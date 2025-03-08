https://ukraina.ru/20250308/1061640678.html
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта - 08.03.2025 Украина.ру
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта
Западные специалисты, которые помогали Украине обрабатывать разведывательную информацию, покинули страну, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-03-08T13:03
2025-03-08T13:03
2025-03-08T13:03
хроники
эксклюзив
джон рэтклифф
хинштейн
вячеслав гладков
украина
россия
грайворон
вооруженные силы украины
генштаб
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061640363_0:112:1315:852_1920x0_80_0_0_83a9bea72e8316c43c091885579a11c4.jpg.webp
Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, сообщило издание Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ."Группа западных "партнёров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — отмечалось в публикации.Источник издания не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину. В то же время он подчеркнул: все специалисты соответствующего профиля покинули страну."Никого не осталось", — подчеркнул источник.В то же время, сообщает Time, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников.Однако, по словам двух неназванных украинских военнослужащих, для развёртывания европейских систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.Ранее сообщалось, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Позднее эти публикации СМИ подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.В пятницу, 7 марта, украинский портал "Мілітарний" аэрокосмическая компания из США Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединённых Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — указано в публикации.Авторы портала указали, что Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.Обстрелы и налётыУтром 8 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Также, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе в ночь на субботу при отражении атаки на завод КИНЕФ уничтожены два дрона."Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — отметил он.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об уничтожении украинского беспилотника в регионе."На подлёте к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", — написал он утром в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 98 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР объявлялась ракетная и авиационная опасность.Утром 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей лица госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. Без разрушений.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Хотмыжск и Чапаевский, сёла Доброе, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 8 беспилотников."Сегодня рано утром в городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и линия электропередачи. На 8 улицах в Грайвороне временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступили к восстановлению. От ударов беспилотников в посёлке Чапаевский на территории частного домовладения посечены гараж и 2 легковых автомобиля, в селе Новостроевка-Первая на территории коммерческого предприятия повреждена линия электропередачи, в селе Доброе — 2 коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — 3 частных домовладения и легковой автомобиль", — также сообщал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка было выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Без пострадавших и разрушений.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. Без пострадавших и разрушений", — также указывалось в сводке.Утром 8 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаках украинских беспилотников."Очередные преступления ВСУ против наших мирных граждан. В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины – множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. Сейчас они уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги", — отметил Хинштейн.Также он сообщило о том, что в том же селе дроном повреждён гражданский автомобиль. Водитель не пострадал, указал врио губернатора."Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы – это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!" — призвал врио губернатора.В регионе ведутся ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".
https://ukraina.ru/20250308/1061637736.html
https://ukraina.ru/20250307/1061633580.html
https://ukraina.ru/20250307/1061620478.html
https://ukraina.ru/20250307/1061611500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив, джон рэтклифф, хинштейн, вячеслав гладков, украина, россия, грайворон , вооруженные силы украины, генштаб, цру
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта
Западные специалисты, которые помогали Украине обрабатывать разведывательную информацию, покинули страну, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, сообщило издание Time
со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ.
"Группа западных "партнёров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — отмечалось в публикации.
Источник издания не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину. В то же время он подчеркнул: все специалисты соответствующего профиля покинули страну.
"Никого не осталось", — подчеркнул источник.
В то же время, сообщает Time, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников.
Однако, по словам двух неназванных украинских военнослужащих, для развёртывания европейских систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.
Ранее сообщалось, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Позднее эти публикации СМИ подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
В пятницу, 7 марта, украинский портал "Мілітарний
" аэрокосмическая компания из США Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам
"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединённых Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — указано в публикации.
Авторы портала указали, что Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.
Утром 8 марта Минобороны РФ рассказало
об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Также, как сообщил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, в регионе в ночь на субботу при отражении атаки на завод КИНЕФ уничтожены два дрона.
"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — отметил он.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал
об уничтожении украинского беспилотника в регионе.
"На подлёте к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", — написал он утром в своём телеграм-канале.
Как сообщило
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.
Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 98 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР объявлялась ракетная и авиационная опасность.
Утром 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку
ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей лица госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.
В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. Без разрушений.
В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Хотмыжск и Чапаевский, сёла Доброе, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 8 беспилотников.
"Сегодня рано утром в городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и линия электропередачи. На 8 улицах в Грайвороне временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступили к восстановлению. От ударов беспилотников в посёлке Чапаевский на территории частного домовладения посечены гараж и 2 легковых автомобиля, в селе Новостроевка-Первая на территории коммерческого предприятия повреждена линия электропередачи, в селе Доброе — 2 коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — 3 частных домовладения и легковой автомобиль", — также сообщал Гладков.
Над Губкинским городским округом системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка было выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Без пострадавших и разрушений.
Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. Без пострадавших и разрушений", — также указывалось в сводке.
Утром 8 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал
об атаках украинских беспилотников.
"Очередные преступления ВСУ против наших мирных граждан. В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины – множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. Сейчас они уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги", — отметил Хинштейн.
Также он сообщило о том, что в том же селе дроном повреждён гражданский автомобиль. Водитель не пострадал, указал врио губернатора.
"Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы – это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!" — призвал врио губернатора.
В регионе ведутся ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.