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Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров

Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров - 08.03.2025 Украина.ру

Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров

Атаки в отношении танкеров, заходивших в порты РФ, с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами. Однако антироссийской логики в совершении этих преступлений не просматривается. Об этом написало издание ТАСС, получив отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности

2025-03-08T14:16

2025-03-08T14:16

2025-03-08T14:16

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В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".В Ambrey предполагают, что морские мины могли быть размещены в то время, когда "суда дрейфовали или стояли на якоре", и "крайне маловероятно, что морские мины могли быть размещены, когда судна находились в порту".Речь идет о нескольких танкерах, которые получили повреждения, "указывающие на морские мины" с декабря 2024:Тогда вокруг этой истории разгорелся серьезный скандал, так как проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Итог - из 16 членов экипажа 14 были спасены, а двое пропали без вести.Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот случай прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят: Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор".Интервью по теме: Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев.

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