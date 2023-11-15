Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС - 15.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231115/1051030193.html
Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС
Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС - 15.11.2023 Украина.ру
Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС
Третья группа эвакуируемых из сектора Газа российских граждан 14 ноября пересекла КПП "Рафах" и направляется в Каир. Об этом директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко сообщил в телеграм-канале ведомства
2023-11-15T03:49
2023-11-15T05:03
новости
сектор газа
египет
россия
палестино-израильский конфликт
мчс рф
эвакуация
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102891/44/1028914453_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_72fa43e907de450e7ee461ba137fd49c.jpg
"Сегодня [14 ноября] через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей. Их встретили наши сотрудники в составе оперативной группы, которые находятся на КПП, а также представители Министерства иностранных дел. Была оказана первичная медицинская помощь, оформлены документы и сейчас эти 40 человек в составе колоны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба", - рассказал Охотенко.По его словам, из первой группы эвакуированных из Газы граждан РФ, которые в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетели из Египта в "Домодедово", часть остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе."Это 48 человек, из них 17 детей. Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка", - уточнил Охотенко.В ночь на 15 ноября в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС РФ со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных из Газы через Египет.По последним данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли уже более 11,5 тысячи человек, пострадало более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 20 граждан РФ, двое находятся в заложниках у ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102891/44/1028914453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b99d85198e7804a7b74244bb86afe09a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация, ближний восток
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, Палестино-израильский конфликт, МЧС РФ, эвакуация, Ближний Восток

Третья группа эвакуируемых из Газы граждан России прошла через КПП "Рафах" – МЧС

03:49 15.11.2023 (обновлено: 05:03 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Читать в
Третья группа эвакуируемых из сектора Газа российских граждан 14 ноября пересекла КПП "Рафах" и направляется в Каир. Об этом директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко сообщил в телеграм-канале ведомства
"Сегодня [14 ноября] через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей. Их встретили наши сотрудники в составе оперативной группы, которые находятся на КПП, а также представители Министерства иностранных дел. Была оказана первичная медицинская помощь, оформлены документы и сейчас эти 40 человек в составе колоны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба", - рассказал Охотенко.
По его словам, из первой группы эвакуированных из Газы граждан РФ, которые в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетели из Египта в "Домодедово", часть остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе.
"Это 48 человек, из них 17 детей. Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка", - уточнил Охотенко.
В ночь на 15 ноября в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС РФ со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных из Газы через Египет.
По последним данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли уже более 11,5 тысячи человек, пострадало более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 20 граждан РФ, двое находятся в заложниках у ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.
Вчера, 18:00
"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноябряГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ждёт Украину в следующем году. Прокуратура Украины сообщила экс-нардепу Олегу Царёву о новом подозрении
 
Новостисектор ГазаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтМЧС РФэвакуацияБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла
06:38Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы
06:19Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах"
06:07Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - МО
06:00Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
05:50Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами
05:44ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО
05:30Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
05:26Морские мины ВСУ всплывают у побережья Кинбурнской косы - замглавы округа
05:10Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине
05:00Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе
04:59Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС
04:40Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны
04:30Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР
04:28Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ
04:20"Паровоз, летящий в пропасть": политолог о том, почему США "сломают ноги", если не отцепятся от Украины
04:10"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского
04:00Александр Казаков раскрыл, как Россия заставит метаться ВСУ, мощно ударив на двух направлениях фронта
04:00Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ
04:00Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны
Лента новостейМолния