Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине - 08.03.2025 Украина.ру
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Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине
Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине - 08.03.2025 Украина.ру
Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент для отправки на Украину. Такое сообщение опубликовало американское издание Bloomberg
2025-03-08T09:56
2025-03-08T09:56
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По данным агентства, Москва выступила против присутствия войск НАТО или ЕС на территории Украины, но согласилась на миротворцев из Китая или любой другой страны, которая придерживались нейтралитета на протяжении всего конфликта.Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине, а также подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны. Он добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.Еще раньше, после переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в Европе активно возмущались тем, что Россия и США договариваются без участия ЕС. В частности, об этом говорил премьер Польши Дональд Туск. В ответ на требование взять с собой: Владимир Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением.
https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html
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новости, украина, россия, европа, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон, bloomberg, ес, мид
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, bloomberg, ЕС, МИД

Bloomberg: Путин выдвинул "новое" условие для переговоров по Украине

09:56 08.03.2025
 
Трамп и Путин
Трамп и Путин
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Президент России Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент для отправки на Украину. Такое сообщение опубликовало американское издание Bloomberg
По данным агентства, Москва выступила против присутствия войск НАТО или ЕС на территории Украины, но согласилась на миротворцев из Китая или любой другой страны, которая придерживались нейтралитета на протяжении всего конфликта.
Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 12:11
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на УкраинеБританское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине, а также подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.
Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны. Он добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.
Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 15:20
Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
Еще раньше, после переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в Европе активно возмущались тем, что Россия и США договариваются без участия ЕС. В частности, об этом говорил премьер Польши Дональд Туск. В ответ на требование взять с собой: Владимир Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением.
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинКир СтармерЭммануэль МакронbloombergЕСМИД
 
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