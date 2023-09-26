Разочарование Данилова, мигранты для спасения демографии. Главное на Украине на 13:00 26 сентября
13:04 26.09.2023 (обновлено: 13:14 26.09.2023)
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов расстроен, что союзники не проявляют сильного желания воевать с Россией; Депутат Верховной Рады Украины предложил привлечь мигрантов для спасения демографии страны; Ракета, убившая польских фермеров, принадлежала Украине
У стран НАТО нет желания воевать с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября дал интервью испанской газете ABC. Он посетовал на то, что не видит у союзников Украины сильного желания воевать с Россией.
"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.
В этом же интервью Данилов прокомментировал вероятные поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. При этом, добавил он, у Украине есть соглашение о том, что ВСУ не должны применять эти ракеты на территории России.
"Нам бы очень хотелось их (ракеты ATACMS.– Ред.) получить... Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", — сказал Данилов.
Американские дальнобойные ракеты, по словам Данилова, будут использоваться только "для защиты" территории, которую Киев считает своей.
О подобной договорённости киевские власти сообщали и при получении ракет Storm Shadow. Британские СМИ сообщали, что Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.
Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ, - по Севастополю.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.
23 сентября, 11:12Россия получила сигнал. Запад ждёт ответаДумаю, что сообщение о согласии ФРГ проставить Украине около 70 ракет Taurus, готовности США выделить Киеву 30 ракет ATACMS и удар по штабу Черноморского флота в Севастополе Tom Shadow или SCALP-EG, подобными Taurus, но не тождественными ему, не случайно совпали по времени.
Мигранты как спасение демографии Украины
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский 26 сентября в своём телеграм-канале поделился идеей спасения демографии Украины.
Украинский нардеп подметил, что вопрос миграционной политики стоит невероятно остро.
Бужанский видит единственный выход из сложившейся ситуации – привлечь в страну больше мигрантов.
"Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах", - написал он.
При этом Бужанский указал на полную экономическую непривлекательность Украины для мигрантов. Помимо этого, мигрантов не устроит и проводимая Украиной политика.
"С точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые пол страны- нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда", - заявил Бужинский.
Украина, по его мнению, не готова изменить политика ради "трёх миллионов условных сирийцев", так как британцы "точно не поедут".
"Зачем же мы своим собственным гражданам то мозг выносили, унижали их и всеместно ограничивали в правах", - задался вопросом Бужинский.
Вопрос демографического спада на Украине связан не только с военными действиями, но и резким снижением уровня рождаемости до начала спецоперации.
Накануне авторы американской газеты The Wall Street Journal пришли в ужас, подсчитав статистику рождаемости на Украине. Показатель рождаемость рискует стать самым низким в мире.
В статье говорится, что за первые шесть месяцев текущего года на Украине родилось на 28% меньше детей, чем за тот же период 2021-го. Однако тенденция к уменьшению рождаемости в стране началась не после начала СВО, а после обретения независимости, отметили американские журналисты.
"Экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой", - описали они этот период.
По подсчётам авторов The Wall Street Journal, население Украины в ближайшее время может упасть до критической отметки в 30 миллионов человек, тогда как еще два года назад в стране проживало порядка 43 млн граждан.
Украинским женщинам нужно рожать минимум по 2 ребёнка, чтобы сохранить нынешнюю численность населения.
По самым оптимистичным прогнозам экспертов, сейчас на Украине проживает не более 20-25 млн человек. В 2001 году, по результатам переписи населения, в стране проживало около 48,5 млн человек. А в феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.
Вчера, 15:05"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекордУровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе еще до начала СВО, а теперь этот показатель рискует стать и самым низким в мире. К такому выводу 25 сентября пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal
Ракета, убившая польских фермеров прошлой осенью, оказалась украинской
Польское издание Rzeczpospolita сообщило, что упавшая на территории Польши и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине. Именно к такой версии пришли польские следователи, пишет издание.
"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.
При этом следователи исключает возможность того, что ракеты могли быть выпущены с территории России.
Генеральная прокуратура Польши ссылается на засекреченность своих действий и никаких подробностей не приводит. Сейчас польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него, пишет издание.
Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.
Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.
При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.
22 ноября 2022, 09:56В США рассказали о безответственности Польши после инцидента с украинской ракетойПервоначальное заявление польских властей о том, что упавшая на территории страны украинская ракета С-300 была "скорее всего" российской, может рассматриваться как самое безответственное предположение за всё время конфликта на Украине. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 22 ноября в американской газете The American Conservative