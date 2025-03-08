https://ukraina.ru/20250308/1061640678.html

Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта

Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта - 08.03.2025 Украина.ру

Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 марта

Западные специалисты, которые помогали Украине обрабатывать разведывательную информацию, покинули страну, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-08T13:03

2025-03-08T13:03

2025-03-08T13:03

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Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, сообщило издание Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ."Группа западных "партнёров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — отмечалось в публикации.Источник издания не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину. В то же время он подчеркнул: все специалисты соответствующего профиля покинули страну."Никого не осталось", — подчеркнул источник.В то же время, сообщает Time, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников.Однако, по словам двух неназванных украинских военнослужащих, для развёртывания европейских систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.Ранее сообщалось, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Позднее эти публикации СМИ подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.В пятницу, 7 марта, украинский портал "Мілітарний" аэрокосмическая компания из США Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединённых Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — указано в публикации.Авторы портала указали, что Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.Обстрелы и налётыУтром 8 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Также, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе в ночь на субботу при отражении атаки на завод КИНЕФ уничтожены два дрона."Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — отметил он.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об уничтожении украинского беспилотника в регионе."На подлёте к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", — написал он утром в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 98 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР объявлялась ракетная и авиационная опасность.Утром 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей лица госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. Без разрушений.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Хотмыжск и Чапаевский, сёла Доброе, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 8 беспилотников."Сегодня рано утром в городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и линия электропередачи. На 8 улицах в Грайвороне временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступили к восстановлению. От ударов беспилотников в посёлке Чапаевский на территории частного домовладения посечены гараж и 2 легковых автомобиля, в селе Новостроевка-Первая на территории коммерческого предприятия повреждена линия электропередачи, в селе Доброе — 2 коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — 3 частных домовладения и легковой автомобиль", — также сообщал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка было выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Без пострадавших и разрушений.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. Без пострадавших и разрушений", — также указывалось в сводке.Утром 8 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаках украинских беспилотников."Очередные преступления ВСУ против наших мирных граждан. В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины – множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. Сейчас они уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги", — отметил Хинштейн.Также он сообщило о том, что в том же селе дроном повреждён гражданский автомобиль. Водитель не пострадал, указал врио губернатора."Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы – это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!" — призвал врио губернатора.В регионе ведутся ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".

https://ukraina.ru/20250308/1061637736.html

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хроники, эксклюзив, джон рэтклифф, хинштейн, вячеслав гладков, украина, россия, грайворон , вооруженные силы украины, генштаб, цру