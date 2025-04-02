Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий Владимира Зеленского
"Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский.
По его словам, репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров на Украине увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа.
"Также затребовал от Совбеза ООН поставить на рассмотрение одного из ближайших заседаний тему нарушения прав человека на Украине, в котором готов выступить по видеосвязи", - добавил Дубинский.
Осенью прошлого года Дубинский сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк. В январе он заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ.
Подробнее - в материале Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский на сайте Украина.ру.