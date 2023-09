https://ukraina.ru/20230926/1049698337.html

Разочарование Данилова, мигранты для спасения демографии. Главное на Украине на 13:00 26 сентября

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов расстроен, что союзники не проявляют сильного желания воевать с Россией; Депутат Верховной Рады Украины предложил привлечь мигрантов для спасения демографии страны; Ракета, убившая польских фермеров, принадлежала Украине

У стран НАТО нет желания воевать с РоссиейСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября дал интервью испанской газете ABC. Он посетовал на то, что не видит у союзников Украины сильного желания воевать с Россией."Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.В этом же интервью Данилов прокомментировал вероятные поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. При этом, добавил он, у Украине есть соглашение о том, что ВСУ не должны применять эти ракеты на территории России."Нам бы очень хотелось их (ракеты ATACMS.– Ред.) получить... Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", — сказал Данилов.Американские дальнобойные ракеты, по словам Данилова, будут использоваться только "для защиты" территории, которую Киев считает своей.О подобной договорённости киевские власти сообщали и при получении ракет Storm Shadow. Британские СМИ сообщали, что Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ, - по Севастополю.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.Мигранты как спасение демографии УкраиныДепутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский 26 сентября в своём телеграм-канале поделился идеей спасения демографии Украины.Украинский нардеп подметил, что вопрос миграционной политики стоит невероятно остро.Бужанский видит единственный выход из сложившейся ситуации – привлечь в страну больше мигрантов."Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах", - написал он.При этом Бужанский указал на полную экономическую непривлекательность Украины для мигрантов. Помимо этого, мигрантов не устроит и проводимая Украиной политика."С точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые пол страны- нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда", - заявил Бужинский.Украина, по его мнению, не готова изменить политика ради "трёх миллионов условных сирийцев", так как британцы "точно не поедут"."Зачем же мы своим собственным гражданам то мозг выносили, унижали их и всеместно ограничивали в правах", - задался вопросом Бужинский.Вопрос демографического спада на Украине связан не только с военными действиями, но и резким снижением уровня рождаемости до начала спецоперации.Накануне авторы американской газеты The Wall Street Journal пришли в ужас, подсчитав статистику рождаемости на Украине. Показатель рождаемость рискует стать самым низким в мире.В статье говорится, что за первые шесть месяцев текущего года на Украине родилось на 28% меньше детей, чем за тот же период 2021-го. Однако тенденция к уменьшению рождаемости в стране началась не после начала СВО, а после обретения независимости, отметили американские журналисты."Экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой", - описали они этот период.По подсчётам авторов The Wall Street Journal, население Украины в ближайшее время может упасть до критической отметки в 30 миллионов человек, тогда как еще два года назад в стране проживало порядка 43 млн граждан.Украинским женщинам нужно рожать минимум по 2 ребёнка, чтобы сохранить нынешнюю численность населения.По самым оптимистичным прогнозам экспертов, сейчас на Украине проживает не более 20-25 млн человек. В 2001 году, по результатам переписи населения, в стране проживало около 48,5 млн человек. А в феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.Ракета, убившая польских фермеров прошлой осенью, оказалась украинскойПольское издание Rzeczpospolita сообщило, что упавшая на территории Польши и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине. Именно к такой версии пришли польские следователи, пишет издание."Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.При этом следователи исключает возможность того, что ракеты могли быть выпущены с территории России.Генеральная прокуратура Польши ссылается на засекреченность своих действий и никаких подробностей не приводит. Сейчас польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него, пишет издание.Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.

