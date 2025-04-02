https://ukraina.ru/20250402/1062232713.html

Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру

Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

ВСУ атакует мирных жителей Курской и Белгородской областей, продолжает атаки на объекты российской энергетики. Омбудсмены России и Украины договорились помочь военнопленным и обсуждают возвращение гражданских лиц. Киев заверил Варшаву начать вскоре эксгумациюи жертв Волынской резни. ВСУ несут потери

2025-04-02T13:00

2025-04-02T13:00

2025-04-02T13:00

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хроники

россия

курская область

украина

мария захарова

владимир зеленский

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Обстрелы и налётыУкраинские атака на объекты энергетики в России не прекращаются, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что Москва продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.Договорённость о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики была достигнута президентами России и США. Инициатором соглашения был Дональд Трамп, Владимир Путин поддержал его предложение и с 19 марта российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру были прекращены, что признали и в Киеве. Владимир Зеленский тоже поддержал эту инициативу – на словах. При этом украинская сторона продолжила наносить такие удары, что Минобороны РФ фиксирует ежедневно."Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", - отметила Захарова.По её оценке, таким образом Зеленский демонстрирует неуважение к нынешней администрации Белого дома. Захарова полагает, что в Киеве не понимают, что имеют дело не командой Джо Байдена, а с другими людьми.Пресс-секретарь российского президента лидера Дмитрий Песков сообщил 2 апреля журналистам, что Москва решением присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам на деле продемонстрировала стремление к достижению мира на Украине. Российская сторона продолжает придерживаться этого моратория, подчеркнул руководитель пресс-службы Кремля."То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, как раз является самым красноречивым свидетельством тому. Вместе с тем мы наблюдаем абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой", - заявил Песков.Он также подчеркнул, что президент России остаётся открытым к мирным переговорам по украинской проблеме."Открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами", - уточнил Песков."Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - констатировал Песков.Минобороны России в сводке от 2 апреля сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.В частности, 2 апреля в 02.11 в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго") произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе.После этого, в 03.14 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе."На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре", – подчеркнули в министерстве.Курская область за минувшие сутки подверглась массированному удару украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Российские средства ПВО уничтожили ночью 93 украинских БПЛА, из них 87 - над территорией Курской области."Жертв и серьезных разрушений – нет", – констатировал Хинштейн.По его информации, в результате падения обломков дрона был поврежден незначительный участок кровли и часть технического этажа одного из домов в Курске. Повреждены стекла в одной из квартир в другом курском доме. В Курском районе в пос. Маршала Жукова в трёх МКД выбиты стёкла, два автомобиля загорелись в результате падения обломков — пожар оперативно ликвидирован силами МЧС. В селе Верхнее Гуторово в одном из частных домов поврежден забор и два автомобиля, а в СНТ "Взлёт" повреждения получили фасады двух дачных домов."На всех местах сейчас работают оперативные и коммунальные службы, начаты работы по оценке ущерба. Ремонтники приступают к устранению последствий", – отметил врио губернатора.Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области также сообщил о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В публикации отмечено, в Белгородском районе посёлок Майский, сёла Ближнее, Лозовое и Ясные Зори подверглись атакам 4 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В селе Лозовое повреждено одно домовладение.Ночью посёлок Майский в Белгородской области был атакован беспилотником самолётного типа — на территории социального объекта повреждены 3 гаража, также выбиты окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское совершена атака одного беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово и село Казинка были атакованы 6 беспилотниками, один из которых был подавлен средствами РЭБ. В селе Казинка из-за атаки дрона по движущемуся автомобилю ранен мирный житель, его доставили в больницу.В селе Казинка повреждены 2 ГАЗели и грузовой автомобиль, в селе Шелаево на территории предприятия повреждено административное здание. В посёлке Уразово повреждены 2 легковых автомобиля в результате атаки FPV-дрона.В Волоконовском районе в хуторе Криничное беспилотник атаковал и повредил припаркованный автомобиль. В Грайворонском муниципальном округе посёлок Хотмыжск, сёла Головчино, Мокрая Орловка и Мощеное подверглись атакам 4 беспилотников – по официальным данным, обошлось без последствий."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и сёлам Графовка, Демидовка, Поповка выпущено 44 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. В селе Графовка в результате обстрела повреждены 3 домовладения", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора Белгородской области.Там также отмечено, что вПрохоровском районе по селу Кривые Балки ночью совершена атака беспилотника - повреждены 3 частных домовладения. В Ракитянском районе село Святославка атаковано одним беспилотником - повреждены частное домовладение и автомобиль. ПВО сбит БПЛА самолётного типа над Чернянским районом – негативных последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка и Муром совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых подавлены. Без пострадавших и разрушений", - сообщил телеграм-канал белгородского губернатора.В августе 2024 года в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера и введён режим контртеррористической операции (КТО). Обе приграничные с Украиной области ежедневно атакуются дронами, часто обстреливаются ВСУ из артиллерии. Несколько населённых пунктов Курской области до сих пор подконтрольны украинской армии и приданным ей формированиям иностранных наёмников.Правительств ЛНР сообщило о последствиях атака ВСУ на гражданский автомобиль - протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения."Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа", – сообщил телеграм-канал правительства ЛНР.Расследования военных преступленийОфициальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала 2 апреля, что военными следователями устанавливаются обстоятельства убийств четырех жителей деревни Рубанщина Курской области."В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре жилого сектора деревни Рубанщина Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. На одном из тел имеются огнестрельные ранения",–сообщили в СК РФ.Также отмечается, что в ходе осмотра жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими военными артиллерийского вооружения при целенаправленном обстреле гражданских объектов. Сейчас проводится опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", – заверили в российском следственном ведомстве."Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел. Расследование осуществляется в отношении 1200 человек. Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины", – заявил 2 апреля в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.Он также сообщил парламентариям, что с начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений, отметил генпрокурор.Отношения между Варшавой и КиевомО жертвах среди мирного населения во время Второй мировой войны высказался в эфире "Польского радио" украинский посол в Польше Василий Боднар. Он сообщил, что на 27-28 апреля запланирован выезд из Польши группы, которая с участием украинской стороны займётся эксгумацией жертв Волынской резни – массового истребления украинскими националистами мирных жителей Западной Украины во время Второй мировой войны.Посол Украины заверил, что работы в местах захоронений жертв Волынской резни обязательно начнутся. По его словам, первой такой локацией станет район села Пужники и в Киеве уже готовят соответствующие разрешения.Ситуация в Курской областиПотери ВСУ в Курской области по-прежнему значительны и в живой силе, и в технике. Об этом сообщило в своде от 2 апреля Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", – констатировали в российском министерстве.По информации Минобороны России, всего за время боевых действий на этом направлении потери украинской стороны превысили 71570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия и множество другой техники.Также 2 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что с тревогой и надеждой ожидает от украинской стороны информацию с конкретными датами возвращения пленённых ВСУ жителей Курской области. Ранее омбудсмен участвовала в нескольких мероприятиях по возвращению угнанных на Украину россиян.Москалькова сообщила также, что омбудсмены России и Украины договорились обменяться посылками для военнопленных. Запланировано передать по 1500 посылок с каждой стороны, такая гуманитарная акция проводится в третий раз.День дружбыЗаместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР Артём Крамаренко поздравил 2 апреля соотечественников с Днём единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что памятная дата является важным символом настоящей дружбы, духовной близости и общей истории народов."Несмотря на все вызовы, мы продолжаем идти вперёд — вместе, плечом к плечу, - заявил министр ДНР. – В рамках Союзного государства Донецкая Народной Республика участвует в реализации проектов в сфере сельского хозяйства. Наша цель — не только восстановить утраченные кооперационные связи, но и выстроить новое, устойчивое сотрудничество, которое будет отвечать современным вызовам и потребностям".Крамаренко выразил надежду на укрепление союза России и Белоруссии. Он пожелал, чтобы в двух странах всегда царил мир, согласие и взаимное доверие.Автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский рассмотрел проблемы украинского умиротворения в публикации Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины

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