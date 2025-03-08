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Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ

Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру

Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ

В Ленинградской области отражена атака БПЛА противника на завод КИНЕФ. Есть повреждения конструкции, жертв нет. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале

2025-03-08T11:37

2025-03-08T11:37

2025-03-08T11:37

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В городе Стародуб Брянской области после атаки шести реактивных дронов ВСУ возник пожар на перерабатывающем предприятии. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил глава региона Александр Богомаз."Для обеспечения безопасности из ближайших домов эвакуированы жители", - уточнил он, добавив, что в результате атаки осколочные ранения получила мирная жительница, ее доставили в больницу.Еще двое мирных жителей - на этот раз в селе Гирьи Курской области, стали жертвами атаки украинских дронов. Об их судьбе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.Есть пострадавшие от атак ВСУ и в Белгородской области. В этот регион за прошедшие сутки с Украины прилетел 51 снаряд, также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников. Результат атаки - один мирный житель получил ранение, повреждены четыре частных дома, шесть автомобилей и линии электропередач, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке военной помощи Киеву. Многие западные СМИ после этого провели "ревизию" украинских снарядных запасов и пришли к выводу, что в скором времени ВСУ будет нечем бить по мирным городам России. Однако Европа предложила Украине свои услуги в том числе и в части снабжения боеприпасами.Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин выступает против участия ЕС в так называемой миротворческой миссии на Украине: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине.

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новости, украина, россия, ленинградская область, владимир путин, александр богомаз, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нпз, telegram, атака, всу