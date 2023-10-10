https://ukraina.ru/20231010/1050054049.html

Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию

Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию - 10.10.2023 Украина.ру

Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию

Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-10-10T13:20

2023-10-10T13:20

2023-10-10T13:20

михаил фридман

дмитрий песков

россия

бизнес

новости

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Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман накануне прибыл в Москву. В "Альфа-групп" заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер. Дмитрий Песков считает, что ничего необычного в возвращении Фридмана нет. Ранее Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации палестино-израильского конфликта уехал в Москву.С его слов стало известно, что дальнейшее его пребывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против бизнесмена почти сразу после начала СВО. После этого Фридман ушёл из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании.У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона.Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20231009/1050037824.html

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михаил фридман, дмитрий песков, россия, бизнес, новости