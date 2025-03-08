Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Ленинградской области отражена атака БПЛА противника на завод КИНЕФ. Есть повреждения конструкции, жертв нет. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале
"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", - написал он.
В городе Стародуб Брянской области после атаки шести реактивных дронов ВСУ возник пожар на перерабатывающем предприятии. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Для обеспечения безопасности из ближайших домов эвакуированы жители", - уточнил он, добавив, что в результате атаки осколочные ранения получила мирная жительница, ее доставили в больницу.
Еще двое мирных жителей - на этот раз в селе Гирьи Курской области, стали жертвами атаки украинских дронов. Об их судьбе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.
"В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины - множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. Сейчас они уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги. <...> Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы - это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", - написал он в своем телеграм-канале.
Есть пострадавшие от атак ВСУ и в Белгородской области. В этот регион за прошедшие сутки с Украины прилетел 51 снаряд, также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников. Результат атаки - один мирный житель получил ранение, повреждены четыре частных дома, шесть автомобилей и линии электропередач, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке военной помощи Киеву. Многие западные СМИ после этого провели "ревизию" украинских снарядных запасов и пришли к выводу, что в скором времени ВСУ будет нечем бить по мирным городам России. Однако Европа предложила Украине свои услуги в том числе и в части снабжения боеприпасами.
Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин выступает против участия ЕС в так называемой миротворческой миссии на Украине: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине.