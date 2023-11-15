https://ukraina.ru/20231115/1051030193.html

Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС

Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС - 15.11.2023 Украина.ру

Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС

Третья группа эвакуируемых из сектора Газа российских граждан 14 ноября пересекла КПП "Рафах" и направляется в Каир. Об этом директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко сообщил в телеграм-канале ведомства

2023-11-15T03:49

2023-11-15T03:49

2023-11-15T05:03

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ближний восток

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"Сегодня [14 ноября] через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей. Их встретили наши сотрудники в составе оперативной группы, которые находятся на КПП, а также представители Министерства иностранных дел. Была оказана первичная медицинская помощь, оформлены документы и сейчас эти 40 человек в составе колоны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба", - рассказал Охотенко.По его словам, из первой группы эвакуированных из Газы граждан РФ, которые в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетели из Египта в "Домодедово", часть остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе."Это 48 человек, из них 17 детей. Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка", - уточнил Охотенко.В ночь на 15 ноября в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС РФ со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных из Газы через Египет.По последним данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли уже более 11,5 тысячи человек, пострадало более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 20 граждан РФ, двое находятся в заложниках у ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html

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новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация, ближний восток