
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россия
украина
курская область
дональд трамп
ян гагин
вооруженные силы украины
reuters
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Газета уточнила, что ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ на указанном участке фронта надвое, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой. И это - результат остановки передачи разведданных от США, уверены журналисты Telegraph. Они подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Чуть раньше в комментарии агентству РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске, уточнил, что до закрытия суджанского "котла" осталось порядка десяти километров.Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Накануне стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.Параллельно американское издание The Hill написало, что Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на РФ, объявив, что наложит на Москву санкции, если та не сядет за стол переговоров."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - отметил Трамп.В то же время изданию Reuters удалось узнать, что администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые Вашингтон может смягчить во время переговоров с Москвой.
https://ukraina.ru/20250307/1061626879.html
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новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, ян гагин, вооруженные силы украины, reuters
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения Трампа
Десять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Telegraph
"Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области РФ. - Ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", - говорится в публикации издания.
Газета уточнила, что ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ на указанном участке фронта надвое, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой. И это - результат остановки передачи разведданных от США, уверены журналисты Telegraph. Они подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
Чуть раньше в комментарии агентству РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин
, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске
, уточнил
, что до закрытия суджанского "котла" осталось порядка десяти километров.
Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР
), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.
Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".
Накануне телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала также уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.
Ранее президент США Дональд Трамп
принял решение о приостановке военной помощи Украине
, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка
и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь
и о запрете делиться с ВСУ
разведданными.
Параллельно американское издание The Hill написало, что Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на РФ
, объявив, что наложит на Москву
санкции, если та не сядет за стол переговоров.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - отметил Трамп.
В то же время изданию Reuters
удалось узнать, что администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые Вашингтон
может смягчить во время переговоров с Москвой.