Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского - 02.04.2025 Украина.ру
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Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского - 02.04.2025 Украина.ру
Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий Владимира Зеленского
2025-04-02T12:32
2025-04-02T12:32
новости
украина
александр дубинский
киев
владимир зеленский
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верховная рада
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"Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский.По его словам, репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров на Украине увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа.Осенью прошлого года Дубинский сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк. В январе он заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ.Подробнее - в материале Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр дубинский, киев, владимир зеленский, василий малюк, оон, сбу, верховная рада
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Владимир Зеленский, Василий Малюк, ООН, СБУ, Верховная Рада

Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

12:32 02.04.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий Владимира Зеленского
"Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский.
По его словам, репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров на Украине увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа.
"Также затребовал от Совбеза ООН поставить на рассмотрение одного из ближайших заседаний тему нарушения прав человека на Украине, в котором готов выступить по видеосвязи", - добавил Дубинский.
Осенью прошлого года Дубинский сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк. В январе он заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ.
Подробнее - в материале Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийКиевВладимир ЗеленскийВасилий МалюкООНСБУВерховная Рада
 
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