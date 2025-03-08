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The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию

The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию - 08.03.2025 Украина.ру

The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию

Президент США Дональд Трамп начал оказывать "небольшое давление" на Россию из-за Украины. Об этом написало американское издание The Hill

2025-03-08T11:10

2025-03-08T11:10

2025-03-08T11:16

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Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал лидер США.Следом министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что его страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, "если это будет необходимо для достижения мира на Украине".В то же время изданию Reuters удалось узнать, что администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые Вашингтон может смягчить во время переговоров с Москвой.Также известно, что принятое ранее главой США решение о приостановке военной помощи Украине не планируется пересматривать. Более того, что Трамп пообещал навсегда прекратить дотации Киеву, если он не согласится остановить конфликт с Россией, заявив, что иметь дело с Киевом труднее, чем с Москвой.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко заострил внимание на том, что тема сворачивания военной помощи Киеву - удобная для Вашингтона карта манипулирования Москвой. И недавнее заявление советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца о том, что Трамп пересмотрит свое решение в этой части, если Россия и Киев не сядут за стол переговоров - тому подтверждение."Переговоры под давлением обстоятельств да еще и с Зеленским, которого Москва уже назвала нелегитимным, - это дипломатическое и политическое унижение России, ее властей и дипломатии. Это даже трудно сейчас представить: президент России Владимир Путин за одним столом с Зеленским в его нынешнем состоянии и статусе. Однако США и Европа хитрят и готовы давить. И вот, получается, Украина готова, а Россия нет. Значит, поставки возобновятся", - прокомментировал ситуацию обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своем материале Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным.Скачко добавил, что США очень просто избавиться от Зеленского: достаточно перестать принимать его в качестве президента Украины, и тогда ему просто ничего не останется делать, кроме как уйти: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.

https://ukraina.ru/20250306/1061580331.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир скачко, украина.ру, вооруженные силы украины, reuters