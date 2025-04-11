"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкРазвертывание ложных целей систем ПВО Южного зенитного дивизиона в рамках учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук.
Российские военные учатся скрытности еще с советских времен. Если 10 свежих бригад внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев.
Если такие соединения внезапно появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом, добавил он. Главное, чтобы все сделать грамотно, чтобы противник не знал об этом за месяц до наступления, отметил собеседник издания.
"Наши военные учатся этому еще с советских времен. Конечно, сейчас спутников стало гораздо больше, чем в 1970-е и 1980-е годы. И летают они не три раза в день, а десять-пятнадцать. Поэтому надо проводить ложные развертывания", – объяснил Корнев.
Гипотетически, можно развернуть 30 бригад, из которых 20 будут "игрушечными", но будут создавать радиотехническую активность так же, как настоящие, уточнил он.
"Например, еще в дремучие годы холодной войны мы ядерные ракеты демонстративно возили по проселочным дорогам Прибалтики, чтобы показать, что именно здесь развернуты ракетные бригады, хотя на самом деле они существовали только на бумаге", – подытожил собеседник издания.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
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