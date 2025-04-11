"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника - 11.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250411/igrushechnye-brigady-i-lozhnye-razvertyvaniya-ekspert-o-tom-kak-mozhno-i-nuzhno-obmanyvat-protivnika-1062452618.html
"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника - 11.04.2025 Украина.ру
"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
Российские военные учатся скрытности еще с советских времен. Если 10 свежих бригад внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-11T03:30
2025-04-11T03:30
новости
россия
вс рф
сво
спецоперация
всу
ракеты
наступление
прибалтика
спутник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062452457_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7846aa0a11211754b63f3646d90c9f0c.jpg
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев.Если такие соединения внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом, добавил он. Главное, чтобы все сделать грамотно, чтобы противник не знал об этом за месяц до наступления, отметил собеседник издания."Наши военные учатся этому еще с советских времен. Конечно, сейчас спутников стало гораздо больше, чем в 1970-е и 1980-е годы. И летают они не три раза в день, а десять-пятнадцать. Поэтому надо проводить ложные развертывания", – объяснил Корнев.Гипотетически, можно развернуть 30 бригад, из которых 20 будут "игрушечными", но будут создавать радиотехническую активность так же, как настоящие, уточнил он."Например, еще в дремучие годы холодной войны мы ядерные ракеты демонстративно возили по проселочным дорогам Прибалтики, чтобы показать, что именно здесь развернуты ракетные бригады, хотя на самом деле они существовали только на бумаге", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250124/1060507796.html
россия
прибалтика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062452457_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9a633a4a892217cece7fc7bf613922e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, сво, спецоперация, всу, ракеты, наступление, прибалтика, спутник, война, война на украине, украина
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, ракеты, наступление, Прибалтика, спутник, война, война на Украине, Украина

"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника

03:30 11.04.2025
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкРазвертывание ложных целей систем ПВО Южного зенитного дивизиона в рамках учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук.
Развертывание ложных целей систем ПВО Южного зенитного дивизиона в рамках учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные учатся скрытности еще с советских времен. Если 10 свежих бригад внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев.
Если такие соединения внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом, добавил он. Главное, чтобы все сделать грамотно, чтобы противник не знал об этом за месяц до наступления, отметил собеседник издания.
"Наши военные учатся этому еще с советских времен. Конечно, сейчас спутников стало гораздо больше, чем в 1970-е и 1980-е годы. И летают они не три раза в день, а десять-пятнадцать. Поэтому надо проводить ложные развертывания", – объяснил Корнев.
Гипотетически, можно развернуть 30 бригад, из которых 20 будут "игрушечными", но будут создавать радиотехническую активность так же, как настоящие, уточнил он.
"Например, еще в дремучие годы холодной войны мы ядерные ракеты демонстративно возили по проселочным дорогам Прибалтики, чтобы показать, что именно здесь развернуты ракетные бригады, хотя на самом деле они существовали только на бумаге", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
24 января, 04:30
Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВОИнженерная машина "Земледелие" занимается дистанционным минированием. СВО стала первым вооруженным конфликтом, когда ВС РФ применили эти системы и наработали опыт их использования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
НовостиРоссияВС РФСВОСпецоперацияВСУракетынаступлениеПрибалтикаспутниквойнавойна на УкраинеУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
21:38"Русские подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает новые оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
20:35"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
20:25Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию
20:00Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий
19:45Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье
19:30"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА
19:19"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева
18:23Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине
17:51И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину
17:46Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
17:40Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск
17:29Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове
17:18Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны
17:15Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
17:04Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии
16:57Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньги
16:42СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
15:36Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
Лента новостейМолния