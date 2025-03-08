Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров - 08.03.2025 Украина.ру
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Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров
Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров - 08.03.2025 Украина.ру
Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров
Атаки в отношении танкеров, заходивших в порты РФ, с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами. Однако антироссийской логики в совершении этих преступлений не просматривается. Об этом написало издание ТАСС, получив отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности
2025-03-08T14:16
2025-03-08T14:16
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В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".В Ambrey предполагают, что морские мины могли быть размещены в то время, когда "суда дрейфовали или стояли на якоре", и "крайне маловероятно, что морские мины могли быть размещены, когда судна находились в порту".Речь идет о нескольких танкерах, которые получили повреждения, "указывающие на морские мины" с декабря 2024:Тогда вокруг этой истории разгорелся серьезный скандал, так как проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Итог - из 16 членов экипажа 14 были спасены, а двое пропали без вести.Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот случай прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят: Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор".Интервью по теме: Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев.
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Новости, Россия, Европа, Ливия, Дмитрий Медведев, ЕС

Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров

14:16 08.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Атаки в отношении танкеров, заходивших в порты РФ, с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами. Однако антироссийской логики в совершении этих преступлений не просматривается. Об этом написало издание ТАСС, получив отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности
"Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов", - процитировало издание свой источник.
В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".
В Ambrey предполагают, что морские мины могли быть размещены в то время, когда "суда дрейфовали или стояли на якоре", и "крайне маловероятно, что морские мины могли быть размещены, когда судна находились в порту".
Речь идет о нескольких танкерах, которые получили повреждения, "указывающие на морские мины" с декабря 2024:
  • Нефтяной танкер Seacharm греческой компании Thenamaris. На его борту в конце января произошел взрыв, когда судно находилось в море рядом с турецким Джейханом.
  • Танкер-химовоз Grace Ferrum получил повреждения у берегов Ливии в феврале.
  • "Одно судно пострадало от взрыва", когда было пришвартовано в российском порту Усть-Луга.
  • Самый известный в этом перечне - российский Ursa Major, принадлежавший транспортной компании "Оборонлогистика". Это судно вышло из Санкт-Петербурга под флагом России в декабре и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. Однако корабль затонул в Средиземном море после трех взрывов с правого борта.
Тогда вокруг этой истории разгорелся серьезный скандал, так как проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Итог - из 16 членов экипажа 14 были спасены, а двое пропали без вести.
Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот случай прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят: Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор".
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 06:46
Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотомИздание Politico сообщило о разработке руководством Евросоюза юридических оснований для массовых задержаний танкеров российского теневого флота, используемых для перевозки нефти из портов Ленобласти
Интервью по теме: Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев.
 
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15:43При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
14:16Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров
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