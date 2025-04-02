Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России - 02.04.2025 Украина.ру
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Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России - 02.04.2025 Украина.ру
Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
За минувшие сутки украинские войска дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом 2 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-02T12:35
2025-04-02T12:35
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
минобороны
энергетика
владимир зеленский
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По данным военного ведомства, ВСУ ударили в регионе по подстанции филиала "Россетей" из-за чего без электричества остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей. Кроме того, министерство заявило, что украинская армия обстреляла еще один энергообъект, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии. В публикации отмечается, что Киев планомерно наносит удары БПЛА и артиллерией по российской энергетике на фоне заявлений украинских властей, начиная с Владимира Зеленского, о соблюдении ограничений.Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в Курске и пригородном Курском районе в результате ночных атак украинских беспилотников были повреждены дома и легковые автомобили. Между тем накануне агентство РИА Новости уточнило, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики. Подробности в публикации Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, минобороны, энергетика, владимир зеленский, киев
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, энергетика, Владимир Зеленский, Киев

Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России

12:35 02.04.2025
 
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
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За минувшие сутки украинские войска дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом 2 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, ВСУ ударили в регионе по подстанции филиала "Россетей" из-за чего без электричества остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей. Кроме того, министерство заявило, что украинская армия обстреляла еще один энергообъект, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии.
В публикации отмечается, что Киев планомерно наносит удары БПЛА и артиллерией по российской энергетике на фоне заявлений украинских властей, начиная с Владимира Зеленского, о соблюдении ограничений.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в Курске и пригородном Курском районе в результате ночных атак украинских беспилотников были повреждены дома и легковые автомобили.
Между тем накануне агентство РИА Новости уточнило, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики. Подробности в публикации Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища.
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинобороныэнергетикаВладимир ЗеленскийКиев
 
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