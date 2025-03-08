https://ukraina.ru/20250308/1061637736.html

Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта

Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта - 08.03.2025 Украина.ру

Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 марта

Владимир Зеленский заявил о пике интенсивности, достигнутом в работе с командой президента США Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что с Россией ему легче вести дела, чем с Украиной

2025-03-08T09:44

2025-03-08T09:44

2025-03-08T09:44

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В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский заявил, что сейчас ведётся "наиболее интенсивная за всё время" работа с командой президента США Дональда Трампа."На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее – безопасность как можно надежнее", — отмечал Зеленский в своей речи.Он указал, что Украина настроена "максимально конструктивно" и поблагодарил всех, кто помогает Украине.Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Марко Рубио перед запланированными между Украиной и США переговорами в Саудовской Аравии."У меня был конструктивный разговор с секретарём Рубио . Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США необходимо для достижения прочного мира. Мы также обсудили пути развития нашего двустороннего сотрудничества", — написал Сибигав в X.Тем временем сам Трамп, выступая в Овальном кабинете, заявил, что США остановили предоставление военной помощи Украине, т. к. последняя не хочет урегулирования конфликта."Потому что я не знаю, хотят ли они (украинцы – Ред.) урегулирования... Я делаю это, потому что хочу остановить смерти. Это важнее всего остального", — отметил Трамп.Кроме того, он заявил, что США предоставили Украине помощи на сумму $350 млрд, а Европа – $100 млрд.Трамп подчеркнул, что "США все обобрали до нитки, но теперь это прекратится, Америка будет очень сильной".Он также заявил, что Европа должна делать больше для Украины."Вы знаете, я следил за тем, что происходит в Европе на прошлой неделе или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной. Если мы не урегулируем это", – указал президент США.Отдельно Трамп остановился на гарантиях безопасности для Украины."Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности — Ред.), я хочу урегулировать войну, завершить её. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог её урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это всё, о чём я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – заявил президент США.Таким образом, он фактически указал, что вопрос о гарантиях безопасности — второстепенный по отношению к прекращению боевых действий.Американский лидер также признался, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной. Трамп подчеркнул, что он верит в желание президента России Владимира Путина достичь мира на Украине."Да вы знаете, я ему верю", — признался Трамп.Он также напомнил об успехах армии России на поле боя."Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – отметил президент США.Трамп несколько раз повторил, что Россия хочет завершить войну, и что ему кажется, что Украина тоже хочет завершить войну. Он сказал, что у него были "хорошие отношения" с Путиным несмотря на популярные в США теории о якобы существующем "русском заговоре". Также Трамп указал, что Путин хочет завершить войну.Политолог Юрий Баранчик предполагает, что Трамп не возобновит оказание военной помощи Украины. В пользу этой версии он привёл слова госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя США по Украине Кита Келлога."И, честно говоря, это (конфликт на Украине — Ред.) прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией – и она должна закончится", — отмечал Рубио.А Келлог подчёркивал, что Украина и Россия "должны помириться при любых условиях" и также заявил о "прокси-войне". По словам Келлога, президент Трамп ранее указывал, что если бы США в процессе урегулирования заняли бы чью-то сторону, это вовлекло бы Соединённые Штаты в "бесконечную прокси-войну"."А теперь главный вопрос: рассматривают ли США даже гипотетическую возможность возобновления военной помощи Украине? Осмелимся предположить, что нет. Иначе это бы означало, что США признают осознанное и заявленное ими самими прокси-войны с Россией в случае срыва (по любой причине) мирных переговоров", — указал Баранчик.Он отметил, что неважно, на какие ухищрения по срыву переговоров пойдут Зеленский и глобалисты, как неважно, был ли скандал в Белом доме специально спровоцирован глобалистами с целью сплотить ЕС или кем-то другим с другой целью."Итог в том, что Трамп смог повернуть скандал себе на пользу. Цепочка выстроена Трампом так: скандал - обвинение Зеленского - прекращение помощи Украине - признание прокси-войны с РФ", — указал эксперт.По его словам, это означает, что США уже вышли из прокси-войны с Россией."Это означает, что Штаты уже вышли из войны. Ещё до самих мирных переговоров по сути. Запомните этот день. Его будут вспоминать в учебниках истории", — подытожил эксперт.Тем временем Украине не оставляет попытки провокаций. Так, утром 8 марта стало известно об атаке ВСУ на российскую буровую платформу в Чёрном море."Прямо сейчас идет бой в Чёрном море. Украинцы атакуют БЭКами нашу газо-добывающую установку. Украинцы применяют относительно новый БЭК типа "Катран — Веном". Это 9-метровый БЭК который одновременно является и носителем нескольких БЭКов поменьше, или пару торпед. На борту так же имеется спаренный ПЗРК и два пулемёта один из которых шестиствольный миниган. Оптическая система наведения с тепловизионным каналом. Управление через Старлинк", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.На месте работает авиация ВМФ России.О происходящем на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен".

https://ukraina.ru/20250307/1061633580.html

https://ukraina.ru/20250307/1061620478.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, ес, вмф, россия, сша, украина