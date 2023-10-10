Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию - 10.10.2023 Украина.ру
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Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию
Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию - 10.10.2023 Украина.ру
Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию
Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-10-10T13:20
2023-10-10T13:20
михаил фридман
дмитрий песков
россия
бизнес
новости
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Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман накануне прибыл в Москву. В "Альфа-групп" заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер. Дмитрий Песков считает, что ничего необычного в возвращении Фридмана нет. Ранее Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации палестино-израильского конфликта уехал в Москву.С его слов стало известно, что дальнейшее его пребывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против бизнесмена почти сразу после начала СВО. После этого Фридман ушёл из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании.У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона.Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
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михаил фридман, дмитрий песков, россия, бизнес, новости
Михаил Фридман, Дмитрий Песков, Россия, бизнес, Новости

Ничего необычного - Песков о возвращении Фридмана в Россию

13:20 10.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман накануне прибыл в Москву. В "Альфа-групп" заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер. Дмитрий Песков считает, что ничего необычного в возвращении Фридмана нет.

"Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного", - сказал Песков.

Ранее Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации палестино-израильского конфликта уехал в Москву.
С его слов стало известно, что дальнейшее его пребывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против бизнесмена почти сразу после начала СВО. После этого Фридман ушёл из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании.
У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 20:07
Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИСооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревала в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. Теперь он намерен посещать Россию регулярно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные представителей консорциума
 
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