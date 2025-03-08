https://ukraina.ru/20250308/1061637736.html
Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта - 08.03.2025 Украина.ру
Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
Владимир Зеленский заявил о пике интенсивности, достигнутом в работе с командой президента США Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что с Россией ему легче вести дела, чем с Украиной
2025-03-08T09:44
2025-03-08T09:44
2025-03-08T09:44
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
вооруженные силы украины
ес
вмф
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061575340_422:687:2379:1788_1920x0_80_0_0_ae7f18b4c763b439ea0f3abe671cfcb4.jpg
В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский заявил, что сейчас ведётся "наиболее интенсивная за всё время" работа с командой президента США Дональда Трампа."На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее – безопасность как можно надежнее", — отмечал Зеленский в своей речи.Он указал, что Украина настроена "максимально конструктивно" и поблагодарил всех, кто помогает Украине.Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Марко Рубио перед запланированными между Украиной и США переговорами в Саудовской Аравии."У меня был конструктивный разговор с секретарём Рубио . Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США необходимо для достижения прочного мира. Мы также обсудили пути развития нашего двустороннего сотрудничества", — написал Сибигав в X.Тем временем сам Трамп, выступая в Овальном кабинете, заявил, что США остановили предоставление военной помощи Украине, т. к. последняя не хочет урегулирования конфликта."Потому что я не знаю, хотят ли они (украинцы – Ред.) урегулирования... Я делаю это, потому что хочу остановить смерти. Это важнее всего остального", — отметил Трамп.Кроме того, он заявил, что США предоставили Украине помощи на сумму $350 млрд, а Европа – $100 млрд.Трамп подчеркнул, что "США все обобрали до нитки, но теперь это прекратится, Америка будет очень сильной".Он также заявил, что Европа должна делать больше для Украины."Вы знаете, я следил за тем, что происходит в Европе на прошлой неделе или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной. Если мы не урегулируем это", – указал президент США.Отдельно Трамп остановился на гарантиях безопасности для Украины."Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности — Ред.), я хочу урегулировать войну, завершить её. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог её урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это всё, о чём я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – заявил президент США.Таким образом, он фактически указал, что вопрос о гарантиях безопасности — второстепенный по отношению к прекращению боевых действий.Американский лидер также признался, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной. Трамп подчеркнул, что он верит в желание президента России Владимира Путина достичь мира на Украине."Да вы знаете, я ему верю", — признался Трамп.Он также напомнил об успехах армии России на поле боя."Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – отметил президент США.Трамп несколько раз повторил, что Россия хочет завершить войну, и что ему кажется, что Украина тоже хочет завершить войну. Он сказал, что у него были "хорошие отношения" с Путиным несмотря на популярные в США теории о якобы существующем "русском заговоре". Также Трамп указал, что Путин хочет завершить войну.Политолог Юрий Баранчик предполагает, что Трамп не возобновит оказание военной помощи Украины. В пользу этой версии он привёл слова госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя США по Украине Кита Келлога."И, честно говоря, это (конфликт на Украине — Ред.) прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией – и она должна закончится", — отмечал Рубио.А Келлог подчёркивал, что Украина и Россия "должны помириться при любых условиях" и также заявил о "прокси-войне". По словам Келлога, президент Трамп ранее указывал, что если бы США в процессе урегулирования заняли бы чью-то сторону, это вовлекло бы Соединённые Штаты в "бесконечную прокси-войну"."А теперь главный вопрос: рассматривают ли США даже гипотетическую возможность возобновления военной помощи Украине? Осмелимся предположить, что нет. Иначе это бы означало, что США признают осознанное и заявленное ими самими прокси-войны с Россией в случае срыва (по любой причине) мирных переговоров", — указал Баранчик.Он отметил, что неважно, на какие ухищрения по срыву переговоров пойдут Зеленский и глобалисты, как неважно, был ли скандал в Белом доме специально спровоцирован глобалистами с целью сплотить ЕС или кем-то другим с другой целью."Итог в том, что Трамп смог повернуть скандал себе на пользу. Цепочка выстроена Трампом так: скандал - обвинение Зеленского - прекращение помощи Украине - признание прокси-войны с РФ", — указал эксперт.По его словам, это означает, что США уже вышли из прокси-войны с Россией."Это означает, что Штаты уже вышли из войны. Ещё до самих мирных переговоров по сути. Запомните этот день. Его будут вспоминать в учебниках истории", — подытожил эксперт.Тем временем Украине не оставляет попытки провокаций. Так, утром 8 марта стало известно об атаке ВСУ на российскую буровую платформу в Чёрном море."Прямо сейчас идет бой в Чёрном море. Украинцы атакуют БЭКами нашу газо-добывающую установку. Украинцы применяют относительно новый БЭК типа "Катран — Веном". Это 9-метровый БЭК который одновременно является и носителем нескольких БЭКов поменьше, или пару торпед. На борту так же имеется спаренный ПЗРК и два пулемёта один из которых шестиствольный миниган. Оптическая система наведения с тепловизионным каналом. Управление через Старлинк", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.На месте работает авиация ВМФ России.О происходящем на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен".
https://ukraina.ru/20250307/1061633580.html
https://ukraina.ru/20250307/1061620478.html
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061575340_334:538:2284:2000_1920x0_80_0_0_d6e54e54900c50c56c84622a4e78aa7d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, ес, вмф, россия, сша, украина
Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта
Владимир Зеленский заявил о пике интенсивности, достигнутом в работе с командой президента США Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что с Россией ему легче вести дела, чем с Украиной
В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский
заявил, что сейчас ведётся "наиболее интенсивная за всё время" работа с командой президента США Дональда Трампа
.
"На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее – безопасность как можно надежнее", — отмечал Зеленский в своей речи.
Он указал, что Украина настроена "максимально конструктивно" и поблагодарил всех, кто помогает Украине.
Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Марко Рубио перед запланированными между Украиной и США переговорами в Саудовской Аравии.
"У меня был конструктивный разговор с секретарём Рубио . Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США необходимо для достижения прочного мира. Мы также обсудили пути развития нашего двустороннего сотрудничества
", — написал
Сибигав в X.
Тем временем сам Трамп, выступая в Овальном кабинете, заявил, что США остановили предоставление военной помощи Украине, т. к. последняя не хочет урегулирования конфликта.
"Потому что я не знаю, хотят ли они (украинцы – Ред.) урегулирования... Я делаю это, потому что хочу остановить смерти. Это важнее всего остального", — отметил Трамп.
Кроме того, он заявил, что США предоставили Украине помощи на сумму $350 млрд, а Европа – $100 млрд.
Трамп подчеркнул, что "США все обобрали до нитки, но теперь это прекратится, Америка будет очень сильной".
Он также заявил, что Европа должна делать больше для Украины.
"Вы знаете, я следил за тем, что происходит в Европе на прошлой неделе или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной. Если мы не урегулируем это", – указал президент США.
Отдельно Трамп остановился на гарантиях безопасности для Украины.
"Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности — Ред.), я хочу урегулировать войну, завершить её. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог её урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это всё, о чём я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – заявил президент США.
Таким образом, он фактически указал, что вопрос о гарантиях безопасности — второстепенный по отношению к прекращению боевых действий.
Американский лидер также признался, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной. Трамп подчеркнул, что он верит в желание президента России Владимира Путина
достичь мира на Украине.
"Да вы знаете, я ему верю", — признался Трамп.
Он также напомнил об успехах армии России на поле боя.
"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – отметил президент США.
Трамп несколько раз повторил, что Россия хочет завершить войну, и что ему кажется, что Украина тоже хочет завершить войну. Он сказал, что у него были "хорошие отношения" с Путиным несмотря на популярные в США теории о якобы существующем "русском заговоре". Также Трамп указал, что Путин хочет завершить войну.
Политолог Юрий Баранчик предполагает
, что Трамп не возобновит оказание военной помощи Украины. В пользу этой версии он привёл слова госсекретаря США Марко Рубио
и спецпредставителя США по Украине Кита Келлога
.
"И, честно говоря, это (конфликт на Украине — Ред.) прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией – и она должна закончится", — отмечал Рубио.
А Келлог подчёркивал, что Украина и Россия "должны помириться при любых условиях" и также заявил о "прокси-войне". По словам Келлога, президент Трамп ранее указывал, что если бы США в процессе урегулирования заняли бы чью-то сторону, это вовлекло бы Соединённые Штаты в "бесконечную прокси-войну".
"А теперь главный вопрос: рассматривают ли США даже гипотетическую возможность возобновления военной помощи Украине? Осмелимся предположить, что нет. Иначе это бы означало, что США признают осознанное и заявленное ими самими прокси-войны с Россией в случае срыва (по любой причине) мирных переговоров", — указал Баранчик.
Он отметил, что неважно, на какие ухищрения по срыву переговоров пойдут Зеленский и глобалисты, как неважно, был ли скандал в Белом доме специально спровоцирован глобалистами с целью сплотить ЕС или кем-то другим с другой целью.
"Итог в том, что Трамп смог повернуть скандал себе на пользу. Цепочка выстроена Трампом так: скандал - обвинение Зеленского - прекращение помощи Украине - признание прокси-войны с РФ", — указал эксперт.
По его словам, это означает, что США уже вышли из прокси-войны с Россией.
"Это означает, что Штаты уже вышли из войны. Ещё до самих мирных переговоров по сути. Запомните этот день. Его будут вспоминать в учебниках истории", — подытожил эксперт.
Тем временем Украине не оставляет попытки провокаций. Так, утром 8 марта стало известно об атаке ВСУ на российскую буровую платформу в Чёрном море.
"Прямо сейчас идет бой в Чёрном море. Украинцы атакуют БЭКами нашу газо-добывающую установку. Украинцы применяют относительно новый БЭК типа "Катран — Веном". Это 9-метровый БЭК который одновременно является и носителем нескольких БЭКов поменьше, или пару торпед. На борту так же имеется спаренный ПЗРК и два пулемёта один из которых шестиствольный миниган. Оптическая система наведения с тепловизионным каналом. Управление через Старлинк
", — отметил
автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.
На месте работает авиация ВМФ России.
О происходящем на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен".