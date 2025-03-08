Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061638588.html
Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ - 08.03.2025 Украина.ру
Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
В Ленинградской области отражена атака БПЛА противника на завод КИНЕФ. Есть повреждения конструкции, жертв нет. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале
2025-03-08T11:37
2025-03-08T11:37
новости
украина
россия
ленинградская область
владимир путин
александр богомаз
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нпз
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058539878_0:18:1257:725_1920x0_80_0_0_f8dd311ff7868147de429669197f456e.jpg
В городе Стародуб Брянской области после атаки шести реактивных дронов ВСУ возник пожар на перерабатывающем предприятии. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил глава региона Александр Богомаз."Для обеспечения безопасности из ближайших домов эвакуированы жители", - уточнил он, добавив, что в результате атаки осколочные ранения получила мирная жительница, ее доставили в больницу.Еще двое мирных жителей - на этот раз в селе Гирьи Курской области, стали жертвами атаки украинских дронов. Об их судьбе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.Есть пострадавшие от атак ВСУ и в Белгородской области. В этот регион за прошедшие сутки с Украины прилетел 51 снаряд, также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников. Результат атаки - один мирный житель получил ранение, повреждены четыре частных дома, шесть автомобилей и линии электропередач, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке военной помощи Киеву. Многие западные СМИ после этого провели "ревизию" украинских снарядных запасов и пришли к выводу, что в скором времени ВСУ будет нечем бить по мирным городам России. Однако Европа предложила Украине свои услуги в том числе и в части снабжения боеприпасами.Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин выступает против участия ЕС в так называемой миротворческой миссии на Украине: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине.
украина
россия
ленинградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058539878_133:0:1122:742_1920x0_80_0_0_284b20039a0b7671718bc2043036c1ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ленинградская область, владимир путин, александр богомаз, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нпз, telegram, атака, всу
Новости, Украина, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Telegram, атака, ВСУ

Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ

11:37 08.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
В Ленинградской области отражена атака БПЛА противника на завод КИНЕФ. Есть повреждения конструкции, жертв нет. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", - написал он.

В городе Стародуб Брянской области после атаки шести реактивных дронов ВСУ возник пожар на перерабатывающем предприятии. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Для обеспечения безопасности из ближайших домов эвакуированы жители", - уточнил он, добавив, что в результате атаки осколочные ранения получила мирная жительница, ее доставили в больницу.
Еще двое мирных жителей - на этот раз в селе Гирьи Курской области, стали жертвами атаки украинских дронов. Об их судьбе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.
"В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины - множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. Сейчас они уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги. <...> Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы - это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", - написал он в своем телеграм-канале.
Есть пострадавшие от атак ВСУ и в Белгородской области. В этот регион за прошедшие сутки с Украины прилетел 51 снаряд, также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников. Результат атаки - один мирный житель получил ранение, повреждены четыре частных дома, шесть автомобилей и линии электропередач, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке военной помощи Киеву. Многие западные СМИ после этого провели "ревизию" украинских снарядных запасов и пришли к выводу, что в скором времени ВСУ будет нечем бить по мирным городам России. Однако Европа предложила Украине свои услуги в том числе и в части снабжения боеприпасами.
Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин выступает против участия ЕС в так называемой миротворческой миссии на Украине: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине.
 
НовостиУкраинаРоссияЛенинградская областьВладимир ПутинАлександр БогомазВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНПЗTelegramатакаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Повреждение резервуара НПЗ, пожар на предприятии и раненые: результаты атак ВСУ
11:10The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на Россию
10:25"Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
09:56Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине
09:44Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
09:32Кровопролитие в промышленных масштабах: Гаспарян о привычке обывателя к зверствам и крахе ВСУ
08:00Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
07:598 марта: за что на Украине так не любят США?
07:45Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
07:33"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом
07:30Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
Лента новостейМолния